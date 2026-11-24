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Ein neuer Dachverband soll Deutschlehrende in Zentralasien stärker vernetzen. Die Assoziation wurde vergangenen Montag an der DKU gegründet. Sie knüpft an die Roadmap bis 2030 an und hofft auf den Beitritt weiterer Länder der Region.

Am 23. November wurde an der Deutsch-Kasachischen Universität (DKU) in Almaty der Gründungsvertrag für die Zentralasiatische Assoziation der Deutschlehrenden (ZADV) unterzeichnet.

Ausgangspunkt für die Gründung ist die Roadmap bis 2030, die im September beim IV. Forum der Zentralasiatischen Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer in Almaty beschlossen wurde. Die neue Organisation soll die dort vereinbarten Ziele aufgreifen, die Zusammenarbeit in der Region stärken und gemeinsame Vorhaben ermöglichen.

Gründungsmitglieder sind der Nationale Deutschlehrerverband Kasachstans, vertreten durch seine Vorsitzende Mereke Tankibajewa, und die Assoziation der Deutschlehrenden Usbekistans, vertreten durch das Vorstandsmitglied Dr. Gulrukh Rakhimova.

Bei der Unterzeichnung war auch der Generalkonsul der Bundesrepublik Deutschland, Matthias Kiesler, anwesend. Von August 2019 bis 2023 leitete er im Auswärtigen Amt das Referat für die Förderung von Deutsch als Fremdsprache. Die Förderung der deutschen Sprache ist ihm daher auch in seiner diplomatischen Mission in Kasachstan ein besonderes Anliegen.

Unterstützung seitens der DKU

Die Gründung wurde auch durch die Unterstützung des Präsidenten der DKU Prof. Dr. Rommel ermöglicht. Er erklärte, dass er Initiativen dieser Art gern unterstütze. Die DKU könne ihre praktische Erfahrung und organisatorischen Möglichkeiten einbringen, um den Aufbau des neuen Verbands zu begleiten. Außerdem bot Dr. Rommel dem Dachverband Räumlichkeiten an, um „das organisatorische Unterkommen und das Leben des Verbandes zu vereinfachen“.

Im Gespräch wurde die Bedeutung eines zentralasiatischen Netzwerks für Deutschlehrende hervorgehoben. Es soll den Verbänden ermöglichen, enger zusammenzuarbeiten, gemeinsame Projekte zu entwickeln und ihre Vorhaben praktisch umzusetzen. Ein regionaler Zusammenschluss könnte außerdem helfen, Deutschlehrkräfte und potenzielle Nachwuchskräfte besser zu erreichen.

Auch die DKU hat ein großes Interesse an gut ausgebildeten Deutschlehrerinnen und Deutschlehrern. Lehrkräfte werden laut Rommel beispielsweise für das Institut an der Jessenow-Universität in Aktau gesucht. Im Austausch mit dem Institut sei auf die Schwierigkeit hingewiesen worden, geeignete Lehrkräfte zu finden, und auf die Bedeutung, den deutschsprechenden Nachwuchs in der Region zu fördern. Ein gemeinsames Netzwerk könnte den Kontakt zwischen den Organisationen erleichtern und neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit schaffen.

Dr. Gulrukh Rakhimova hofft, dass sich auch die Deutschlehrerverbände aus Kirgisistan und Tadschikistan bald der neuen Assoziation anschließen werden. So könnte die ZADV zu einem regionalen Netzwerk werden, das den Austausch und die Zusammenarbeit unter Deutschlehrenden in ganz Zentralasien stärkt.

Annabel Rosin