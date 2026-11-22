Steigende Temperaturen, schwindende Gletscher und versalzte Böden stellen Zentralasiens Landwirtschaft und Naturräume vor gewaltige Aufgaben. Doch Usbekistan begegnet dem Wandel mit einer Zukunftsstrategie: Mit modernen Bewässerungstechnologien, regionalen Energie- und Wasserpartnerschaften, über einer Milliarde neu gepflanzter Bäume und einem wachsenden Schutzgebietsnetz sichert das Land seine Lebensadern – und eröffnet neue Perspektiven für nachhaltiges Wirtschaften.

In Zentralasien ist der Klimawandel längst ein harter Standortfaktor. Steigende Temperaturen, schwindende Wasserreserven, ausgelaugte Böden und Wüstenbildung setzen Landwirtschaft, Infrastruktur und Naturräume unter Druck. Während auf internationaler Bühne – wie bei der UN-Klimakonferenz COP31 im November 2026 in Antalya – über Anpassungsstrategien beraten wird, zeigt Usbekistan, wie eng wirtschaftliche Zukunftssicherung, Wassermanagement und Naturschutz verknüpft sind.

Die grünen Lebensadern zwischen Fluss und Wüste

Sichtbar wird dieser Wandel entlang der großen Ströme Zentralasiens – Amudarya, Syrdarya und Zarafshan – sowie am Aydar-Arnasay-Seensystem. Dort wachsen die Tugai-Wälder, ein Geflecht aus Turanga-Pappeln, Weiden, Ölweiden, Tamarisken und Schilf mit 632 Pflanzenarten, das seltenen Tierarten wie dem Buchara-Hirsch als Rückzugsraum dient. Im trockenen Klima wirken diese Auwälder als Schutzbarriere zwischen Fluss und Wüste: Ihre Wurzeln festigen Ufer, ihr Kronendach bremst Hitze und schützt vor Erosion.

Durch Klimawandel, Landnutzung, Überweidung und Flussregulierungen sind diese Lebensräume akut gefährdet. Wo einst bis zu drei Kilometer breite Waldgürtel wuchsen, stehen oft nur noch schmale Gehölzstreifen. In drei untersuchten Auwaldgebieten am Syrdarya im Ferganatal halbierte sich der Bestand zwischen 1975 und 2025 von 754 auf 377 Hektar.

Auswertungen von Jahresringen zeigen zudem, dass der Dickenzuwachs am Amudarya zwischen 1949 und 2022 von 6,96 auf 2,46 Millimeter sank (minus 65 Prozent), am Syrdarya zwischen 1965 und 2022 von 11,26 auf 1,95 Millimeter einbrach (minus 83 Prozent) und am Zarafshan um knapp 49 Prozent zurückging.

Gletscherschwund, Hitze und Bodenversalzung

Die Ursachen beginnen oft in den Hochgebirgen Zentralasiens, wo Schnee und Gletscher die Flüsse speisen. Durch mildere Winter fällt weniger Schnee, und die Schmelze setzt früher ein. Langfristig schrumpfen die Eisreserven, sodass in den heißesten Sommermonaten Wasser im Unterlauf fehlt.

Für Auwälder ist jedoch entscheidend, dass saisonale Hochwasser während der Wachstumsphase den Boden durchfeuchten und feuchte Sandflächen für keimende Samen schaffen. Bleiben diese Überflutungen aus, vertrocknen junge Setzlinge bereits im ersten Hochsommer.

Steigende Sommertemperaturen und sinkende Luftfeuchtigkeit – belegt durch Messreihen aus dem Zarafshan-Tal und am Aydar-Arnasay-Seensystem – verschärfen die Lage. Fehlt der Wasseraustausch, konzentrieren sich durch Verdunstung Salze im Oberboden, sodass Wurzeln selbst vorhandene Restfeuchte kaum noch aufnehmen können.

Am Unterlauf des Amudarya und im Zarafshan-Tal verdrängen salzresistente Sträucher und Gräser die ursprünglichen Wälder, während in trockenen Schilfbeständen die Brandgefahr steigt. Auch im Süden zeigen sich Klimaverschiebungen: In Surxondaryo stiegen die Durchschnittstemperaturen zwischen 1981–1990 und 2021–2023 um 1,8 bis 2,0 Grad Celsius, was vor allem endemische Pflanzenarten bedroht.

Wasser- und Agrarökonomie als entscheidender Hebel

Wer diese Krise verstehen will, muss auf die Wasserbilanz blicken. Rund 90 Prozent des usbekischen Wasserverbrauchs entfallen auf die Landwirtschaft, die rund ein Viertel der Wirtschaftsleistung erwirtschaftet. Von den jährlich rund 39 Milliarden Kubikmetern Wasser für die Agrarwirtschaft versickern oder verdunsten jedoch rund 36 Prozent – über 14 Milliarden Kubikmeter – bereits in unbefestigten Erdkanälen. Hinzu kommen fünf bis sechs Milliarden Kubikmeter Verlust auf den Feldern, weil rund 70 Prozent der Flächen noch mit Flut- oder Furchenbewässerung bearbeitet werden.

Prognosen zufolge droht Usbekistan bis 2030 ein Wasserdefizit von rund sieben Milliarden Kubikmetern, falls Infrastruktur und Anbau nicht modernisiert werden. Gleichzeitig lässt die Flutbewässerung den Grundwasserspiegel steigen, wodurch die Hitze Mineralsalze an die Oberfläche zieht und Erträge bei Baumwolle, Weizen und Obst drückt.

Taschkent reagiert darauf mit Förderprogrammen für Tröpfchen- und Beregnungsanlagen sowie der Betonierung von Hauptkanälen, um bis 2030 über vier Millionen Hektar auf wassersparende Technik umzustellen und Baumwolle schrittweise durch wasserärmere, wertschöpfungsstärkere Kulturen zu ersetzen.

Geopolitik des Wassers zwischen Ober- und Unterlauf

Die Sicherung der Flusslandschaften ist jedoch nicht allein national lösbar, da rund 80 Prozent der Wasserressourcen Usbekistans in den Gebirgen der Nachbarstaaten Tadschikistan und Kirgisistan entspringen. Damit ist das Wassermanagement eng mit dem Energie-Wasser-Nexus verknüpft: Während die Oberliegerstaaten ihre Stauseen im Winter zur Stromerzeugung ablassen, benötigen die Agrarstaaten am Unterlauf – Usbekistan, Kasachstan und Turkmenistan – das Wasser im Frühjahr und Sommer für Felder und Ökosysteme.

Statt gegen Großprojekte wie den tadschikischen Rogun-Staudamm oder das kirgisische Wasserkraftwerk Kambarata-1 zu blockieren, setzt Usbekistan heute auf direkte Beteiligung. Bei Kambarata-1 treiben Kirgisistan, Usbekistan und Kasachstan das 4,2 Milliarden US-Dollar teure Vorhaben gemeinsam als trilaterales Joint Venture voran. Durch vertraglich geregelte Wasserabgaben und den Bezug von Spitzenstrom gewinnt Taschkent Planungssicherheit für Landwirtschaft und Ökosysteme.

Deutsch-usbekische Technologiepartnerschaften in der Praxis

Wie eng deutsche Partner in diesen Umbau eingebunden sind, zeigen laufende Projekte. Im Vorhaben „Eco-Aral“ unterstützt die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) die Entwicklung der Aralsee-Region per Satellitendaten zur Erfassung von Wasserflächen und Bodendegradation.

Parallel arbeitet das Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) mit usbekischen Forschern an biologischen Verfahren zur Wiederverwendung von Dränagewasser, bei denen Wasserlinsen den Salzgehalt um bis zu 20 Prozent senken. Industriell kooperiert German Water Partnership mit dem Wasserversorger Uzsuvtaminot, um deutsche Pumpentechnik, Netzsteuerung und Abwasseraufbereitung einzubringen.

Flankiert wird dieser Kurs durch nationale Renaturierungsprogramme. Im Rahmen der Initiative „Yashil Makon“ („Grüner Raum“) wurden über eine Milliarde Bäume und Sträucher gepflanzt, wodurch der begrünte Anteil der Landesfläche zwischen 2020 und 2025 von 8 auf 14,3 Prozent stieg.

Auf dem ausgetrockneten Boden des Aralsees entstanden zudem über zwei Millionen Hektar neue Waldflächen – vor allem mit Saxaul-Sträuchern –, um giftige Salz- und Staubverwehungen einzudämmen. Gleichzeitig wuchs das Schutzgebietsnetz bis 2026 auf 27 Areale und 15,7 Prozent der Landesfläche.

Weil Ökosysteme nicht an Grenzen haltmachen, verknüpft Usbekistan diese Investitionen mit Klimadiplomatie – von einer UN-Resolution zur Wiederherstellung degradierter Trockengebiete (2024) und der zentralasiatischen Anpassungsstrategie beim Klimaforum in Samarkand (2025) bis hin zu Initiativen für ein Klimatechnologie-Zentrum in der Aralsee-Region auf den Weltklimakonferenzen bis zur COP31 in Antalya. Für Zentralasien wird damit deutlich, dass ökologische Stabilisierung und wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit nur gemeinsam gelingen kann.