Eine Medaille erster Klasse für gesellschaftliches Engagement und die Teilnahme an einem internationalen Forum junger Führungskräfte als Delegierter Kasachstans: Für Maulen Abralin waren diese Ereignisse ein wichtiger Meilenstein in seiner persönlichen und beruflichen Entwicklung.

Am 31. Oktober wurde Maulen Abralin, der Leiter des Jugendclubs „Lenz“ in Pawlodar, in die kasachische Hauptstadt eingeladen und dort mit der Medaille erster Klasse „Bester Student der Turkvölker“ ausgezeichnet. Diese Auszeichnung wurde ihm vom Nationalen Innovations- und Wissenschaftsforschungszentrum „Bilim-Orkenieti“ und dem Internationalen Innovationszentrum „Damu“ für seinen Beitrag zur Entwicklung der Jugendpolitik in den Turkstaaten verliehen.

Welche Auszeichnungsstufe er erhalten würde, erfuhr Maulen erst während der feierlichen Verleihung. Zwei Wochen zuvor war ihm bereits mitgeteilt worden, dass er einen internationalen Wettbewerb gewonnen hatte. Gleichzeitig erhielt er die Einladung zur Preisverleihung in Astana.

Sein gesellschaftliches Engagement

Neben seinen akademischen Leistungen wurden auch seine wissenschaftliche Tätigkeit, seine Veröffentlichungen und sein gesellschaftliches Engagement berücksichtigt. „Für mich ist diese Auszeichnung eine Anerkennung meiner Leistungen. Sie zeigt mir, dass sich mein Engagement lohnt“, erzählt Maulen.

Eine besondere Rolle auf dem Weg zu diesem Erfolg spielte sein gesellschaftliches Engagement. Maulen bedankte sich ausdrücklich beim VDJK für die Möglichkeit, sich gesellschaftlich einzubringen, bei Valeria Staudaker für das Projekt „Wort & Stimme“, durch das er seinen ersten Artikel für die Deutsche Allgemeine Zeitung verfasste, sowie bei der Redaktion der DAZ für das ihm entgegengebrachte Vertrauen und die Möglichkeit, erste Erfahrungen im Journalismus zu sammeln.

Doch die Auszeichnung in Astana war nicht das einzige bedeutende Ereignis. Kurz darauf reiste Maulen als Delegierter Kasachstans nach Berlin, um an einem internationalen Forum junger Führungskräfte, dem „Berlin Global Forum 2026“ teilzunehmen.

Von der Möglichkeit, an dieser Veranstaltung teilzunehmen, hatte er durch Maria Gorbatschowa, der ehemaligen Vorsitzenden eines Jugendclubs der Deutschen in Semei, erfahren, als sie ihn auf die Ausschreibung für das Auswahlverfahren für potentielle Teilnehmer aufmerksam machte. Für seine Bewerbung verfasste Maulen ein Motivationsschreiben in einem Umfang von etwa 1.000 Wörtern. Schließlich erhielt er eines von insgesamt 25 vollständig finanzierten Stipendien (Fully Funded Grants). Diese deckten die Kosten für die Anreise, die Unterkunft, die Verpflegung und die Teilnahme am gesamten Forumsprogramm ab.

An der Veranstaltung nahmen junge Menschen aus rund 30 Ländern teil. Unter ihnen waren Vertreter aus Kasachstan, Marokko, Mexiko, Indien und verschiedenen afrikanischen Staaten. Besonders beeindruckten Maulen die Teilnehmenden aus dem Südsudan.

Demokratie und Leadership

„Mich hat überrascht, dass Vertreter eines so jungen Staates bereits aktiv an internationalen Foren teilnehmen, ihr Land repräsentieren und als junge Führungskräfte auftreten“, erzählt Maulen. Das Programm des Forums umfasste Diskussionen und praktische Workshops zu den Themen Freiheit, Demokratie, Frieden, Konfliktlösung, Mentoring und Leadership. Die Teilnehmenden hatten nicht nur die Möglichkeit, Erfahrungen auszutauschen, sondern auch ihre jeweiligen Länder vorzustellen.

Maulen nutzte die Gelegenheit, Kasachstan und seine multinationale Gesellschaft vorzustellen. Dabei sprach er insbesondere über das Modell des interethnischen Zusammenhalts und die Arbeit der bis Mitte 2026 existierenden Assembly des Volkes Kasachstans, deren Arbeit durch eine bereits 2014 geschaffene staatliche Institution namens Qogamdyq Kelisim landesweit in den Regionen Kasachstans unterstützt wurde. Zugleich bot ihm das Forum die Möglichkeit, internationale Fragestellungen aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten und sich mit jungen Führungskräften aus aller Welt auszutauschen.

Zwei Reisen, zwei unterschiedliche Formen der Anerkennung und zahlreiche neue Möglichkeiten. Maulens Geschichte zeigt, dass akademische Erfolge einen besonderen Wert gewinnen, wenn sie durch Eigeninitiative, gesellschaftliches Engagement und die Bereitschaft ergänzt werden, über den eigenen gewohnten Rahmen hinauszugehen.

Veronika Librikht