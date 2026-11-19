Auch in diesem Jahr lockte die FoodExpo Qazaqstan wieder zahlreiche nationale sowie internationale Aussteller und Interessierte nach Almaty.

Vom 11. bis 13. November präsentierten Unternehmen aus verschiedenen Bereichen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie ihre Produkte samt Live-Demonstrationen, spannenden Vorträgen und leckeren Verkostungen. Und mittendrin war der German Pavilion, ein Gemeinschaftsstand, auf dem gleich zwölf deutsche Firmen vertreten waren.

„Wir sehen, dass Kasachstan ein wachsender Markt ist, um selbst Lebensmittel zu verarbeiten.“

Solch ein gemeinsamer Pavilion dient dazu, deutschen Unternehmen die Teilnahme an internationalen Fachmessen zu erleichtern und den Aufbau neuer Geschäftskontakte zu ermöglichen. Betreut wurde das Projekt unter anderem von Simone Schiller, die im Rahmen des Auslandsmesseprogramms der Bundesregierung als Messebegleitperson vor Ort im Einsatz war.

Allgemein sieht die Diplomingenieurin großes Potenzial im kasachischen Markt, der aufgrund seines Wachstums und der zunehmenden Modernisierung der Lebensmittelverarbeitung für die deutsche Lebensmitteltechnologie besonders interessant sei. Aber auch für deutsche Lebensmittelhersteller könne Kasachstan eine Chance bieten, zumal das Land bereits zahlreiche Lebensmittel aus dem Ausland importiere und sich die heimische Industrie oftmals erst noch entwickeln müsse.

Die Teilnahme am German Pavilion steht laut Schiller grundsätzlich allen interessierten deutschen Unternehmen offen. Diese können sich im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung für die Teilnahme anmelden. Doch mit welchen Erwartungen kommen die deutschen Aussteller eigentlich nach Almaty?

Für einige der Teilnehmer ist der kasachische Markt noch weitgehend unerschlossen. So auch für den Lebensmittelhersteller RUF aus Quakenbrück, der unter anderem Backmischungen, Desserts und Frühstücksprodukte anbietet.

Die Unternehmensvertreterin Sofia Rießelmann von RUF erklärt, dass sich das nun mit der FoodExpo ändern soll. Sie sei mit dem Ziel nach Almaty gereits, vor allem Kontakte zu geeigneten Vertriebspartnern zu knüpfen, um künftig in ganz Zentralasien Fuß zu fassen. Die auf dem Messestand angebotenen Geschmacksproben von Instant-Pudding und Riegeln seien bei den Besuchern weitgehend auf Begeisterung gestoßen, und so zeigt sich die Vertreterin durchaus zuversichtlich. Auch Schiller erwähnt, dass gerade die Convenience-Produkte von RUF angesichts des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wandels in Zentralasien zunehmend Anklang finden könnten.

„Es ist ein sehr unerschlossener Markt. Die Auswahl in den Geschäften, was Süßwaren angeht, ist noch sehr begrenzt.“

Ähnliche Ziele beschreibt auch Waldemar Breckel, der Vertreter des Maschinenherstellers Hansella, der unter anderem Komplettlösungen für die Herstellung von Produkten wie Süßigkeiten und Kaugummis anbietet. Obwohl das Unternehmen bereits Maschinen in mehr als 120 Länder geliefert hat, gehört Kasachstan bislang nicht dazu.

Aufgrund der begrenzten Auswahl in den lokalen Märkten sieht Breckel besonders bei der Herstellung von Süßwaren und Proteinriegeln noch ungenutztes Potenzial. Angesichts des anhaltenden wirtschaftlichen Aufschwungs Kasachstans könne er sich auch gut vorstellen, dass lokale Unternehmen mithilfe der Maschinen Hansellas in Kasachstan produzieren und ihre Produkte unter anderem auf den europäischen Markt exportieren. Vorteilhaft sei dabei, dass Hansella bei der Ausstellung der dafür erforderlichen Zertifikate behilflich sein könne.

Andererseits können einige der deutschen Aussteller schon langjährige Geschäftsbeziehungen in der Region vorweisen. Deren Vertreter betonen vor allem, dass ihnen die Messe dazu diene, neue Kunden zu gewinnen und erneut Präsenz zu zeigen.

„Der zentralasiatische Markt entwickelt sich sehr dynamisch. Lebensmittelhersteller modernisieren ihre Produktionsanlagen und suchen nach leistungsfähigeren Verarbeitungslinien.“

Zu dieser Gruppe gehört zum Beispiel REICH Thermoprozesstechnik, die im Rahmen der FoodExpo zum zweiten Mal in Folge für die Präsentation ihrer Produkte ausgezeichnet wurde. Das Unternehmen stellt unter anderem Anlagen zum Räuchern, Trocknen und Garen von Fleisch und Käse her und sieht gerade in der zunehmenden Modernisierung bestehender Produktionsanlagen in der Region eine große Chance.

Auch das Familienunternehmen Craemer ist bereits auf dem kasachischen Markt vertreten. Es spezialisiert sich unter anderem auf Kunststoffpaletten und -behälter, die häufig in der Lebensmittelindustrie mit besonders hohem Hygienestandard eingesetzt werden.

Der Craemer-Vertreter Michael Siebert sieht insbesondere in der lokalen Weiterverarbeitung der zahlreichen heimischen Rohstoffe und vor allem bei diversen Agrarprodukten zahlreiche Möglichkeiten für den Aufbau von Kooperationen. Er ist bereits seit etwa 30 Jahren beruflich in Zentralasien im Einsatz und beschreibt im Gespräch, dass Almaty heute deutlich moderner und internationaler ist als bei seinen ersten Besuchen. Mit einem Augenzwinkern fügt er aber hinzu, dass er die preiswerten Schaschlik-Lokale von früher vermisse.

„Kasachstan hat sich in den letzten Jahren wirtschaftlich stark entwickelt und versucht zunehmend, seine Rohstoffe nicht einfach zu verkaufen, sondern diese selbst zu verarbeiten.“

Aber auch der Maschinenhersteller Flottweg liefert schon seit längerer Zeit Maschinen nach Kasachstan. Der Flottweg-Vertriebsmanager Konstantin Naumann erklärt, dass bisher insbesondere Anlagen zur Verarbeitung der vielen mineralischen und fossilen Rohstoffe Kasachstans im Fokus der lokalen Firmenvertretung standen.

Ähnlich wie Siebert ordnet auch er das wachsende Interesse Kasachstans an einer lokalen Verarbeitung von Weizen und anderer landwirtschaftlichen Erzeugnisse als interessante Chance ein. Auch deswegen möchte das Unternehmen vermehrt in die lokale Lebensmittelindustrie expandieren.

Trotz der positiven Eindrücke von der Messe, der lokalen Gastfreundschaft und der Stadt Almaty berichten die Vertreter auch von einigen Herausforderungen, die mit dem kasachischen Markt einhergehen. Besonders die Konkurrenz durch günstigere Anbieter aus dem benachbarten China kommt bei mehreren Ausstellern zur Sprache. Hierbei setzen die deutschen Hersteller unter dem Motto „Made in Germany“ vor allem auf Qualität, Langlebigkeit und zuverlässigen Service.

Für die Craemer GmbH wiederum stellt die Logistik eine besondere Herausforderung dar. Insbesondere Bestellungen in geringeren Stückzahlen an kleinere Betriebe seien aufgrund der langen Transportwege und der gestiegenen Frachtkosten, was vor allem den Kriegen in der Ukraine und Iran zuzuschreiben ist, oft nur schwer wirtschaftlich umsetzbar. Siebert erklärt, dass deswegen gerade Kooperationen mit lokalen Partnern entscheidend seien, welche die Produkte auf Lager halten und gewinnbringend an kleinere Endkunden weiterverkaufen können.

Dass auch der Fachkräftemangel vor Ort eine gewisse Herausforderung darstellt, betonte Frau Schiller. Gleichzeitig sieht sie hier aber auch Potenzial für eine stärkere Zusammenarbeit und hebt dabei die Kooperationen zwischen der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf und kasachischen Universitäten im Bereich der Agrarwissenschaften als vielversprechendes Beispiel hervor.

Neben den Ausstellern des German Pavilions waren weitere deutsche Firmen vertreten, darunter der Anbieter von Verpackungslösungen Multivac sowie Rono, ein Maschinenbauunternehmen mit dem Schwerpunkt auf der Nahrungsmittelindustrie. Letztere zeigten sich mit dem Ergebnis der FoodExpo Qazaqstan äußerst zufrieden und berichteten von mehreren erfolgreichen Kundengesprächen.

Aber auch für kasachische Unternehmen hatte der Pavilion ein spannendes Angebot. Im Rahmen eines täglichen Vortrags fasste Simone Schiller die umfangreichen Bedingungen für den Export von Lebensmitteln in die Europäische Union und nach Deutschland zusammen. Auf die Nachfrage, welche kasachischen Produkte denn in Deutschland Anklang finden könnten, kam auch die traditionelle Schokolade von Rakhat zur Sprache. Mit ihrem blau-goldenen Design sei diese ein echter „Hingucker“, auch wenn der Wettbewerb in Europa alles andere als einfach sei. Und wer weiß, vielleicht finden sich zukünftig nicht nur mehr deutsche Produkte in kasachischen Supermärkten, sondern auch mehr kasachische Spezialitäten in den Regalen der Lebensmittelhändler Deutschlands.

Max Bückle