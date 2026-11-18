Nach einer dreijährigen Kandidatenphase ist das Gymnasium Nr. 91 in Astana nun offiziell DSD-Schule. Mit der Zulassung zu den DSD-I-Prüfungen eröffnet die Schule ihren Schülerinnen und Schülern neue Perspektiven und stärkt die deutsch-kasachische Freundschaft.

Das Gymnasium Nr. 91 in Astana hat einen wichtigen Schritt in der Weiterentwicklung seines Bildungsangebots erreicht: Nach einer dreijährigen Kandidatenphase wurde die Schule im Oktober 2026 zur Durchführung der Prüfungen zum Deutschen Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (DSD I) auf dem Niveau B1 zugelassen. Damit gehört sie zu den neun DSD-Schulen in Kasachstan und ist die zweite Schule in Astana mit diesem Angebot. Bereits in diesem Schuljahr werden erstmals Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums an den Prüfungen teilnehmen.

Am 16. November 2026 wurden ausgewählte Schülerinnen und Schüler feierlich in die DSD-Klassen aufgenommen. Auch die deutsche Botschafterin in Kasachstan, Dr. Heike Peitsch, nahm an der Veranstaltung teil. Ein festliches Programm mit Musik und Tanz gestaltete die Feier. Die Freude und der Stolz der Kinder und ihrer Familien machten deutlich, welche Bedeutung dieser Schritt für die Schulgemeinschaft hat.

Fachliche Beratung durch ZfA

Das DSD-Programm wird von der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA) unterstützt und von der Fachberaterin für Deutsch als Fremdsprache in Kasachstan, Ayten Sariyildiz, begleitet. Die fachliche Beratung umfasst die Weiterentwicklung des Deutschunterrichts, die Qualifizierung der Lehrkräfte und die Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler auf die internationalen Prüfungen. Dazu gehören auch zusätzliche Lernangebote und Begegnungen, die das Interesse an der deutschen Sprache und Kultur stärken.

Das Deutsche Sprachdiplom ist ein international anerkannter Nachweis deutscher Sprachkenntnisse. Das DSD I bescheinigt das Niveau B1, das DSD II weist Kenntnisse auf dem Niveau B2/C1 nach und kann eine wichtige Voraussetzung für ein Studium in Deutschland sein. Unterricht und Prüfungen sind für die Schülerinnen und Schüler kostenfrei.

Mit dem DSD stärkt das Gymnasium Nr. 91 sein deutschsprachiges Bildungsprofil und eröffnet Jugendlichen neue sprachliche, akademische und interkulturelle Perspektiven. Zugleich fördert das Programm die Freundschaft und das gegenseitige Verständnis zwischen Kasachstan und Deutschland.