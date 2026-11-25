Wie lassen sich Obstkulturen unter den Bedingungen des Klimawandels erhalten, die Effizienz der Landwirtschaft steigern und die künstliche Intelligenz für das Management natürlicher Ressourcen einsetzen? Diese und weitere Fragen standen im Mittelpunkt der regionalen CASIB-Konferenz, die am 17. und 18. November in Astana stattfand. Wissenschaftler aus Deutschland und Zentralasien stellten Forschungsprojekte vor. Diese sind auf die Lösung derartiger ökologischer und wirtschaftlicher Probleme der Region ausgerichtet.

Die Konferenz Regional Conference on Future-Oriented Research and Innovations wurde vom Central Asia Sustainable Innovation Bureau (CASIB) und dem Repräsentanzbüro der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg in Kasachstan gemeinsam mit dem Astana Hub organisiert. Die Veranstaltung fand mit Unterstützung des Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) sowie des Ministeriums für Wissenschaft und Hochschulbildung Kasachstans statt.

Im Mittelpunkt des Treffens stand die praktische Anwendung wissenschaftlicher Entwicklungen für eine nachhaltige Entwicklung Zentralasiens. Dabei galt den Forschungsarbeiten in den Bereichen Landwirtschaft, Wasserressourcen, Klimawandel und digitale Technologien besondere Aufmerksamkeit.

Im Gespräch mit der DAZ erklärte Dr. Peter Liebelt, Leiter des Central Asia Sustainable Innovation Bureau (CASIB) und des Repräsentanzbüros der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU), dass Deutschland bereits zahlreiche gemeinsame Forschungsprojekte mit Kasachstan, Usbekistan und weiteren zentralasiatischen Staaten durchführt. Diese Projekte betreffen Fragen einer nachhaltigen Landwirtschaft, der Entwicklung umweltfreundlicher Smart Cities, eines modernen Wassermanagements und des Erschließens erneuerbarer Energiequellen.

„Wir haben sehr spannende Forschungsergebnisse erzielt. Die Herausforderung besteht jetzt darin, diese Ergebnisse in die Praxis umzusetzen. Dabei kann uns der Astana Hub sehr helfen“, betonte Liebelt.

Vom akademischen Austausch zur gemeinsamen Forschung

In seiner Videobotschaft hob Kasachstans Minister für Wissenschaft und Hochschulbildung, Sayasat Nurbek, die Entwicklung der wissenschaftlichen Zusammenarbeit mit Deutschland hervor. Seinen Angaben zufolge kooperieren 45 kasachstanische Hochschulen mit rund 100 deutschen Partnern. Etwa 2.000 Studierende aus Kasachstan absolvieren derzeit ein Studium in Deutschland.

Der nächste Schritt der Zusammenarbeit soll nach Angaben des Ministers das Einrichten gemeinsamer Labore, der Aufbau von Forschungsnetzwerke für Doktoranden und internationale Forschungskonsortien sein.

Besondere Bedeutung misst Kasachstan der künstlichen Intelligenz bei. Im Rahmen der Initiative AI for Science will das Land den Einsatz digitaler Technologien in den Bereichen Landwirtschaft, Wasserwirtschaft, Medizin, Energiewirtschaft und Materialwissenschaft ausbauen.

Auch Prof. Pablo Pirnay-Dummer, Prorektor der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, betonte, dass der Klimawandel, die Ernährungssicherheit und die digitale Transformation gemeinsame Herausforderungen für Deutschland und Zentralasien darstellen. Lösungen müssten daher ebenfalls gemeinsam entwickelt werden, indem wissenschaftliche Kompetenzen und praktische Erfahrungen verschiedener Länder gebündelt werden.

Nachhaltige Landwirtschaft: Von Bäumen bis zu verarbeiteten Produkten

Das Projekt SUFACHAIN entwickelt Agroforstsysteme und stärkt landwirtschaftliche Wertschöpfungsketten. Das internationale Forschungsteam um Prof. Dr. Dietrich Darr von der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf untersucht, wie Gehölze und Nutzpflanzen kombiniert werden können. Dabei analysiert es die Böden, den Wasserverbrauch und die Produktionseffizienz der Anpflanzungen.

Zudem erforscht das Projekt, wie getrocknete Erzeugnisse verbessert und an internationale Exportstandards angepasst werden können. Auch pflanzliche Verarbeitungsreste könnten weiterverwendet werden. Diese könnten etwa als Ersatz für synthetisches Mikroplastik in Kosmetikprodukten dienen.

Digitale Technologien unterstützen die Arbeit: die KI wertet Luftbilder aus, erfasst die jeweilige Landnutzung und erkennt einen etwaigen Wassermangel. KI-generierte Visualisierungen zeigen den Landwirten, wie solche Agroforstsysteme ihre Betriebe verändern und verbessern könnten.

Die genetische Vielfalt der Pflanzen bewahren

Dr. Thomas Wöhner vom Julius-Kühn-Institut stellte das Projekt KLINU vor, welches die genetische Vielfalt zentralasiatischer Obstkulturen erhalten und die Züchtung klimaresistenter Sorten fördern soll. Dazu werden die genetischen Ressourcen der regionalen Obstsorten erforscht. Außerdem wird die Zusammenarbeit zwischen Einrichtungen in Kasachstan, Kirgisistan und Deutschland gestärkt.

Weitere Themen der Konferenz waren die Böden in Zentralasien und der Mongolei, der Wasserverbrauch und die nachhaltige Bewirtschaftung von landwirtschaftlich genutzten Flächen. Auch die KI-gestützte Anpassung von Städten an den Klimawandel wurde behandelt.

Digitale Technologien für die Klimapolitik

Ein weiteres Konferenzthema war die Digitalisierung der Klimapolitik. Dr. Bakhyt Yessekina, Leiterin der Green Academy und Koordinatorin des Green Climate Hub, stellte im Gespräch mit der DAZ ihre Pläne für den ersten digitalen Klimahub auf der Plattform des Astana Hub vor. Er soll die internationale Forschung vernetzen und den Austausch zu Klimatechnologien fördern.

Digitale Technologien und die KI sollen dabei helfen, die Treibhausgasemissionen zu überwachen, die Klimaberichterstattung zu verbessern und die Kohlenstoffmärkte zu entwickeln. Das Projekt befindet sich noch in der Planung. Für die Umsetzung sollen auch Kooperationen mit deutschen Forschungseinrichtungen aufgebaut werden. Yessekina betonte zudem, dass die auf der Konferenz vorgestellten Arbeiten zu den Böden, einer nachhaltigen Landwirtschaft, den Wäldern und den Wasserressourcen für Kasachstan praktisch relevant seien.

Wissenschaft, Bildung und internationale Partnerschaften

Der zweite Konferenztag war praktischen Ansätzen zum Transfer wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Wirtschaft gewidmet. Das Programm umfasste einen Workshop zum Technologietransfer sowie Veranstaltungen der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG). die sich mit internationalen Wissenschaftsbeziehungen und den Möglichkeiten für eine Förderung der Forschung befassten.

Entscheidend wird nun sein, inwieweit es gelingt, die Ergebnisse der gemeinsamen Forschung in konkrete Lösungen für die Landwirtschaft, die Wirtschaft und die Gesellschaft zu überführen.

Nurgul Adambayeva