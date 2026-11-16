Während die Weltgemeinschaft in Antalya über Klimaziele und Finanzhilfen verhandelt, nutzt Kasachstan die UN-Klimakonferenz für konkrete Investitionsabkommen. Mit großen Windkraftprojekten, einer Klimainvestitionsplattform und Initiativen zu Rohstoffen, Wasser und Meeren positioniert sich das Land als Partner der grünen Transformation Eurasiens.

Für Kasachstan ist der Klimawandel längst eine Frage der wirtschaftlichen Zukunftsfähigkeit. Als rohstoffreiches Flächenland mit empfindlichen Steppen-, Gebirgs- und Gewässerökosystemen steht die Republik vor der doppelten Aufgabe. Einerseits muss sie ihre traditionell kohlenstoffintensive Energie- und Industriestruktur umbauen. Andererseits muss sie gleichzeitig auf schrumpfende Wasserressourcen, sowie sinkende Pegelstände des Kaspischen Meeres reagieren.

Auf der 31. UN-Klimakonferenz (COP31) in Antalya im November 2026 trat Astana daher nicht als Bittsteller auf, sondern mit einem breiten Paket aus verhandlungsreifen Investitionsprojekten, technologischen Lösungen und regionalen Initiativen. Im Auftrag von Präsident Kassym-Schomart Tokajew vertrat Premierminister Olschas Bektenow das Land auf dem Gipfel der Staats- und Regierungschefs. In seiner Grundsatzrede unterstrich er den Anspruch, ökologische Modernisierung und wirtschaftliches Wachstum zu verbinden.

„Die Bewältigung ökologischer Herausforderungen erfordert eine engere Zusammenarbeit. Kasachstan verbindet den Ausbau sauberer Energien, moderner Technologien und regionaler Solidarität, um nachhaltiges Wachstum in ganz Zentralasien zu sichern.“, so der Premierminister auf der Konferenz wörtlich.

1,2 Milliarden US-Dollar für Windparks und intelligente Gasnetze

Dass die kasachische Delegation in Antalya vor allem auf konkrete Umsetzung setzt, belegen am Rande des Gipfels unterzeichnete Investitionsabkommen im Wert von rund 1,2 Milliarden US-Dollar. Den Schwerpunkt bilden zwei große Windenergieprojekte in den Regionen Turkistan im Süden, sowie Kostanai im Norden des Landes. Diese Projekte haben eine Leistung von 150 Megawatt beziehungsweise einem vollen Gigawatt.

Damit treibt Kasachstan den Ausbau erneuerbarer Energien konsequent voran: Nachdem sich deren Anteil am nationalen Strommix in den vergangenen sechs Jahren auf acht Prozent vervierfacht hat, soll er bis 2030 auf 15 Prozent steigen.

Zugleich zielt das Projekt „Aqyl Energy“ auf die Effizienz der Gasinfrastruktur, indem landesweit 1,35 Millionen intelligente Gaszähler mit automatischer Fernübertragung installiert werden, um Netzverluste und Methanemissionen zu senken.

Neue Investitionsplattform QaJET und kritische Rohstoffe für Europa

Der Auftritt in Antalya knüpft an den Regionalen Ökologischen Gipfel (RES 2026) an, zu dem Präsident Tokajew im April 2026 nach Astana eingeladen hatte, und bei dem 17 Investitionsvereinbarungen über 2,3 Milliarden US-Dollar unterzeichnet wurden.

Auf der COP31 startete Kasachstan am 10. November 2026 zudem die neue Investitionsplattform für eine sozial ausgewogene Energiewende („Just Energy Transition Investment Platform“, kurz QaJET). Flankiert wird das Vorhaben von der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE), die bis zu 100 Millionen US-Dollar an vergünstigten Krediten und Zuschüssen, sowie bis zu eine Milliarde US-Dollar an potenziellen Direktfinanzierungen in Aussicht stellt.

Für europäische Industrieunternehmen liegt dahinter ein entscheidender strategischer Hebel: Kasachstan verfügt über bedeutende Vorkommen an kritischen Rohstoffen und Seltenen Erden, darunter Lithium, Kupfer, Titan und Wolfram. Diese Rohstoffe benötigt Europa für Batterien, Windturbinen und Elektromobilität.

Damit diese Rohstoffe und Vorprodukte angesichts strenger europäischer Klimavorgaben, wie dem CO₂-Grenzausgleichsmechanismus (CBAM) wettbewerbsfähig bleiben, muss Kasachstan seinen Bergbau und seine Metallverarbeitung konsequent dekarbonisieren, genau hier setzt QaJET mit sauberem Strom und grünem Wasserstoff an.

Internationale Megaprojekte und ein breiter Energiemix

Untermauert wird dieser Kurs durch internationale Großprojekte, wie das deutsch-schwedische Konsortium Svevind. Dieses treibt in der westkasachischen Region Mangistau mit „Hyrasia One“ eines der weltweit größten Projekte für grünen Wasserstoff mit bis zu 40 Gigawatt Wind- und Solarkapazität voran. Zudem gibt es Milliardeninvestitionen von Konzernen wie TotalEnergies (Ein-Gigawatt-Windpark Mirny mit Batteriespeicher), ACWA Power und Masdar.

Ergänzt wird dies durch den geplanten Grünen Energiekorridor über das Kaspische Meer, über den Kasachstan, gemeinsam mit Aserbaidschan und Usbekistan, sauberen Strom per Hochspannungs-Seekabel in den Südkaukasus und nach Europa exportieren will.

Um zudem die Grundlastversorgung langfristig von veralteten Kohlekraftwerken zu lösen, setzt der weltweit größte Uranproduzent, neben Erneuerbaren, auch auf den Einstieg in die Kernenergie. Flankiert wird der strukturelle Umbau durch die geplante Modellstadt Alatau City. Ebenso tragen die landesweite Umweltbewegung „Taza Qazaqstan“ mit über sechs Millionen Beteiligten sowie rund 1,7 Milliarden neu gepflanzte Bäume in fünf Jahren dazu bei.

Digitalisierung, Kreislaufwirtschaft und KI im COP31-Pavillon

Wie breit das technologische Spektrum dabei angelegt ist, zeigte der kasachische Nationalpavillon in Antalya mit 36 Fachveranstaltungen. Dort präsentierte Astana eine regionale KI-gestützte Plattform für den CO₂-Markt, sowie moderne Satelliten- und Raumfahrttechnologien zur Früherkennung von Waldbränden, Dürren und Naturgefahren.

Zudem stellten kasachische Unternehmen und Forschungsinstitute konkrete Verfahren für die industrielle Kreislaufwirtschaft vor, darunter das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien, Kunststoffen und Altreifen, sowie Lösungen zur Dekarbonisierung der Schwerindustrie.

Ein weiteres Schwerpunktthema in Antalya war die globale und regionale Wassersicherheit. Premierminister Bektenow erneuerte den Vorschlag von Präsident Tokajew, eine Internationale Wasserorganisation unter dem Dach der Vereinten Nationen zu gründen. Zugleich verwies Astana auf die Erfolge bei der Restaurierung des Nördlichen Aralsees. Dort wurden durch den Bau des Kokaral-Damms und gezielte Wassersteuerung der Pegel stabilisiert und die kommerzielle Fischerei für die lokale Bevölkerung wiederbelebt.

Für das Kaspische Meer, das unter dramatisch sinkenden Wasserständen leidet, schlug Kasachstan gemeinsam mit den Anrainerstaaten und dem UN-Entwicklungsprogramm (UNDP) ein zwischenstaatliches Anpassungssystem unter dem Titel „Caspian Climate Shield“ vor. Dieses System wird gestützt auf moderne hydrologische Messstationen im nördlichen Kaspischen Meer.

Fazit und Ausblick: Zentralasien als verlässlicher Transformationspartner

Der Auftritt Kasachstans auf der COP31 macht deutlich, wie stark sich das wirtschaftliche Profil Zentralasiens wandelt. Astana nutzt internationale Klimagipfel gezielt als Investitionsbörse für erneuerbare Energien, grüne Rohstoffwertschöpfung, digitale Infrastruktur und regionale Wasserkooperation.

Für europäische Technologieanbieter, Energieunternehmen und Finanzinstitute eröffnen Initiativen wie die Plattform QaJET, der Grüne Energiekorridor und die Dekarbonisierung der Grundstoffindustrie langfristige Perspektiven in einem dynamischen Wachstumsmarkt.

Christian Grosse