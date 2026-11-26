Tschechows Drama „Drei Schwestern“ hat seit 120 Jahren nichts an Aktualität verloren. Am 19. November wurde die von Natascha Dubs, Regisseurin am Deutschen Theaters, inszenierte Geschichte der drei jungen Frauen, deren Träume im Laufe der Zeit zerbrechen, auf Russisch im Almaty Museum of Arts aufgeführt.

Das Thema der unerfüllten Träume und Hoffnungen veraltet auch in der modernen Gesellschaft nicht. Die Menschen schieben die Erfüllung ihrer Wünsche weiterhin auf und suchen immer noch nach dem Sinn des Lebens. Die Heldinnen von Tschechows Geschichte, Olga, Mascha und Irina Prosorowa stoßen auf genau die gleichen Probleme.

Die drei Schwestern leben mit ihrem Bruder Andrej in einer russischen Provinzstadt und träumen von einem Umzug nach Moskau, wo sie ihre Kindheit verbracht hatten. In ihrem provinziellen Leben ist Moskau nicht nur eine ferne Stadt, sondern geradezu ein Symbol für ein erstrebenswertes, ideales Leben. Doch die Schatten der Vergangenheit lassen die drei Schwestern nicht los, deren Vater vor einem Jahr gestorben ist.

Die ältere Schwester Olga fühlt sich erschöpft von ihrer harten Arbeit am Gymnasium, und die mittlere Schwester Mascha ist enttäuscht von ihrem Mann Kulygin, dem Lehrer, den sie als junge Frau geheiratet hatte. Die jüngere Schwester Irina ist offenbar die Einzige, die an die Liebe und die glückliche Zukunft glaubt und welche die Hoffnung auf ein besseres Leben nicht verliert. Schließlich verstehen die Schwestern, dass ihr Leben nicht so ist, wie sie es sich früher vorgestellt haben.

Aktualität der Inszenierung für heutzutage Gesellschaft

Die menschliche Hoffnung auf ein anderes Leben, das man noch nie erlebt hat und das daher wohl eher eine Illusion ist, verfolgt die Heldinnen bis zum Ende des Dramas. „Diese Illusion, dass es irgendwo besser ist, ist heute sehr stark ausgeprägt, weil es in der Natur des Menschen liegt, nach dem Überleben zu streben“, sagt Natascha Dubs.

Schon vor 120 Jahren hat Tschechow dargestellt, wie die Menschen immer hoffen und auf den idealen Moment warten, in dem sich ihr Leben verändern würde. „Ein Mensch wird immer aus verschiedenen Gründen nach einem Ort suchen, an dem er sich wohlfühlt. Man bleibt in dieser Illusion gefangen und unternimmt keine Schritte, damit sich alles um einen herum verändert“, sagt die Theatermacherin.

Die Liebe ist auch ein großer Teil im Leben der Schwestern. Mascha, die den Lehrer Kulygin früh geheiratet hat, empfindet mittlerweile starke Gefühle für Oberstleutnant Werschinin, der jedoch ebenfalls bereits verheiratet ist. Olga sorgt sich um Mascha, weil diese Beziehungen zum Scheitern verurteilt sind. Außerdem träumt Olga selbst von einer Ehe, doch sie betrachtet sie eher als eine Art Pflichterfüllung, denn als das Resultat einer echten Liebe. Dubs sagt, dass die Frage nach der Liebe selbstverständlich auch in modernen Zeiten unverändert aktuell bleibt.

„Nichts in der Welt kann daran etwas verändern, dass ein Mensch nach Liebe sucht.“ Ohne Liebe stirbt man. In Tschechows Werk liegt eine tiefe Sehnsucht, es beschreibt das Gefühl, das man hat, wenn man erkennt, die wahre Liebe nicht gefunden zu haben, oder wenn es die falsche Liebe war. „Und das zerstört einen noch mehr als die Vorstellung, dass es dort besser ist, wo man selbst nicht ist“, gesteht Dubs.

Diese bedrückende Atmosphäre, die durch das lange und erfolglose Streben entsteht, seinen Platz im Leben zu finden, verstärkt das Gefühl der Ausweglosigkeit. Unterschiedliche Schuhe: Pumps, Stiefel und Schuhe mit Absätzen liegen auf dem Boden, wobei sie den Weg symbolisieren. Die Schwestern sollten diese Schuhe anziehen und ihren eigenen Weg gehen, doch die Vorurteile aus der Vergangenheit lassen sie nicht los.

„Nicht jeder traut sich, eine Tür zu öffnen, die Schuhe anzuziehen und seinen eigenen Weg zu gehen. Das war eine künstlerische Idee, dass sie diese Schuhe zwar abwischen und zusammenlegen, sie aber am Ende doch nicht anziehen. Sie verzichten somit darauf, eine eigene Entscheidung zu treffen, etwas zu unternehmen und ihren eigenen Weg einzuschlagen“, sagt Dubs erläuternd zu ihrem Kunstgriff.

Almaty Museum of Arts als Ausführungsort

Tschechows „Drei Schwestern“ war die dritte erfolgreiche Inszenierung im Almaty Museum of Arts, nach den Inszenierungen „Karagöz“ und „Der Revisor“, die ebenfall dort stattgefunden haben. Natascha Dubs berichtet, dass ihr das Museum vor fast einem Jahr angeboten hatte, auf dessen Plattform zu arbeiten. „Das war für mich eine große Ehre und eine echte Herausforderung, eine solche Zusammenarbeit einzugehen“, sagt sie dazu abschließend.

Regina Tursunova