Das 36. FilmFestival Cottbus fand vom 3. bis 8. November statt. Es ist in Deutschland als führendes Festival des osteuropäischen Films bekannt. Dieses Jahr waren auch drei Filme aus Zentralasien im Festivalprogramm. Darunter auch der Spielfilm der russischen Filmemacherin Natalya Uvarova. Sie zeigte ihren einfühlsamen Coming-of-Age-Film „Malika“.

Das Drama erzählt von der Jugendlichen Malika und ihrer Mutter Rosa, die in einem von tief verwurzelten Traditionen geprägten Umfeld mit familiären Veränderungen und Rosas neuer Beziehung umgehen müssen. Zugleich eröffnet der Film einen seltenen, intimen und differenzierten Einblick in das Leben der Inguschen in Kasachstan. Religiöse und traditionelle Bräuche prägen dabei den Alltag und die Entscheidungen der Gemeinschaft.

Während des Festivals sprachen wir mit Regisseurin Natalya Uvarova über die Inspiration für den Film und die Hintergründe seiner Handlung.

Was war der Ausgangspunkt für deinen Film „Malika“? Wie entstand dein erstes Interesse an der inguschischen Gemeinschaft und wie kam es zu der Entscheidung, genau diese Geschichte zu erzählen?

Meine Koautorin ist halb Inguschin, halb Tschetschenin. Sie ist eine sehr enge, gute Freundin von mir. Wir haben schon mehrere Projekte zusammen gemacht, und an einem Punkt erzählte sie mir über ihre Kindheit sowie über andere Verwandte von ihr. Und ich war davon unglaublich stark inspiriert und beschloss, dass wir einen Film drehen müssen, der genau darauf aufbaut.

Der Film erzählt eine sehr persönliche Familiengeschichte, führt das Publikum aber gleichzeitig in einen breiteren kulturellen Kontext ein. Was war dir bei der Entwicklung des Films wichtiger: der Fokus auf diese Familiengeschichte, auf bestimmte Figuren, oder das Zeigen dieses kulturellen Aspekts?

Für mich war es wichtig, über Menschen zu sprechen. Das stand an erster Stelle. Und der religiöse sowie der kulturelle Kontext waren eher ein Hintergrund. Zuallererst wollte ich die Menschen innerhalb dieser Umstände zeigen: ein Kind zu beobachten, das mit Problemen von Erwachsenen konfrontiert wird, und wie Frauen in einem bestimmten System leben und über die Freiheit ihrer Entscheidungen sprechen.

Und ich wollte unbedingt, dass dieser Film für viele Menschen verständlich wird. Ich habe versucht, ihn so zu gestalten, dass er für Zuschauer im Grunde von überall her verständlich sein könnte.

Und warum hast du dich entschieden, die Geschichte aus den Augen eines 12-jährigen Mädchens bzw. eines Teenager-Mädchens zu erzählen? Was ermöglicht es dir, im Film zu zeigen, wenn man die Welt aus der Perspektive von Kindern bzw. Jugendlichen sieht?

Mich berührt die Situation selbst: Ein Kind ist mit Umständen konfrontiert, auf die es kaum Einfluss hat. Darüber wollte ich sprechen. Für mich ist der Film ein Coming-of-Age-Drama. Aus der Perspektive eines Erwachsenen scheint es, als gäbe es mehr Möglichkeiten, die Situation zu beeinflussen.

Trotzdem ist der Film für mich in erster Linie ein Film über Frauen. Rosa, Malikas Mutter, und Malika bewegen sich beide innerhalb desselben Systems. Malika steht noch am Anfang, während Rosa schon einige Schritte weiter ist. Deshalb erzählen wir einen Teil des Films bewusst aus Rosas Sicht. So betrachten wir die Ereignisse sowohl aus der Perspektive des Kindes als auch aus der Sichtweise der Erwachsenen.

Das führt direkt zu meiner nächsten Frage: Rosa ist die zentrale Figur der Handlung. Ihre Entscheidung beeinflusst den Verlauf der Geschichte und Malikas Schicksal. Was möchtest du durch Rosa vermitteln? Und warum hast du dich für dieses Ende entschieden, für sie und damit auch für Malika?

Rosa ist für mich nicht nur eine Mutter, sondern auch eine Frau mit eigenen Interessen: lebendig und voller Energie. Sie verkörpert Lebendigkeit und weibliche Freiheit. Ihre Entscheidung trifft sie, weil sie das Recht dazu hat. Bei einem Mann würden wir eine solche Entscheidung meist problemlos akzeptieren. Bei einer Frau fällt uns das noch immer nicht überall und nicht immer leicht.

Das Finale wollte ich von Anfang an genau so erzählen. Ein anderes Ende gab es nie, denn für mich ist es eine Geschichte über Selbstaufopferung. Malika entscheidet sich, das Glück ihrer Mutter über ihr eigenes zu stellen. Das ist ein wichtiger Teil ihres Erwachsenwerdens. Für mich bleibt der Film ein Coming-of-Age-Drama, und deshalb wollte ich ihn genauso enden lassen.

Und als letzte Frage. Du hast erwähnt, dass der Film bereits in Kasachstan gezeigt wurde. Wie wurde er von der kasachischen Gemeinschaft aufgenommen, und vielleicht auch wie war die Aufnahme seitens der inguschischen Gemeinschaft in Kasachstan?

Anfangs gab es zweifellos viele Fragen und großes Interesse. Seitens der Inguschen war zunächst auch eine gewisse Vorsicht und Skepsis zu spüren. Doch nachdem wir mit verschiedenen Vertretern der Gemeinschaft gesprochen und viel Zeit mit ihnen verbracht hatten, legte sich die Anspannung allmählich. Sie nahmen die Dreharbeiten und alles Weitere schließlich ganz gelassen auf.

Ich glaube auch, dass der Film respektvoll mit den Traditionen umgeht. Wir wollen niemanden verletzen oder vor den Kopf stoßen. Deshalb wird der Film von der Gemeinschaft insgesamt eher positiv aufgenommen. Viele freuen sich, dass es ihn gibt.

Vielen Dank für das Gespräch.

Das Interview führte Katarina Kukla.

Malika: Eine Filmrezension

Für ihre Mutter Rosa ist Malika weit mehr als ihre zwölfjährige Tochter: Sie ist die Sonne, um die sich Rosas Leben dreht. Ob bei der Arbeit, in der Küche, im abendlichen Almaty oder bei der Familie im Tian-Shan-Gebirge: Das warme Licht kommt von dort, wo Malika ist.

Die beiden sind so eng miteinander verbunden, dass die Rollen von Mutter und Tochter zunehmend verschwimmen. Rosa zieht ihre Tochter allein groß, doch Malika stützt ihre Mutter mindestens ebenso sehr. Vielleicht auch, weil Rosa neben ihrer Arbeit als Floristin nur wenig Raum für andere Beziehungen hat. Malika ist ihre Tochter und zugleich auch ihre beste Freundin.

Dass die beiden Inguschinnen sind, also einer nordkaukasischen Ethnie aus der autonomen Region Inguschetien angehören, fällt im multiethnischen Kasachstan kaum auf. Anstatt auf Inguschisch unterhalten sich die beiden hauptsächlich auf Russisch, sowohl zu Hause als auch auf den Straßen von Almaty.

Im Spielfilmdebüt „Malika“ der russischen Regisseurin Natalya Uvarova liegt darin allerdings die Tragik dieses klassischen Familiendramas. Nach islamisch-inguschischer Tradition verlieren Mütter das Sorgerecht für ihre Kinder, sobald sie ein zweites Mal heiraten. Und hier bekommt die dyadische Beziehung, in der sich Rosa und Malika befinden, ihre ersten Risse. Trotz aller Bedürfnisse, die Malika für ihre Mutter erfüllt, kann sie doch eines nicht stillen: Das nach Romantik und Erotik.

Die Romanze zwischen Rosa und einem Arbeitskollegen ist so offensichtlich, dass sie sich bis nach Astana herumspricht. Dort lebt Malikas emotional abwesender Vater, der seine Rolle eher über die materielle Versorgung seiner Tochter als über seine Zuneigung zu ihr definiert. Als ein möglicher Stiefvater ins Spiel kommt, setzt er Rosa unter Druck. Er fliegt nach Almaty, dringt in die Wohnung ein und behandelt den Konflikt wie eine Geschäftsverhandlung: „Was du unternimmst, ist nicht meine Sache, aber Malika ist meine Sache. Sie wird keine Wahl haben.“ Malika, das Sonnenkind, das in fast jeder zweiten Szene warme Gelb- und Orangetöne trägt, muss die heraufziehende Tragödie still ertragen.

Der Film debütierte vor einem Jahr beim Internationalen Filmfestival Busan in Korea, wo er den NETPAC Award als besten

asiatischen Film der Sektion „Vision“ gewann. Vergangene Woche feierte das Drama seine deutsche Premiere beim osteuropäischen Filmfestival in Cottbus, wo Regisseurin Uvarova den nächsten Preis erhielt, diesmal für das beste Spielfilmdebüt.

„Malika“ hat seine Auszeichnungen auf vielen Ebenen verdient. Besonders hervorzuheben sind die Leistungen von Izabella Khampieva als Malika und Marena Kharsieva als Rosa. In harmonischen wie in zerbrechlichen Momenten machen sie die Ohnmacht ihrer Figuren spürbar.

Dazu beigetragen hat auch Regisseurin Natalya Uvarova. Statt ein klassisches Casting zu veranstalten, suchte sie vor den Dreharbeiten in der inguschischen Gemeinschaft von Almaty nach ihren Darstellerinnen. Khampieva sei ein unentdecktes Naturtalent, sagt Uvarova: „Ich musste ihr nur sagen, was ich mir vorstelle, und sie hat es sofort umgesetzt.“

Neben den Schauspielerinnen und der großartigen Kameraarbeit von Aigul Nurbulatova gelingt in „Malika“ eine unaufgeregte Beobachtung von transgenerationaler, patriarchaler Gewalt. Die Mutter im aufkeimenden Bewusstsein über ihr eigenes Leben und ihre eigenen Bedürfnisse loszulassen zu können, was doch eigentlich ein typischer Schritt in der Entwicklung der kindlichen Psychologie ist, gerät durch von Männern festgelegte Regeln zu einer existenziellen Frage über die gesamte Mutter-Tochter-Beziehung. Ein neuer Mann wäre für Malika nicht bloß ein Widersacher um die Liebe der Mutter, sondern auch der Vorbote eines traumatischen Bruchs mit ihr.

In dieser Fremdbestimmung durch den Vater greift Malika zu einem radikalen Mittel, indem sie beginnt, selbst die Rolle eines Mannes zu spielen, mit Freundinnen zu randalieren und sich mit allen Methoden gegen das Urteil zu wehren, das ihr die älteren, männlich-religiösen Oberhäupter auferlegt haben: Dass sie oder ihre Mutter ihr Glück opfern müssen.

Das unerfüllte Liebesleben der Mutter wird so zu einem männlichen Faustpfand um ein Sorgerecht, das nicht nach Kindeswohl, sondern nach maskulinem Kontrollzwang vergeben wird. Malika, geboren im 21. Jahrhundert, muss die Bürde dieser unsichtbaren, patriarchalen Altertümlichkeit auf ihre Schultern nehmen und sich die Frage stellen, wer sie eigentlich sein will: eine Tochter oder doch lieber eine gute Freundin, die ihrer Mutter nicht im Weg steht?

Yannik Yeşilgöz