Künstliche Intelligenz, der Transfer wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Wirtschaft und die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses standen im Mittelpunkt eines Expertentreffens, das am 16. November in Astana stattfand. Vertreter Deutschlands und der fünf zentralasiatischen Staaten diskutierten darüber, wie sich die jahrzehntelange Forschungszusammenarbeit in konkrete Projekte umsetzen lässt. Zudem wurde erörtert, welche Hindernisse dabei noch zu überwinden sind.

Die öffentliche Expertensitzung des dritten forschungspolitischen Runden Tisches im C5+1-Format widmete sich dem Ausbau internationaler Forschungspartnerschaften. Besprochen wurden außerdem die Zusammenarbeit zwischen Hochschulen und Wirtschaftsunternehmen sowie der Einsatz neuer Technologien.

Patricia Romanowsky, Vertreterin des Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR), wies darauf hin, dass die wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen Deutschland und den zentralasiatischen Staaten bereits seit mehr als drei Jahrzehnten besteht. In dieser Zeit wurden gemeinsame Projekte umgesetzt und dauerhafte Verbindungen zwischen den Forschungsgemeinschaften aufgebaut. Ihren Worten zufolge hat die Zusammenarbeit durch die Unterzeichnung der Gemeinsamen Erklärung im September 2026, die den Rahmen für die weitere Zusammenarbeit festlegt, eine neue politische Ebene erreicht. Nun gehe es vor allem darum, die getroffenen Vereinbarungen mit konkreten Inhalten zu füllen.

Kasachstan: Von der Forschung zur Innovation

Dr. Aliya Sembayeva, nationale Koordinatorin von Horizon Europe in Kasachstan, berichtete über die jüngsten Reformen des Wissenschaftssystems in ihrem Land. 2024 wurde ein neues Gesetz zur Wissenschafts- und Technologiepolitik verabschiedet. Zudem werden die Methoden für Projektbewertungen verbessert. Zusätzlich werden digitale Verwaltungsinstrumente eingeführt und technologische Reifegrade erfasst.

Ein Schwerpunkt dieser Reformen ist der Ausbau der internationalen Zusammenarbeit, der einen verbesserten Zugang zu Forschungsinfrastrukturen ermöglichen, Kompetenzen bündeln und gemeinsame Projekte fördern soll. Als oberste Prioritäten sind dabei Themen der Wassersicherheit, des Klimawandels, der Energieversorgung, einer nachhaltigen Landwirtschaft, der Biotechnologie und der künstlichen Intelligenz definiert worden.

Für die Umsetzung der Ergebnisse der wissenschaftlichen Forschung und Entwicklung in der Praxis brauche es eine engere Zusammenarbeit von Hochschulen, Staat und Wirtschaft. Auf die Frage der DAZ nach derzeitig bestehenden Hindernissen sagte Sembayeva: „Ich würde nicht sagen, dass uns etwas im Wege steht. Aber für die Weiterentwicklung braucht es immer bestimmte Voraussetzungen. Wissenschaft lässt sich nicht ausschließlich innerhalb eines Landes entwickeln. Natürlich muss es nationale Prioritäten geben, doch die internationale Zusammenarbeit ist ein unverzichtbarer Bestandteil der wissenschaftlichen Entwicklung und qualitativ hochwertiger Forschungsprojekte.“

Die jüngsten Vereinbarungen und Abkommen schaffen bessere Voraussetzungen für derartige Kooperationen. Das Festlegen gemeinsamer Projekte und deren Umsetzung liegen dann bei den Forschenden.

Künstliche Intelligenz: Chancen und Risiken

Ein wesentlicher Teil der Diskussion galt den Auswirkungen der künstlichen Intelligenz auf die Wissenschaft. Sarah Bouchard, Leiterin des Bereichs Partnerschaften der Aga Khan Foundation in Kirgisistan, betonte, dass die KI den Zugang zu Wissen verbessern, große Datenmengen schneller verarbeiten und die internationale Zusammenarbeit erleichtern kann. Dafür brauche es zugängliche Werkzeuge, hochwertige Daten und passende Kompetenzen. Sonst können bestehende Ungleichheiten wachsen.

Prof. Dr. Dietrich Darr, Experte für nachhaltige Agrar- und Ernährungssysteme, verwies auf offene Fragen zur Rolle der Forschenden und zur Qualitätssicherung, da die KI zunehmend Literatur auswertet, Forschungsfragen formuliert und Publikationen erstellt. Die Diskussion müsse auch geisteswissenschaftliche Perspektiven sowie soziale und ethische Folgen einbeziehen.

Prof. Dr. Christian Tietje hob die wachsenden rechtlichen und administrativen Herausforderungen beim grenzüberschreitenden Umgang mit Forschungsdaten hervor. Forschungseinrichtungen benötigten deshalb professionelle Unterstützung bei internationalen Projekten.

Wissenstransfer muss in beide Richtungen funktionieren

Ein weiteres zentrales Thema war die praktische Anwendung der wissenschaftlichen Erkenntnisse. Die Diskussionsteilnehmer betonten, dass Technologien immer dann wirksamer entwickelt werden, wenn ihre Anwendung von Anfang an mitgedacht wird.

Sarah Bouchard unterstrich, dass Lösungen trotz einer ausreichenden wissenschaftlichen Fundierung an lokalen Gegebenheiten scheitern können, etwa an fehlenden Kompetenzen, an hohen Kosten oder an nicht verfügbaren Geräten. Deshalb sollten lokale Gemeinschaften, Endnutzer und weitere Interessengruppen frühzeitig einbezogen werden.

Auch Christian Tietje plädierte für ein neues Verständnis des Wissenstransfers. Wissenschaft und Gesellschaft sollten gemeinsam Lösungen entwickeln, statt einseitig fertige Ergebnisse weiterzugeben. Die internationale Zusammenarbeit dürfe zudem nicht darin bestehen, deutsche Modelle unverändert auf andere Länder zu übertragen.

Welche Kompetenzen braucht die Wissenschaft der Zukunft?

Ein Schwerpunkt des Treffens war die Ausbildung der nächsten Generation von Forschenden. Die Experten betonten, dass neben digitalen Fähigkeiten auch kritisches Denken, fundiertes Fachwissen, interdisziplinäre Zusammenarbeit und internationale Kommunikation wichtig sind. Angesichts des technologischen Wandels gewinnt lebenslanges Lernen zusätzlich an Bedeutung.

Für die deutsch-zentralasiatische Zusammenarbeit seien akademische Mobilität, gemeinsame Forschungsprogramme und langfristige Netzwerke entscheidend. Ziel sei ein gegenseitiger Wissensaustausch. Wichtig ist es jedoch, nicht die Abwanderung qualifizierter Fachkräfte zu fördern.

Elena Resch, Leiterin des Verbindungsbüros Osteuropa, Zentralasien und Südkaukasus der Universitätsallianz Ruhr, sagte im Gespräch mit der DAZ, junge Forschende aus Zentralasien seien hoch motiviert und engagiert. Deutsche Universitäten wollten ihnen Expertise vermitteln und zugleich die Rückkehr in ihre Heimatländer ermöglichen: „Wir wollen natürlich nicht die besten Köpfe abziehen nach Deutschland. Wir wollen einen Kreislauf herstellen, dass sie die Expertise bekommen, aber auch die Möglichkeit haben, wieder zurückzukehren.“ So können internationale Partnerschaften dazu beitragen, Forschungsergebnisse in konkrete Lösungen zu überführen.

Nurgul Adambajewa