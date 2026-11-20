Von den ersten Jugendprojekten bis zur Videoproduktion der Deutschen Allgemeinen Zeitung: Yekaterina Loichenko erzählt von Freundschaften, neuen Möglichkeiten und einem Weg, der schon vor zehn Jahren begann.

Hinter den Videos, den Reportagen, dem Schnitt und den Veröffentlichungen der Deutschen Allgemeinen Zeitung steht seit Ewigkeiten Yekaterina Loichenko, die in der Jugendbewegung allgemein als Loich bekannt ist.

Heute arbeitet sie als Videoingenieurin bei der DAZ. 2016 kam sie zum ersten Mal zum Klub der deutschen Jugend Almaty. Diese Begegnung brachte ihr neue Freundschaften, Reisen und schließlich den Einstieg in die Medienarbeit.

Liebe Loich, lass uns ganz am Anfang beginnen. Wie bist du überhaupt zur deutschen Jugendbewegung gekommen?

2016 begann ich mein Studium an der Universität. Einige meiner Freunde besuchten ein koreanisches Zentrum. Irgendwann dachte ich mir: Wenn es ein koreanisches Zentrum gibt, muss es doch bestimmt auch ein deutsches geben.

Bis dahin hatte ich überhaupt keine Berührungspunkte mit der deutschen Jugendbewegung. Ich begann, mich zu erkundigen und herumzufragen, und erfuhr so, dass es in Almaty einen Klub der deutschen Jugend gibt. Allerdings ließ ich mir mit meinem ersten Besuch noch ziemlich viel Zeit.

Schließlich besuchte ich eine Gedenkveranstaltung für Herold Belger. Sie fand 2016 statt und war meine erste Begegnung mit der deutschen Jugendbewegung. Danach kam ich regelmäßig in den Klub. Dort lernte ich Kristina Librikht und viele weitere Menschen kennen, die später zu meinen Freunden wurden. Wir sind bis heute befreundet und halten Kontakt.

Was hat dich damals am Klub so begeistert?

Das war eine unglaublich schöne Zeit. Man ist Studentin, noch nicht durch die Arbeit eingespannt, hat viel Freizeit und den großen Wunsch, sich irgendwo einzubringen und auszuprobieren.

Der Klub der deutschen Jugend wurde für mich zu einer Möglichkeit, mich selbst zu verwirklichen. Dort gab es nicht nur Freizeitveranstaltungen, sondern auch Workshops, kreative Angebote und verschiedene Projekte. Damals begann ich mich für Fotografie und später auch für Videodrehs zu interessieren. Wahrscheinlich zeigten sich schon zu dieser Zeit meine ersten Interessen im Medienbereich.

Außerdem boten sich tolle Möglichkeiten, zu reisen und neue Menschen kennenzulernen. Meine erste Auslandsreise führte mich zu einem Projekt nach Köln. Mit dabei waren Kristina Librikht, Nastja Koroljowa und Dascha Barsukowa.

Für mich war das eine ganz neue Welt. Bis dahin war ich nur ein einziges Mal in Astana gewesen, und auch das nur für einen halben Tag. Und plötzlich war ich auf einer internationalen Reise, lernte neue Menschen kennen und nahm an Projekten teil – eine völlig neue Art der Begegnung und Zusammenarbeit.

Es gab auch Projekte innerhalb Kasachstans. All das war so spannend, dass ich nach und nach auch begann, Deutsch zu lernen und meine ersten Sprachkurse besuchte. Deshalb war 2016 für mich eine ganz besondere Zeit.

Wann hast du gemerkt, dass die VDJK für dich mehr als nur eine Jugendorganisation geworden ist?

Wahrscheinlich nach meinem ersten Projekt in Taras. Damals fuhren wir gemeinsam mit Erika Dorn dorthin.

Bis dahin hatte ich mein gewohntes Leben mit Schule, Universität und Studium gekannt. Im Klub begegnete ich plötzlich etwas ganz Neuem. Um mich herum waren Menschen mit unterschiedlichen Interessen, Hobbys und kreativen Ideen. Ich finde, im Klub der deutschen Jugend kommen wirklich interessante Menschen zusammen. Sie wollen nicht nur Neues lernen, sondern auch ihr Wissen und ihre Erfahrungen mit anderen teilen.

In diesem Alter möchte man einerseits selbst viel Neues erfahren und andererseits auch etwas an andere weitergeben. Da wurde mir klar, dass mir diese Gemeinschaft viel mehr bedeutete als die bloße Teilnahme an Veranstaltungen.

Es folgten weitere Projekte, auch direkt in Almaty. Wir veranstalteten Workshops, probierten uns als Moderatorinnen und Moderatoren aus und waren manchmal selbst die Zuhörenden. Es war ein ständiger Austausch von Erfahrungen.

Später kamen landesweite Projekte, Jugendcamps und neue Bekanntschaften hinzu. Nach und nach wurde die Bewegung zu einem großen Teil meines Lebens.

Wenn du heute ein Projekt aus dieser Zeit noch einmal erleben könntest, welches wäre das?

Wahrscheinlich das Projekt, bei dem wir Videotagebücher aus dem Jugendlager erstellt haben. An dieses Projekt erinnerten Kristina Librikht und ich uns auch, als wir einen Podcast aufnahmen und darüber sprachen, wie unsere Medienarbeit damals begann.

Das war 2018. Jeden Tag veröffentlichten wir kurze Videos über das Leben im Lager und bereiteten zum Abschluss einen großen Rückblick vor. Als wir uns an diese Zeit erinnerten, waren wir uns einig, dass wir genau dieses Projekt gerne noch einmal machen würden.

Eigentlich haben mir fast alle Projekte gefallen. Heute bin ich nicht mehr so aktiv in der VDJK wie früher, aber ich freue mich sehr, bei Veranstaltungen ehemalige Weggefährtinnen und Weggefährten wiederzutreffen. Früher fuhren wir gemeinsam in die Jugendcamps und nahmen an Workshops teil. Heute begegnen wir uns in ganz anderen Zusammenhängen wieder.

Bis heute habe ich einen engen Freundeskreis, den ich der VDJK verdanke. Dazu gehören Mariya Borisevich, Julia Tyukalova, Angelina Golodova, Ruslan Shishkovsky, Wladislaw Weber, Irina Wagner, Igor Pavlov, Kristina Librikht und viele andere.

Das ist wahrscheinlich eines der wertvollsten Geschenke, die mir die Bewegung gemacht hat.

Wie kam es eigentlich zu deiner Bekanntschaft mit der Deutschen Allgemeinen Zeitung?

Eines Tages wurden Vertreterinnen und Vertreter der VDJK von der Zeitungsredaktion zu einem Medienworkshop nach Astana eingeladen. Das war eine sehr spannende Veranstaltung. Damals war Snapchat besonders beliebt, und wir lernten, wie man Videoblogs erstellt, Artikel schreibt und mit verschiedenen Medienformaten arbeitet.

Anschließend wurden wir in Gruppen aufgeteilt und in die Siedlung Rodina bei Astana geschickt. Jede Gruppe bekam eine eigene Aufgabe: Einige besuchten einen Produktionsbetrieb, andere filmten den Ort selbst oder beschäftigten sich mit der Tierhaltung. Unsere Gruppe drehte in einem Kindergarten: Wir fotografierten die Kinder, sammelten Material und bereiteten kleine Beiträge vor.

Nach diesem Workshop entdeckte ich den Journalismus für mich und begann, mit der Zeitung zusammenzuarbeiten. Zunächst schrieb ich kleinere Beiträge.

Wie wurden die Medien Teil deines Berufslebens, und warum hast du dich schließlich für die Videoproduktion entschieden?

Etwa zur gleichen Zeit, als ich meine Zusammenarbeit mit der DAZ begann, bekam ich eine Stelle beim Fernsehen als Journalistin und Redakteurin. So schrieb ich parallel kleinere Beiträge für die Zeitung und produzierte Nachrichtenbeiträge in Videoform.

Ich habe keine journalistische Ausbildung. Deshalb war die Arbeit bei der DAZ für mich auch eine Gelegenheit, von meinen Kolleginnen und Kollegen zu lernen, sie um Rat zu fragen und meine fachlichen Fähigkeiten weiterzuentwickeln.

Mit der Zeit begeisterte mich die Videoproduktion immer mehr. Ich begann, mich mit Videoschnitt und sozialen Medien zu beschäftigen und übernahm etwas später auch das Social-Media-Management der Zeitung.

Nach und nach wurde das YouTube-Projekt zum Schwerpunkt meiner Arbeit. Ich verließ das Fernsehen, um mich ganz auf die Videoproduktion zu konzentrieren. Besonders viel haben Kristina Librikht und ich gemeinsam auf die Beine gestellt – wir entwickelten uns zu einem eingespielten Team.

Es ist schön, dass die Redaktion die Entwicklung dieses Bereichs unterstützt hat. Mit der Zeit standen mehr finanzielle Mittel zur Verfügung, wir konnten weitere Fachleute einbeziehen und Beiträge aus den Regionen bekommen. Heute ermöglichen der YouTube-Kanal der DAZ und das Projekt „Wiedergeburt“ einen viel umfassenderen Einblick in das Leben der deutschen Gemeinschaft Kasachstans. Es freut mich sehr zu sehen, wie sich dieses Projekt entwickelt hat.

Heute bist du nicht mehr so aktiv in der Arbeit der Vereinigung. Hast du trotzdem das Gefühl, weiterhin Teil dieser Bewegung zu sein?

Auf jeden Fall. Auch wenn ich heute keine aktive Teilnehmerin mehr bin, ist die Verbindung zur Bewegung nicht verschwunden.

In diesem Jahr habe ich beispielsweise an der Produktion eines Jubiläumsfilms zum 30-jährigen Bestehen der Vereinigung der deutschen Jugend Kasachstans mitgewirkt. Der Film zeigt die Arbeit und Entwicklung der VDJK im Laufe all dieser Jahre.

Es hat mich sehr gefreut, dass ich diesmal als Fachkraft eingeladen wurde. Das ist ein ganz anderes Gefühl: Früher warst du selbst Aktivistin, hast an Jugendcamps und Projekten teilgenommen, und Jahre später wirst du gebeten, an einem großen Film über eine Bewegung mitzuwirken, deren Teil du einmal geworden bist.

Ich bin überzeugt: Wenn man einmal Teil des VDJK geworden ist, hört man nicht einfach auf, dazuzugehören. Auch wenn man nicht mehr aktiv ist, bleibt man ein Stück weit Teil dieser großen Bewegung.

Für den Jubiläumsfilm wurden auch ehemalige Aktive einbezogen, die zu den Gründungsmitgliedern der Vereinigung gehörten. Mit welcher Herzlichkeit sie von ihren Erinnerungen erzählten, davon, wie alles begann und wie sich die Organisation nach und nach entwickelte!

In solchen Momenten wird einem erst richtig bewusst, wie groß diese Gemeinschaft ist. In den vergangenen 30 Jahren sind unzählige Menschen durch die VDJK gegangen. Jeder und jede hat etwas hinterlassen, etwas gelernt, etwas gewonnen und etwas aus dieser Zeit mitgenommen. Ich natürlich auch.

Wenn du dich 2016 doch nicht dazu entschlossen hättest, zu deiner ersten Veranstaltung zu gehen – wie wäre dein Leben heute deiner Meinung nach verlaufen?

Ich denke, mein beruflicher Weg wäre ganz anders verlaufen. Ich hätte nicht all die Erinnerungen und Fähigkeiten gesammelt, die ich der VDJK verdanke. Und ich hätte nicht die Freundinnen und Freunde gefunden, mit denen ich bis heute verbunden bin.

Mein Leben wäre einfach ein anderes. Ich bin sehr dankbar für all die Möglichkeiten, die mir diese Bewegung eröffnet hat: für die Projekte, Reisen, Begegnungen, Erfahrungen und Menschen, die ich auf diesem Weg kennenlernen durfte.

Das Wertvollste ist für mich wahrscheinlich das Gefühl, Teil von etwas Großem zu sein. Und selbst viele Jahre später noch etwas dazu beitragen zu können – nur eben auf eine etwas andere Weise.

Vielen Dank für das Gespräch.

Das Interview führte Veronika Librikht.