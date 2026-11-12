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Kasachstan hat Russland offiziell gebeten, den Transit seines Öls zur Raffinerie im deutschen Schwedt wieder aufzunehmen. Energieminister Erlan Akkenschenow erklärte vergangene Woche auf einer Pressekonferenz in Astana, er habe die Anfrage persönlich an russische Vertreter übergeben. Wann eine Antwort aus Moskau zu erwarten ist, sagte er nicht.

Die Lieferungen über die Druschba-Pipeline sind seit dem 1. Mai unterbrochen. Als Grund wurden technische Einschränkungen auf der Transitroute genannt. Sie führt durch Russland, Belarus und Polen zur Raffinerie im brandenburgischen Schwedt. Kasachstan erklärt, selbst über die technischen Möglichkeiten zu verfügen, den Export wieder aufzunehmen, für den Transport bleibt es jedoch auf die Infrastruktur und Zustimmung der Transitseite angewiesen.

Für November und Dezember 2026 sind keine weiteren Lieferungen nach Deutschland eingeplant. Bis zum Stopp hatte Kasachstan in diesem Jahr rund 1,02 Millionen Tonnen Öl nach Schwedt geliefert. Für das gesamte Jahr waren ursprünglich etwa drei Millionen Tonnen vorgesehen. 2025 waren es 2,1 Millionen Tonnen gewesen.

Die Raffinerie konnte die ausgefallenen Mengen durch alternative Lieferungen ausgleichen. Rohöl gelangte unter anderem über den polnischen Hafen Danzig und den deutschen Hafen Rostock nach Schwedt. Vor der Unterbrechung machte Öl aus Kasachstan etwa 17 Prozent des Rohöleinsatzes der Anlage aus. Eine Wiederaufnahme der Pipeline-Lieferungen bleibt davon abhängig, ob Russland auf die Anfrage Kasachstans eingeht und die technischen Hindernisse beseitigt werden.

DAZ