Wer sind die drei Unbekannten auf a5, b1 und e3?

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Es gibt verschiedene Lösungswege, dieser hier ist der einfachste: Einer der sT ist ein Umwandlungsturm, herstammend vom b-Bauern, Wandlungsfeld f1. Dieser Bauer schlug einst wD, 2 wS und den weißen f-Bauern. wLc1 wurde auf seinem Grundfeld geschlagen, ebenso der wLf1 (aber nicht beim letzten Zug, da der sBb6 nur einen wT geschlagen haben konnte – sBa7xwTb6 – und dieser wT hatte nur hinaus ziehen können, nachdem der wLf1 geschlagen worden war). Der letzte Partie-Zug war z.B. sTh1xwTf1 matt. Zwingende Restbesetzung: sSb1, sSa5, sDe3.