Der letzte Zug war eine Umwandlung. In welche Figur?

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Es gab 4 Schlagfälle (2 bei Weiß, 2 bei Schwarz).Jeweils 7 Bauern sind noch auf dem Brett. Beim letzten Zug umwandeln konnte daher nicht Weiß (auf g8, sS und sT dazu geschlagen), sondern nur der schwarze b-Bauer (oder c-Bauer?), und zwar immer auf Feld a1, nicht auf c1 wegen des Schachgebots für den wK durch die sDb1. – Nähere Erklärung: Der schwarze b-Bauer zog bis b3 neben den wBa3, schlug dann z.B. sBb3xwLa2 und wandelte später letztendlich um mittels sBa2-a1S in einen sS. Der weiße b-Bauer zog nach b5, der schwarze c-Bauer zog nach b2, schlug hierzu den wT. – Der letzte Zug war also die Umwandlung in sSa1.