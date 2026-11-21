Seit 30 Jahren besteht der Verband der deutschen Jugend Kasachstans (VDJK), der viele Clubs im ganzen Land vereint. Anlässlich dieses Jubiläums sprechen wir mit den Leiterinnen und Leitern über ihre Motivation für die Jugendarbeit und über die Herausforderungen, denen sie heute begegnen. Diesmal im Gespräch: Nadeschda Tschenikajewa, Leiterin des Clubs „Juwel“ in Taras.

Liebe Nadeschda, wie bist du selbst in deinen Jugendclub gekommen und was hat dich dort gehalten?

Mein Weg in die Jugendarbeit begann schon in meiner Kindheit, ungefähr im Alter von acht Jahren. Damals kam ich zur Regionalgesellschaft der Deutschen im Gebiet Schambyl und besuchte die Sonntagsschule. Nach und nach begann ich, Deutsch zu lernen, verschiedene Arbeitsgemeinschaften zu besuchen, an Veranstaltungen teilzunehmen und die Kultur und Traditionen der Deutschen kennenzulernen.

Mit der Zeit wurde mein Engagement immer aktiver. Nachdem ich an dem Sprachcamp „Jugendtreff“ teilgenommen hatte, begann für mich ein neuer Abschnitt, und im Jahr 2024 wurde ich Leiterin des Jugendclubs „Juwel“.

Ehrlich gesagt, kam ich eher unerwartet zu dieser Position. Der damalige Clubleiter hörte auf, und es musste jemand gefunden werden, der diese Arbeit weiterführt. So bekam ich diese Möglichkeit.

Am Anfang war es nicht einfach. Ich hatte kaum Erfahrung in der Leitung eines Jugendclubs, wusste vieles nicht und verstand nicht immer, wie ich die Arbeit richtig organisieren sollte. Aber mit der Zeit, durch meine eigenen Erfahrungen und die Unterstützung anderer, habe ich gelernt, mit diesen Aufgaben umzugehen.

Was mich bis heute im Club hält, ist vor allem die Jugend: die Kommunikation mit den Jugendlichen, gemeinsame Veranstaltungen, ihre Ideen und ihr Wunsch, zu wachsen und sich weiterzuentwickeln.

Für mich ist der Club nicht einfach nur eine Organisation, und dessen Leiterin zu sein bedeutet für mich nicht nur, eine Position zu haben. Ich sehe mich vielmehr als Mentorin, die nicht nur die Arbeit organisiert, sondern auch mit gutem Beispiel vorangeht. Ich möchte jungen Menschen helfen, sich zu entfalten, selbstbewusster zu werden und eigene Initiativen zu entwickeln.

Und die größte Freude für mich ist der Gedanke, dass nach mir Menschen bleiben werden, die diese Arbeit weiterführen und selbst gute Leiterinnen und Leiter werden können.

Welche Aufgaben hast du als Leiterin und wie sieht dein Alltag im Jugendclub aus?

Als Leiterin des Clubs organisiere und koordiniere ich unsere Aktivitäten. Dazu gehört die Vorbereitung von Veranstaltungen, die Arbeit mit den Mitgliedern, die Unterstützung neuer Ideen und die Begleitung der Jugendlichen bei der Umsetzung ihrer Projekte.

Besonders wichtig ist mir die Mentorenarbeit. Ich möchte den Jugendlichen zeigen, wie man im Team arbeitet, Verantwortung übernimmt und Veranstaltungen organisiert. Früher habe ich vieles selbst organisiert. Mit der Zeit habe ich gelernt, mehr Verantwortung abzugeben und den Jugendlichen Raum für eigene Ideen zu geben. Heute freut es mich besonders, dass sie unsere Veranstaltungen nicht nur besuchen, sondern diese oft auch selbst organisieren.

Ein Tag im Club fühlt sich für mich nicht wie ein Arbeitstag an. Ich komme zu Freunden, die für mich wie eine Familie sind. Wir tauschen Neuigkeiten aus, trinken Tee und besprechen neue Ideen. Mir ist wichtig, dass sich jedes Mitglied wohlfühlt und weiß, dass es gebraucht wird und einen wichtigen Beitrag leistet.

Was ist aktuell die größte Stärke eures Jugendclubs?

Ich denke, die größten Stärken unseres Clubs sind Freundschaft, Zusammenhalt und Eigeninitiative.

„Juwel“ ist ein Ort, an dem junge Menschen nicht nur verschiedenen Aktivitäten nachgehen, sondern auch Freunde finden, miteinander kommunizieren, ihre Geschichten teilen und sich als Teil einer Gemeinschaft fühlen können.

Für uns sind auch die kleinen Momente wichtig: die gemeinsamen Teerunden, die Gespräche nach den Veranstaltungen, die kleinen Witzeleien und das Besprechen neuer großer Pläne. Gerade aus diesen kleinen Momenten entsteht die besondere Atmosphäre, deretwegen man immer wieder in den Club zurückkehren möchte.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil unserer Stärke ist die Möglichkeit, gehört zu werden. Ich bin der Meinung, dass jeder junge Mensch das Bedürfnis hat, sich wichtig zu fühlen und zu wissen, dass seine Meinung zählt und seine Ideen verwirklicht werden können. Deshalb versuchen wir, unseren Mitgliedern die Möglichkeit zu geben, sich einzubringen, eigene Initiativen vorzuschlagen und bei der Organisation von Veranstaltungen mitzuwirken.

Ich möchte, dass jeder versteht: Er oder sie ist nicht einfach nur ein Teilnehmer, der zu unseren Treffen kommt, sondern ein vollwertiger Teil unseres Teams.

Welche Herausforderungen begegnen euch in der Jugendarbeit vor Ort?

Eine der größten Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert sind, ist meiner Meinung nach die Beteiligung und Aktivität der Jugendlichen. Es gibt Situationen, in denen die Vorbereitung einer Veranstaltung viel Zeit, Kraft und organisatorische Arbeit erfordert, aber am Ende deutlich weniger Teilnehmer gekommen sind, als wir erwartet hatten. Natürlich ist das manchmal enttäuschend, besonders wenn man viel Energie in die Vorbereitung investiert und sich wünscht, dass möglichst viele junge Menschen teilnehmen.

Gleichzeitig verstehe ich, dass jeder seine eigenen Verpflichtungen hat: das Studium, persönliche Angelegenheiten, Interessen und andere Umstände. Deshalb ist es in der Jugendarbeit wichtig, die Jugendlichen nicht nur zu Veranstaltungen einzuladen, sondern auch Wege zu finden, um sie wirklich zu begeistern und ihnen zu zeigen, welchen Mehrwert ihnen der Club bieten kann.

Ich denke, eine unserer wichtigsten Aufgaben als Leiterinnen und Leiter ist es, ständig neue Wege zu finden, junge Menschen anzusprechen, auf ihre Interessen einzugehen und eine Atmosphäre zu schaffen, in die sie gerne zurückkehren möchten.

Welche Bedeutung hat der Jugendclub für junge Menschen in deiner Region?

Ich bin der Meinung, dass ein Jugendclub jungen Menschen die Möglichkeit gibt, sich selbst zu entfalten, ihre Individualität zu zeigen und die eigenen Talente zu entdecken. Sie können verschiedene Bereiche ausprobieren, ihre Fähigkeiten entwickeln und neue Erfahrungen sammeln.

Für manche ist der Club die erste Gelegenheit, vor einem Publikum zu sprechen. Andere lernen, Veranstaltungen zu organisieren, sich kreativ auszuprobieren oder im Team zu arbeiten. Außerdem können sie dort Menschen mit ähnlichen Interessen kennenlernen und Teil einer Gemeinschaft werden.

Der Jugendclub trägt auch dazu bei, die deutsche Kultur, Traditionen und Geschichte zu bewahren und sie an die nächste Generation weiterzugeben. Er ist offen für alle, die sich für unsere Kultur und Aktivitäten interessieren.

Ein Club ist mehr als ein Ort für Veranstaltungen. Er bietet Unterstützung und viele Möglichkeiten, den eigenen Weg zu finden und zu erfahren, dass die eigenen Ideen und Fähigkeiten wichtig sind.

Was bedeutet dir das 30-jährige Jubiläum des Verbandes der Deutschen Jugend Kasachstans persönlich?

Für mich steht das 30-jährige Jubiläum des Verbandes der Deutschen Jugend Kasachstans für eine beeindruckende Geschichte, für den Austausch zwischen den Generationen und für die engagierte Arbeit vieler Menschen.

Als ich in der Jugendarbeit begann, wusste ich noch wenig über die Geschichte und die Aktivitäten des Verbandes. Mit der Zeit erkannte ich, wie viel Einsatz von Mentorinnen, Mentoren und Jugendlichen nötig war, um Möglichkeiten für junge Menschen zu schaffen und unsere Kultur zu bewahren.

Der Verband hat auch meine Entwicklung geprägt: Ich konnte meine Fähigkeiten entdecken, Führungskompetenzen stärken und meinen Platz im gesellschaftlichen Engagement finden. Dieses Jubiläum ist für mich deshalb mehr als ein besonderes Datum. Es ist eine Gelegenheit, allen zu danken, die diese Bewegung aufgebaut und weitergegeben haben. Ich möchte gern ein Teil dieser Geschichte sein.

Wenn du in die Zukunft blickst: Was wünschst du dir für deinen Jugendclub und für die Jugend in Kasachstan?

Meinem Jugendclub „Juwel“ wünsche ich, dass er auch in Zukunft die freundschaftliche und unterstützende Atmosphäre bewahrt, die heute dort herrscht. Mögen die Jugendlichen weiterhin gern kommen, aktiv mitmachen, eigene Ideen einbringen und Neues ausprobieren. Der Club ist mehr als eine Interessengemeinschaft: Er bietet Möglichkeiten, sich persönlich weiterzuentwickeln, Kontakte zu knüpfen und eigene Stärken zu entdecken.

Der Jugend Kasachstans wünsche ich, dass sie engagiert, mutig und offen für Neues bleibt. Möge es uns gelingen, dass wir noch mehr Jugendliche für unsere Arbeit begeistern und unsere Erfahrungen an die nächste Generation weitergeben können. Denn die Zukunft unserer Bewegung gestalten wir gemeinsam.

Vielen Dank für das Gespräch.

Das Interview führte Annabel Rosin.