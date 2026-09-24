Am 7. September 2026 fand im Gymnasium Nr. 18 die feierliche Übergabe des DSD I-Zertifikats an 24 Schülerinnen und Schüler der 8, 9 und 10 Klassen statt. Herzlichen Dank an das gesamte Lehrerkollegium und an Schulleiterin G.K. Nauryzbaeva, die uns zu unserem Erfolg gratulierte und uns weiterhin viel Erfolg beim Deutschlernen wünschte. Auch unsere Eltern gratulierten uns bei der Feier. Ihnen gilt unser besonderer Dank.

Der Erhalt dieses internationalen Zertifikats ist das Ergebnis harter Arbeit, konzentrierten Lernens, Ausdauer und intensiver Vorbereitung. Ich möchte mich ganz besonders für die hohe Professionalität, Geduld und das Einfühlungsvermögen bedanken, mit denen wir jeden Tag durch diese Prüfung begleitet wurden. Dank der Unterstützung unserer Lehrerinnen und Lehrer wurden selbst die komplexesten Sprachthemen verständlich und spannend. Das Gymnasium Nr. 18 hat einmal mehr bewiesen, dass es seinen Schülerinnen und Schülern erstklassige Möglichkeiten bietet. Die Atmosphäre bei der Übergabe war unglaublich herzlich und feierlich; dieser Tag wird mir sicherlich in Erinnerung bleiben.

Die Freude dieses Moments mit meinen Lieben zu teilen, war unbezahlbar. Die Worte, die an diesem Tag gesprochen wurden, haben mich mit Inspiration und Zuversicht erfüllt. Das DSD I-Diplom ist nur der erste wichtige Schritt, und ich habe nicht vor, es dabei zu lassen. Dieses Zertifikat eröffnet mir neue Perspektiven, und ich habe bereits mit den Vorbereitungen für das DSD II-Diplom begonnen. Deutschkenntnisse werden mir in meinem weiteren Studium und meiner beruflichen Laufbahn sicherlich von Nutzen sein.

Safina Ospanova, 18. Gymnasium

Die Redaktion der Deutschen Allgemeinen Zeitung gratuliert den Schülerinnen und Schülern zum Erhalt des Sprachdiploms und wünscht ihnen weiterhin viel Freude und Erfolg beim Erlernen der deutschen Sprache!