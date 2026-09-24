Kasachstans Außenminister Mukhtar Tileuberdi leitet die kasachische Delegation bei der 81. Sitzung der UN-Generalversammlung. Im Mittelpunkt stehen internationale Sicherheit, nachhaltige Entwicklung und neue Technologien. Die diesjährige Sitzung steht unter dem Leitmotiv „Vertrauen wiederherstellen, Transformation gestalten: Vereinte Nationen, die für alle Menschen etwas bewirken“.

Auf der Tagesordnung stehen unter anderem der Frieden und die Sicherheit in der Welt, die Ziele einer nachhaltigen Entwicklung, der Klimaschutz, die Menschenrechte sowie digitale Technologien und künstliche Intelligenz. Tileuberdi soll vor der Generalversammlung sprechen und Kasachstans Positionen zu diesen aktuellen internationalen Fragen sowie die Vorstellungen seines Landes zur Stärkung der multilateralen Zusammenarbeit vorstellen. Die Delegation will außerdem Kasachstans Erfahrungen in den Bereichen Umweltverantwortung, Freiwilligenarbeit, Rechtsstaatlichkeit und gesellschaftlicher Zusammenhalt hervorheben.

Während der Sitzungswoche sind Gespräche mit Vertretern der Vereinten Nationen und ihrer Organisationen sowie mit internationalen Partnern geplant. Darüber hinaus soll Tileuberdi bilaterale Treffen mit den Außenministern zahlreicher Staaten führen. Aber auch Treffen mit Ministern regionaler Organisationen und thematische Veranstaltungen zu Transport, Investitionen, Umwelt und Digitalisierung stehen auf dem Programm. Kasachstan will in der UN weiterhin eigene Schwerpunkte voranbringen.

Dazu zählen neben dem Frieden und der Sicherheit auch die nukleare Abrüstung und Nichtweiterverbreitung nuklearer Waffen, Wasser- und Umweltfragen sowie die Zusammenarbeit im Bereich künstliche Intelligenz. Zu den Initiativen des Landes gehören Vorschläge für die Einrichtung einer Internationalen Wasserorganisation und einer Internationalen Agentur für biologische Sicherheit.

DAZ