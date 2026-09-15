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Ein außergewöhnliches Tennisjahr verbindet Kasachstan und Deutschland: Elena Rybakina und Alexander Zverev haben 2026 ihre bislang größten Erfolge gefeiert. Beide gewannen die US Open und schrieben damit zugleich ein Stück Sportgeschichte.

Das Jahr 2026 wird für Elena Rybakina und Alexander Zverev in besonderer Erinnerung bleiben. Die Kasachstanerin erreichte erstmals die Spitze der Weltrangliste und gewann ihren dritten Grand-Slam-Titel. Der Deutsche holte seinen zweiten großen Titel der Saison. Beide haben ihre Erfolgsserie beim US Open-Turnier in New York perfekt fortgesetzt.

Hinter diesen Triumphen liegen jedoch ganz unterschiedliche Wege. Beide mussten Rückschläge verkraften, Niederlagen hinnehmen und immer wieder um ihren Platz an der Weltspitze kämpfen. Gerade deshalb verbindet ihre Geschichten mehr, als es auf den ersten Blick scheint.

Rybakina: Vom Grand-Slam-Titel an die Weltspitze

Für Elena Rybakina begann die Saison bereits mit einem großen Erfolg. Bei den Australian Open setzte sie sich im Finale gegen die damalige Weltranglistenerste Aryna Sabalenka durch und sicherte sich damit ihren zweiten Grand-Slam-Titel nach ihrem Wimbledon-Sieg vor einigen Jahren.

Im Frühjahr folgte der nächste Höhepunkt: Beim Tennisturnier in Stuttgart zeigte Rybakina auch auf Sand ihre Stärke und holte ihren zweiten Titel in der baden-württembergischen Landeshauptstadt. Im Halbfinale besiegte sie die junge Russin Mirra Andrejewa, im Finale setzte sie sich gegen Karolina Mutschowa durch.

Bei den US Open präsentierte sich Rybakina in herausragender Form. Nach Siegen gegen Qinwen Zheng und Coco Gauff erreichte sie erstmals das Finale des traditionsreichen Turniers. Schon vor dem Endspiel stand fest, dass sie anschließend die neue Nummer eins der Welt sein würde.

Im Finale kam es erneut zum Duell mit Aryna Sabalenka. Rybakina gewann den ersten Satz, musste den zweiten abgeben und entschied schließlich den dritten Durchgang klar für sich. Damit holte sie ihren ersten Titel bei den US Open und zugleich ihren dritten Grand-Slam-Titel.

Für die 27-Jährige war es der vorläufige Höhepunkt einer Entwicklung, die sie über Jahre hinweg an die Weltspitze geführt hatte.

Zverev: Der lange Weg zum ersten Grand Slam

Auch Alexander Zverev musste lange auf seinen ersten Grand-Slam-Titel warten. Immer wieder stand der Deutsche kurz vor dem größten Erfolg seiner Karriere, doch in entscheidenden Momenten fehlte ihm das letzte Quäntchen Glück.

Doch 2026 änderte sich das. Bei den French Open in Paris gelang ihm endlich der Durchbruch. Im Finale setzte sich Zverev nach einem langen und hart umkämpften Match gegen den Italiener Flavio Cobolli durch. Damit gewann er seinen ersten Grand-Slam-Titel und wurde zugleich der erste deutsche Sieger im Herren-Einzel der French Open in der Open Era.

Dieser Erfolg hatte für Zverev auch eine persönliche Bedeutung: Bei ihm wurde bereits als Kind Typ-1-Diabetes diagnostiziert. Ärzte bezweifelten damals, dass er später Leistungssport betreiben könnte. Zverev ließ sich davon nicht abhalten und verfolgte seinen Traum vom Tennisprofi.

Nur wenige Wochen später erreichte er erstmals das Wimbledon-Finale. Gegen den Italiener Jannik Sinner musste er sich zwar geschlagen geben, doch der Einzug ins Endspiel war ein weiterer Meilenstein seiner Karriere.

US Open: Ein zweiter großer Triumph

Bei den US Open kämpfte sich Zverev erneut bis ins Finale. Dort traf er auf den US-Amerikaner Ben Shelton, der erstmals um einen Grand-Slam-Titel spielte.

Zverev gewann die ersten beiden Sätze und ließ sich auch nach dem zwischenzeitlichen Comeback seines Gegners im dritten Satz nicht aus der Ruhe bringen. Denn im vierten Satz machte er den Sieg perfekt. Damit holte der Deutsche seinen zweiten Grand-Slam-Titel der Saison.

In seiner emotionalen Siegesrede erinnerte er an seine Mutter, die ihn während seiner gesamten Karriere begleitet hat. Für Zverev war der Erfolg deshalb weit mehr als nur ein weiterer Titel. Er war das Ergebnis eines langen Weges mit Verletzungen, Niederlagen und vielen Momenten des Zweifelns.

Zwei Karrieren, ein besonderer Moment

Die Geschichten von Elena Rybakina und Alexander Zverev sind zwar unterschiedlich, aber dennoch gibt es bei ihnen eine Gemeinsamkeit: Beide mussten lange auf den ganz großen Durchbruch warten.

Rybakina arbeitete sich Schritt für Schritt an die Spitze der Weltrangliste. Zverev verlor mehrere Grand-Slam-Finals, bevor er schließlich seinen ersten großen Titel gewinnen konnte. Beide erlebten schwierige Phasen und bewiesen immer wieder, dass sie sich davon nicht aufhalten ließen.

Nun stehen ihre Namen gemeinsam für eine außergewöhnliche Tennissaison. Im September 2026 feiern Kasachstan und Deutschland ihre Champions.

Ruslan Mussirep