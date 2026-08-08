Die Regierung Kasachstans hat ein Memorandum zur Entwicklung eines neuen Industrieprojekts in Alatau unterzeichnet. Gemeinsam mit dem Unternehmen Full Vision Capital aus Hongkong soll dort ein Produktionssystem für nachhaltigen Flugzeugtreibstoff entstehen. Der Treibstoff wird aus landwirtschaftlichen Rohstoffen wie technischen Ölpflanzen sowie landwirtschaftlichen und organischen Reststoffen hergestellt. Ziel ist es, die CO2-Emissionen des Luftverkehrs zu reduzieren, ohne die Lebensmittelproduktion zu beeinträchtigen.

Das Projekt umfasst die gesamte Produktionskette – vom Anbau geeigneter Rohstoffe über die Verarbeitung bis zur Herstellung des Treibstoffs. Zusätzlich sind Lösungen zur Energiegewinnung und -speicherung aus erneuerbaren Quellen geplant. Zunächst soll das Vorhaben als Pilotprojekt umgesetzt werden.

Premierminister Olschas Bektenow bezeichnete das Projekt als wichtigen Schritt für die Entwicklung einer nachhaltigen Industrie in Kasachstan. Das Land biete gute Voraussetzungen, um Investitionen in grüne Technologien anzuziehen. Alatau, eine neue Stadt nordöstlich von Almaty, soll sich zu einem modernen Wirtschafts-, Technologie- und Innovationszentrum entwickeln. Ein besonderer Rechtsstatus ermöglicht Unternehmen dort steuerliche Vorteile und vereinfachte Verwaltungsverfahren. Mit dem Projekt wollen Kasachstan und Full Vision Capital nicht nur klimafreundliche Technologien fördern, sondern auch die wirtschaftliche Entwicklung Alataus vorantreiben.

DAZ