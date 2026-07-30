Kasachstan bereitet die Einführung eines neuen elektronischen Einreisesystems vor. Die sogenannte QazETA (Electronic Travel Authorization, ETA) soll künftig die Einreise von Staatsangehörigen visumfreier Staaten digital erfassen und das Verfahren für Reisende vereinfachen.

Am 25. August treten die gesetzlichen Grundlagen für das neue System in Kraft. Das bedeutet jedoch nicht, dass Reisende ab diesem Datum zwingend eine QazETA benötigen. Zunächst wird lediglich der rechtliche Rahmen geschaffen. Die konkrete Umsetzung steht noch aus: Die Regierung muss unter anderem festlegen, für welche Länder das Verfahren gelten wird, wie die Antragstellung genau abläuft und ab wann eine verpflichtende Nutzung beginnt.

Die elektronische Einreisegenehmigung soll online über die QazETA-Internet-Plattform oder eine mobile Anwendung beantragt werden. Reisende sollen ihren Antrag spätestens 72 Stunden vor der geplanten Einreise stellen. Für die Ausstellung der Genehmigung ist eine Gebühr vorgesehen, deren genaue Höhe und Zahlungsmodalitäten jedoch noch von den zuständigen Behörden festgelegt werden müssen. Mit dem neuen System folgt Kasachstan internationalen Entwicklungen bei der Digitalisierung von Grenz- und Einreiseverfahren. Ziel ist es, die Einreiseprozesse effizienter zu gestalten und die Sicherheitskontrollen zu verbessern.

Für deutsche Staatsangehörige und Reisende aus anderen Ländern mit visumfreiem Zugang zu Kasachstan ändert sich zunächst nichts. Die bisherigen Einreiseregeln bleiben bestehen, bis die kasachstanischen Behörden die endgültigen Bestimmungen veröffentlichen.

DAZ