Heute wird Künstliche Intelligenz in verschiedenen Bereichen der menschlichen Aktivitäten angewendet, weil sie den Menschen oft hilft. Auch bei psychischen Problemen kann KI eine Unterstützung werden.

Künstliche Intelligenz (KI) ist ein schlaues Computerprogramm, das denkt, die Informationen verarbeitet und daraus lernen kann. Unter psychischer Gesundheit versteht man die Möglichkeit der Menschen gegen Stress zu kämpfen und sie zeigt, wie sich eine Person emotional und mental wohlfühlt.

Früher sprachen viele Menschen nicht über ihre psychischen Probleme, weil sie Angst hatten, dass die Gesellschaft es verurteilen konnte. Heute gibt es mehr Hilfe für die Menschen bei psychischen Problemen, weil man versteht, dass psychische Gesundheit sehr wichtig ist. Und heutzutage versuchen die Menschen die Unterstützung wegen emotionaler Probleme bei der KI zu finden.

Künstliche Intelligenz wird heute oft für die psychische Gesundheit genutzt, weil sie den Menschen schnell helfen kann. Es gibt Apps und Chatbots, die Gespräche führen und Tipps geben, wenn jemand Stress oder Sorgen hat. Außerdem kann KI erhaltene Informationen auswerten, damit Probleme früher erkannt werden. Die KI kann somit nützlich sein, aber sie kann Fachleute nicht vollständig ersetzen.

Einige Nachteile

Obwohl die KI viele Vorteile hat, gibt es auch Nachteile, die entstehen können: Die Nutzung der KI kann einige Probleme mit sich bringen, weil sie menschliche Gefühle nicht immer richtig versteht. Wenn die Angaben fehlerhaft sind, kann die KI auch falsche Antworten geben. Ein weiteres Problem ist der Schutz persönlicher Daten, die sicher gespeichert werden sollen. Außerdem können manche Menschen der KI zu sehr vertrauen, obwohl sie kein Experte ist.

Aber es ist wichtig zu erwähnen, dass es Programme gibt, die den Menschen helfen, wenn sie unter Stress, Angst oder Depressionen leiden. Viele dieser Programme werden geprüft, bevor sie angeboten und verwendet werden.

Solche Programme dürfen verwendet werden, wenn sie auf ihre Wirksamkeit und den Datenschutz gut kontrolliert wurden. Da der Datenschutz wichtig ist, sollen die Daten der Nutzer gut geschützt werden.

KI wird in vielen Ländern eingesetzt und sie wird auch in Deutschland oft angewendet. In Deutschland wird KI immer häufiger genutzt, da digitale Angebote beliebter werden. Ein bekanntes Beispiel ist das Programm HelloBetter, das die Menschen bei Stress, Schlafstörungen, Angst oder Depressionen unterstützt. HelloBetter ist ein Anbieter von zertifizierten Online-Therapiekursen für die psychische Gesundheit in Deutschland.

Die Programme von HelloBetter sind als Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGAs) zugelassen und werden bei Vorliegen eines Rezepts vollständig von allen gesetzlichen Krankenkassen übernommen.

Kann die KI Expert:innen ersetzen?

Trotz dieser Entwicklung bleibt die Frage, ob Künstliche Intelligenz Fachleute ersetzen kann. Wenn man auf diese Frage eine Antwort sucht, könnte man schreiben, dass die KI Psycholog:innen und Psychotherapeut:innen nicht ganz ersetzen kann, da menschliche Gefühle von einem Computer nicht optimal verstanden werden können. Obwohl die KI schnelle Unterstützung geben kann, fehlt ihr echte Empathie. In schwierigen Situationen brauchen Patienten persönliche Hilfe, die ein KI-Programm nicht anbieten kann. Deshalb wird KI eher als Hilfe genutzt, während die Fachleute bei der Behandlung immer noch wichtig bleiben.

In der näheren Zukunft wird Künstliche Intelligenz Psychiater:innen und Psychotherapeut:innen nicht ersetzen, sondern sie als leistungsstarkes Werkzeug unterstützen. Die Spezialisten bleiben unverzichtbar, aber die Zusammenarbeit von Menschen und Künstlicher Intelligenz wird die psychische Gesundheitsversorgung revolutionieren.

Zusammenfassend kann man schreiben, dass die Künstliche Intelligenz eine psychologische Unterstützung für die Leute sein kann, dennoch bleiben Fachleute ein wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft.

Der Artikel entstand mit Unterstützung der Deutschlehrerinnen M. Akhmetzhanova, G. Badygulova.

Daniya Omarova, Gymnasium Nr. 68, Almaty