Kasachstan wird im August 2026 eine Wahl für das neue Einkammerparlament abhalten, das im Zuge einer Verfassungsreform eingeführt wurde. Diese Wahl markiert den Beginn der Tätigkeit des neuen Kurultai und erfolgt erstmals unter den geänderten institutionellen Rahmenbedingungen.

Kasachstan bereitet sich auf eine Parlamentswahl im August 2026 vor, die im Zusammenhang mit umfassenden politischen und institutionellen Veränderungen steht. Präsident Kassym-Schomart Tokajew hat angekündigt, dass die Wahl für das neu strukturierte Parlament im August diesen Jahres stattfinden soll. Der genaue Termin wird jedoch noch festgelegt. Die Abstimmung ist Teil eines Reformprozesses. Dieser basiert auf der im März 2026 per Referendum angenommenen neuen Verfassung und ordnet wesentliche Elemente des politischen Systems des Landes neu.

Die Reformen betreffen insbesondere die Struktur der Legislative. Das bisherige Zweikammerparlament wird in ein Einkammerparlament überführt, das künftig als Kurultai bezeichnet wird. Dadurch bündelt es die gesetzgebenden Funktionen in einer einzigen Kammer. Dieses neue System soll die parlamentarische Arbeit organisatorisch neu ausrichten. Außerdem werden die Abläufe in der Gesetzgebung vereinheitlicht. Nach offiziellen Angaben stehen dabei Modernisierung und Effizienzsteigerung der staatlichen Institutionen im Vordergrund.

Anpassung des Wahlrechts

Die neue Verfassung, die den rechtlichen Rahmen für diese Veränderungen bildet, wurde am 15. März 2026 in einem landesweiten Referendum angenommen. Damit wurde die Grundlage für die schrittweise Umsetzung der institutionellen Reformen geschaffen. In diesem Zusammenhang wird auch das Wahlrecht für das neue Parlament angepasst. Das künftige Kurultai soll auf einem proportionalen Wahlsystem basieren. Ziel ist es, die Zusammensetzung des Parlaments an die neue Struktur anzupassen. Zudem soll die politische Repräsentation landesweit neu organisiert werden.

Die kommende Parlamentswahl wird der erste Urnengang unter diesen neuen Rahmenbedingungen sein. Sie markiert den Beginn der Arbeit des neu gestalteten Parlaments. Nach Angaben aus Regierungskreisen sollen politische Parteien mehrere Monate Zeit erhalten, um sich auf den Wahlprozess vorzubereiten und ihre Kampagnen zu organisieren. Dies geschieht, nachdem der offizielle Wahltermin per Dekret festgelegt wurde. Die organisatorischen Vorbereitungen umfassen dabei unter anderem die Registrierung von Kandidaten und Parteien. Außerdem wird die Anpassung von Wahlstrukturen an das neue System vorgenommen.

Im Zuge der Reformen erhielt das Parlament auch die neue Bezeichnung Kurultai Kasachstans, das fortan alle legislativen Aufgaben des Staates übernimmt. Es ersetzt die bisherige Struktur aus zwei Kammern. Künftig bildet es das zentrale gesetzgebende Organ des Landes. Damit geht eine umfassende institutionelle Neuausrichtung einher. Diese betrifft sowohl die Arbeitsweise des Parlaments als auch seine organisatorische Struktur.

Die Parlamentswahl im Jahr 2026 steht somit in einem größeren Zusammenhang mit der Weiterentwicklung der staatlichen Institutionen in Kasachstan. Sie ist Teil eines Prozesses, in dem die politischen und administrativen Strukturen neu geordnet und an die geänderte Verfassungsgrundlage angepasst werden. Mit dem Übergang zum neuen Parlament beginnt zugleich die praktische Umsetzung der Reformen. Diese bestimmen die Arbeitsweise der Legislative langfristig.

DAZ