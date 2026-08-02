Mit folgender Bitte wandte sich unser Leser an die Redaktion:

Ich suche meine ehemalige Brieffreundin Galina (Galja) Achmetkarimowa, mit der ich seit 1978 in Kontakt stand.

Wir hatten uns damals über die russlanddeutsche Zeitschrift „Neues Leben“ kennengelernt. Galina stammt aus Kustanai (heute Kostanai). Später ging sie nach Alma-Ata (heute Almaty), um dort zu studieren oder zu arbeiten.

Damals waren wir beide etwa 19 oder 20 Jahre alt. Leider ist unser Briefwechsel irgendwann von meiner Seite eingeschlafen. Nun würde ich mich sehr freuen, wieder Kontakt zu ihr aufzunehmen – falls sie dies ebenfalls möchte.

Möglicherweise trägt Galina heute einen anderen Familiennamen. Wenn sie selbst oder jemand, der sie kennt, diese Anzeige liest, bitte ich um eine Nachricht an die Redaktion der DAZ unter info@daz.asia oder direkt an mich, Christian Scholz, unter panketal-scholz@gmx.de.

Mit freundlichen Grüßen,

Christian Scholz, Berlin (Deutschland)