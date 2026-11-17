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Viele junge Menschen entscheiden sich dafür, mehr Deutsch zu üben. Der Konversationsklub am Goethe-Institut in Almaty ist dabei sehr erfolgreich. Anlässlich dieser Veranstaltung sprechen wir mit dem Sprachassistenten Alexander Steinborn, dem Moderator des Konversationsklubs, der im Auftrag der Gesellschaftlichen Stiftung „Republikanische ethnokulturelle Vereinigung der Kasachstandeutschen” nach Kasachstan gekommen ist.

Vielen Dank, Alex, dass du dir Zeit für dieses Interview nimmst. Heute möchte ich mit dir über den Konversationsklub und deine Erfahrungen als Moderator sprechen. Könntest du uns bitte über dich und deine bisherigen Erfahrungen erzählen?

Seit meiner Ankunft hier in Almaty habe ich bisher nur eine Handvoll Konversationsklubs moderiert. Meine Erfahrungen waren jedes Mal sehr positiv, da die Teilnehmer hochmotiviert und für die deutsche Sprache begeistert sind. Auch ist deren Sprachniveau sehr hoch, das heißt, wir können auch über schwierigere Themen diskutieren. Es hat mir jedes Mal sehr viel Spaß gemacht und man bekommt als Moderator sehr viel zurück.

Wie bist du dazu gekommen, diesen Konversationsklub zu moderieren?

Ich bin hier in der Rolle als Sprachassistent in Kasachstan, das heißt, ich erhalte zwar meine fachliche Leitung vom Goethe-Institut, arbeite aber praktisch hauptsächlich mit der Gesellschaftlichen Stiftung „Republikanische ethnokulturelle Vereinigung der Kasachstandeutschen“ zusammen.

Als ich nach Almaty kam, wurde ich von meinen Kollegen am Goethe-Institut gefragt, ob ich Interesse daran hätte, den Konversationsklub zu moderieren, was ich dann natürlich bejaht habe.

Wie hilfst du den Mitgliedern des Konversationsklubs, damit sie ohne Angst zu sprechen anfangen?

Ich denke, am wichtigsten ist es, eine angenehme Atmosphäre zu erzeugen, in der sich alle wohlfühlen. Im Konversationsklub steht, wie der Name schon sagt, die Konversation im Vordergrund. Als Moderator ist es also meine Aufgabe, die Teilnehmer zum Sprechen zu animieren.

Eine Strategie dafür ist der Verzicht auf Fehlerkorrektur: Im Konversationsklub korrigiere ich keine sprachlichen Fehler, denn der Konversationsklub ist nicht der Ort dafür. Wenn mich jemand bittet, einen Satz zu korrigieren, mache ich das natürlich, versuche aber, das natürliche Gespräch nicht zu unterbrechen.

Wie schaffst du eine Atmosphäre, in der sich alle Teilnehmer wohlfühlen?

Ich versuche, mir vorzustellen, wie ich mich fühlen würde, wenn ich zu einem Sprachklub für eine der Sprachen, die ich lerne, in einer renommierten Institution wie dem Goethe-Institut gehen würde. Ich denke, ich wäre sehr nervös. Deshalb versuche ich, die Leute durch Humor und Witze etwas aufzulockern und ein bisschen die Steifheit aus der Situation zu nehmen.

Außerdem versuche ich, den Leuten zu vermitteln, dass es bei den Diskussionsrunden keine „falschen“ Antworten gibt und dass jede Meinung zählt. Ich denke, am wichtigsten ist, dass die Teilnehmer sehen, dass ich dabei Spaß habe, denn dann haben sie ihn auch.

Was sind deine Aufgaben als Moderator?

Es gibt zwei Aufgaben: die Vorbereitung und die Durchführung. Die Werbung für den Klub übernehmen zum Glück die Kollegen am Goethe-Institut. Bei der Vorbereitung überlege ich mir das jeweilige Thema und die dazu passenden Fragen, die dann im Klub diskutiert werden sollen. Ich versuche immer, Themen zu finden, die ich selbst interessant finde und von denen ich denke, dass sie auch für die Teilnehmer interessant sind.

Als Einstieg versuche ich, verschiedene „Eisbrecher“-Aktivitäten einzubauen, um die anfänglichen Hemmschwellen abzubauen. Ich versuche auch, einen roten Faden zu finden, sodass die Fragen zum Thema strukturiert und nicht willkürlich sind. Dadurch, dass ich bei der Vorbereitung nicht weiß, wie viele Leute kommen und wie hoch das Sprachniveau ist, kann ich natürlich nicht bis ins kleinste Detail planen, was bei der Durchführung eine gewisse Spontanität erfordert.

Bei der Durchführung moderiere ich natürlich, versuche, die Teilnehmer kennenzulernen, sie bei der Diskussion zu unterstützen und Fragen zu beantworten. Wie bereits erwähnt, braucht man bei der Durchführung eine gewisse Flexibilität, weil Entscheidungen ad hoc getroffen werden müssen. Erst dann wird nämlich klar, wie viele Personen teilnehmen und wie gut sie Deutsch sprechen.

Das funktioniert leider nicht immer perfekt: Vor zwei Wochen hatte ich zum Beispiel nicht erwartet, dass so viele Teilnehmende kommen würden. Deshalb war die Übung für diese Anzahl an Leuten nicht ideal und es war sehr laut. Trotzdem hat es am Ende gut funktioniert – man muss einfach flexibel sein!

Welche Menschen kommen am häufigsten zum Konversationsklub?

Die Teilnehmenden sind unterschiedlich alt: Von Schülern bis zu älteren Leuten ist alles dabei. Ich würde aber sagen, dass der Großteil eher jünger ist. Meinem Eindruck nach sind es meistens Studierende oder Menschen, die gerade ins Berufsleben einsteigen. Das ist zumindest mein Gefühl.

Was hast du durch die Moderation dieses Konversationsklubs selbst gelernt?

Flexibilität und Spontanität. Ich habe davor schon viel in Klubs und bei verschiedenen Projektpräsentationen moderiert. Trotzdem war ich am Anfang nervös, da ich gerne voraus plane und das im Kontext dieses Klubs nur schwer möglich ist, weshalb ich viele Entscheidungen erst während der Klubsitzung treffen kann.

Vielen Dank für das Gespräch.

Das Interview führte Regina Tursunova.