Matt in 1 Zug soll jetzt möglich werden. Setzen Sie hierzu noch den wK aufs Brett ein. – Wer kann wie matt setzen? Finden Sie 3 mögliche Schlüsselzüge.

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Nur Schwarz könnte jetzt mit 1 Zug matt setzen. Hierzu muss noch der wK eingesetzt werden auf d6 oder auf f3. Es gibt 3 Schlüsselzüge zum Mattsetzen: wKd6 mit sDf5-/xc5 matt, oder wKf3 mit sSe6xwSg5 matt, oder wKf3 mit sBf4xe3 e.p. matt. Dieses En-passant-Schlagen ist denkbar möglich, weil der letzte Zug von Weiß auch wBe2-e4 aufgrund z.B. sKd5-d4+ gewesen sein kann (der wLg6 ist dann die Wandlungsfigur vom h-Bauern, Wandlungsfeld g8, hierzu sT geschlagen).