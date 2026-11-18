Glückwünsche des Kulturzentrums BKDR, Nürnberg

Seit ihrer Gründung 1966 als „Freundschaft“ begleitet die Zeitung das Leben der Deutschen in der Sowjetunion und ihren Nachfolgestaaten. Als Deutsche Allgemeine Zeitung berichtet sie seit 1991 über gesellschaftliche Entwicklungen, kulturelle Initiativen und die deutsche Minderheit in Kasachstan. Die DAZ bewahrt Erinnerungen, macht Kultur sichtbar und gibt der deutschen Sprache und den Stimmen ihrer Gemeinschaft Raum.

Für uns als Kulturzentrum BKDR ist diese Arbeit von großem Wert. Auch wir sehen es als unsere Aufgabe, die Geschichte und Kultur der Deutschen aus dem postsowjetischen Raum zu erforschen, zu dokumentieren und an die kommenden Generationen weiterzugeben. Die Erfahrungen unserer Vorfahren gehören zum gemeinsamen historischen Gedächtnis. Sie erzählen von Heimatverlust und Neuanfang, von schwierigen Lebensbedingungen, zugleich aber auch von Zusammenhalt, kultureller Beständigkeit und der Fähigkeit, jeweilige Herausforderungen zu bewältigen.

Die DAZ leistet einen wichtigen Beitrag dazu, diese Erfahrungen im öffentlichen Bewusstsein zu halten. Ihre Berichterstattung schafft Verbindungen zwischen Vergangenheit und Gegenwart und ermöglicht es, historische Entwicklungen aus der Perspektive der Menschen zu betrachten, die sie selbst erlebt haben oder deren Familiengeschichten von ihnen geprägt wurden.

Besonders erfreulich ist, dass auch junge Menschen in der Zeitung zu Wort kommen. Dies zeigt eindrucksvoll, dass die DAZ nicht allein auf die Gegenwart blickt, sondern auch die Zukunft im Fokus behält. Damit erfüllt die Zeitung eine Aufgabe, die weit über den klassischen Journalismus hinausgeht. Sie fördert Bildung, ermutigt zur eigenen Meinungsäußerung und eröffnet Begegnungsmöglichkeiten zwischen den Generationen. Auch die persönlichen Erinnerungen ehemaliger Redaktionsmitglieder verdeutlichen, wie sehr eine Zeitung von den Menschen lebt, die sie mit Engagement, Sachkenntnis und tiefer Überzeugung gestalten.

Eine weitere wichtige Dimension ihrer Arbeit ist die Vermittlung zwischen Kasachstan und Deutschland. Als deutschsprachiges Medium in Zentralasien informiert die DAZ über gesellschaftliche Entwicklungen, kulturelle Ereignisse und die Beziehungen zwischen beiden Ländern. Sie macht die Lebenswirklichkeit der deutschen Minderheit sichtbar und eröffnet einem deutschsprachigen Publikum Einblicke in eine Region, deren Geschichte eng mit den Lebenswegen vieler Deutscher verbunden ist.

In einer Zeit, in der internationale Verständigung und ein differenzierter Blick auf historische Zusammenhänge besonders wichtig sind, gewinnt diese Brücken- und Scharnierfunktion zusätzlich an Bedeutung. Eine gefestigte Gemeinschaft entwickelt sich dort, wo Menschen einander zuhören, voneinander lernen und bereit sind, unterschiedliche Ansichten zu akzeptieren. Die DAZ schafft dafür seit Jahrzehnten einen publizistischen Raum.

Auch eine traditionsreiche Zeitung steht vor neuen Herausforderungen. Die Digitalisierung verändert die Medienlandschaft, jüngere Generationen informieren sich zunehmend über digitale Kanäle, und die Erwartungen an journalistische Formate wandeln sich. Wir wünschen der DAZ deshalb, dass sie ihre langjährige Erfahrung und ihre besonderen Stärken mit neuen Ideen und innovativen Lösungen verbindet. Möge es ihr auch in Zukunft gelingen, eine breite Leserschaft zu begeistern, junge Autorinnen und Autoren zu gewinnen sowie die deutsche Sprache und das kulturelle Erbe der Deutschen Zentralasiens lebendig zu halten.

Zum runden Jubiläum gilt unser aufrichtiger Dank allen, die diese Zeitung geprägt, gestaltet und begleitet haben. Herzlichen Glückwunsch zum 60-jährigen Bestehen, liebe DAZ!

Wir wünschen der gesamten Redaktion weiterhin journalistische Neugier, Kreativität, Ausdauer und Erfolg. Möge die Zeitung weiterhin Geschichten erzählen, Erinnerungen bewahren, junge Menschen inspirieren und zahlreiche Verbindungen zwischen Kasachstan und Deutschland aufrechterhalten.

Für die jahrelange, vertrauensvolle Zusammenarbeit danken wir dem Direktor der DAZ Robert Gerlitz sowie der Chefredakteurin Olesja Klimenko aufrichtig. Mit herzlichen Glückwünschen aus Bayern und alles Gute für die kommenden Jahre!

Waldemar Eisenbraun

Geschäftsleiter des Kulturzentrums BKDR

Nürnberg, November 2026