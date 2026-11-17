Ab dem 1. Januar 2027 sollen in ganz Kirgisistan Herstellung, Verkauf und kostenlose Ausgabe von Polyethylenbeuteln untersagt sein. Von dem Verbot werden Beutel ausgenommen, die bestimmten neuen Anforderungen entsprechen. Auch weitere Einwegprodukte aus Kunststoff stehen auf der Verbotsliste.

Kirgisistan plant, die Beschränkungen für Plastiktüten auf das gesamte Land auszuweiten. Präsident Sadyr Dschaparow erinnerte bei einem Treffen mit Einwohnern der Regionen Ton und Dscheti-Ögüs daran, dass der Beginn dieser Maßnahmen für den 1. Januar 2027 geplant ist. Bislang galt das Verbot nur in der Region Issyk-Kul. Welche neuen Anforderungen derartige Beutel erfüllen müssen, um weiterhin erlaubt zu sein, ging aus den Berichten einheimischer Medien bislang nicht hervor.

Erfahrungen aus der Region Issyk-Kul

Im beliebten Bade- und Erholungsgebiet Issyk-Kul waren die Plastiktüten bereits 2023 eingeschränkt worden. Die Maßnahme sollte die Umwelt der touristisch geprägten Region schützen. Nach Darstellung eines Unternehmers aus dem Dorf Bokonbajewo hielten sich die Geschäfte zunächst an die Vorgaben. Im Laufe der Zeit seien jedoch viele wieder auf Plastiktüten umgestiegen.

Der Unternehmer hatte rund zwei Monate vor dem Treffen eine Produktion von Papiertüten gestartet. Er berichtete dem Präsidenten, dass er die neue Ware in Geschäften beworben habe. Seiner Einschätzung nach fehlte es jedoch an konsequenter staatlicher Kontrolle. Ohne diese haben sich die Regeln im Alltag nicht dauerhaft durchsetzen können.

Dschaparow sagte zu, den Unternehmer persönlich zu treffen und über die Schwierigkeiten zu sprechen. Außerdem stellte er staatliche Unterstützung für solche Produktionsprojekte in Aussicht.

Weitere Produkte sollen verschwinden

Neben den Polyethylenbeuteln sollen nach Angaben einiger Medien auch weitere Kunststoffprodukte verboten werden: Dazu gehören nicht recycelbare Kaffeekapseln oder Eierverpackungen, Netze aus Kunststoff für den Transport von Lebensmitteln sowie Einweggeschirr, das nicht recycelt werden kann.

Plastikflaschen und Behälter für Lebensmittel bleiben dagegen im Verkauf. Sie waren im Juli 2025 von der Liste der verbotenen Produkte ausgenommen worden.

Unklar ist bislang, wie die Umsetzung der neuen Vorgaben aussehen soll. Aktuell werden weder mögliche Strafen noch konkrete Kontrollmaßnahmen oder aber ein Zeitplan für die übrigen Produkte aus Kunststoff genannt.

DAZ