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In Almaty ist eine Niederlassung der deutschen Hochschule Anhalt – Hochschule für angewandte Wissenschaften (Anhalt University of Applied Sciences) tätig. Die Hochschule bietet ein Studium auf Englisch, die Möglichkeit, zwei Abschlüsse – einen kasachstanischen und einen deutschen – zu erwerben sowie Perspektiven für Praktika und eine spätere berufliche Tätigkeit in Europa.

Nach der Eröffnung der Niederlassung in Kasachstan im September 2024 wurde bereits der erste Jahrgang aufgenommen. Im Jahr 2026 begrüßte die Hochschule mehr als 130 neue Erstsemester. Am Standort in Almaty werden Studiengänge in den Bereichen Elektrotechnik und Informationstechnologie sowie Biomedizinische Technik angeboten.

Der Beginn des neuen akademischen Jahres

Speziell für die neuen Studierenden fand am 14. September in Almaty die offizielle Einführungsveranstaltung der Anhalt International University statt. Die Veranstaltung markierte den Beginn des neuen Akademischen Jahres und brachte Universitätsvertreter, Studierende und geladene Gäste zusammen.

Unter den Gästen waren der deutsche Generalkonsul Matthias Kiesler, Prof. Dr. Uta Seewald-Heeg (Vice President for International Affairs and Equal Opportunities), die über „International Cooperation and Perspectives“ sprach, sowie Michael Germershausen (Managing Director of Antal in Central Asia). Für die musikalische Begleitung sorgte Eva Becher mit ihrer Band „Kino i Nemzy“.

Während des Treffens wurde nicht nur über das Studium gesprochen, sondern auch über die Herausforderungen, denen sich die Studierenden in den kommenden Jahren stellen müssen. Im Mittelpunkt standen das deutsche Bildungs- und Notensystem, die Voraussetzungen für eine Fortsetzung des Studiums in Deutschland, erforderliche Sprachkenntnisse, Karriereperspektiven sowie die Möglichkeit, einen deutschen Hochschulabschluss zu erwerben.

Ein besonderer Schwerpunkt des Treffens lag auf den Karriereperspektiven der Studierenden. Michael Germershausen erläuterte ausführlich, worauf Bewerber bereits im Vorstellungsgespräch besonders achten sollten.

Seiner Einschätzung nach kommt es dabei nicht nur auf die Antworten des Bewerbers an, sondern auch auf seine Fähigkeit, einen Dialog zu führen. Als eine der wichtigsten Fähigkeiten im Vorstellungsgespräch nannte er die Fähigkeit, gute Fragen zu stellen. Denn die Fragen, die ein Bewerber stellt, können viel über ihn selbst verraten. Daher gewinnen kommunikative Fähigkeiten eine besondere Bedeutung.

Besonderheiten des Studiensystems

Darüber hinaus lernten die Studierenden die Besonderheiten des Studiensystems der Anhalt International University kennen. Veronika Kirova, Deputy Head of AIU, informierte die Erstsemester über die Studienstruktur, den Stundenplan und wichtige organisatorische Fragen.

Das Studienprogramm der Niederlassung basiert auf dem Modell der Hochschule Anhalt, der Mutteruniversität in Deutschland, und wurde um die notwendigen Module ergänzt, die für den Erwerb eines kasachischen Bachelorabschlusses erforderlich sind. Die übrigen Studienmodule entsprechen vollständig dem Studienprogramm der Hochschule Anhalt.

Eine weitere Besonderheit des Studiums ist das modulare Format. Lehrende aus Deutschland kommen nach Kasachstan, um einzelne Studienmodule zu unterrichten. Für die Studierenden bedeutet das eine konkrete Aufgabe: Während der jeweiligen Lehrveranstaltung müssen sie den Stoff erarbeiten, die Aufgaben erledigen und die vorgesehenen Leistungsnachweise absolvieren, um ihre Noten rechtzeitig zu erhalten.

Ein wichtiger Bestandteil des Studiums ist außerdem das Pflichtpraktikum im vierten Studienjahr. Die Studierenden können selbst entscheiden, wo sie ihr Praktikum absolvieren möchten – in Kasachstan oder in Deutschland.

Für die musikalische Begleitung der Veranstaltung sorgte die Band „Kino i Nemzy“. Deren Gründerin Eva Becher wählte für den Abend tiefgründige Songs mit starken Texten aus. „Der Start der Anhalt International University in Almaty ist eine großartige Chance für die kasachische Jugend, eine internationale Ausbildung zu erhalten“, betonte Eva.

Das Programm des Abends vereinte bekannte deutsche Klassiker und weltweite Hits. Ein echtes Symbol des kulturellen Austauschs und des Dialogs zwischen den beiden Ländern war die Aufführung einer Strophe aus Abai Kunanbajews Meisterwerk „Mondhelle, windstille Nacht“ auf Kasachisch und Deutsch.

Die Einführungsveranstaltung endete mit einer herzlichen und inspirierenden Note und gab damit den offiziellen Startschuss für das neue akademische Jahr. Vor den Studierenden der Anhalt International University liegen nun Jahre intensiver Arbeit, spannender Entdeckungen und großer Perspektiven, die ihnen die Türen zu einer internationalen beruflichen Zukunft öffnen werden. Wir wünschen den Studierenden viel Erfolg auf diesem Weg!

Veronika Librikht