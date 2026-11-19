Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat in seiner Bereinigungssitzung am 12. November 2026 zusätzliche Mittel für die Minderheiten-, Vertriebenen- und Aussiedlerpolitik beschlossen. Davon profitieren auch deutsche Minderheiten im Ausland. Der Bundestag bestätigte, dass die Förderung deutscher Minderheiten in Mittel- und Osteuropa gegenüber dem Regierungsentwurf aufgestockt wurde. Einen Gesamtbetrag für diese Erhöhung nannte der Bericht des Bundestages nicht.

Konkret beziffert ist bisher ein zusätzlicher Zuschuss von 100.000 Euro für das Projekt „Brückendialoge“. Vorgesehen sind regionale Seminare für deutsche Minderheiten in Mittel- und Osteuropa, an denen Referentinnen und Referenten aus Deutschland mitwirken. Das Projekt soll den Austausch zwischen den Gemeinschaften und Deutschland unterstützen. Die Förderung schließt laut Mitteilung des Beauftragten der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten Dr. Bernd Fabritius deutsche Gemeinschaften in Ostmittel-, Ost- und Südosteuropa sowie in den nichteuropäischen Nachfolgestaaten der Sowjetunion ein. Damit fallen grundsätzlich auch deutsche Minderheiten in Zentralasien in den räumlichen Geltungsbereich der Förderung. Eine gesonderte Fördersumme für Zentralasien oder einzelne Länder der Region wurde jedoch nicht genannt.

Die Mittel für „Brückendialoge“ ergänzen die im Regierungsentwurf bereits vorgesehenen Hilfen. Aus dem Förderbereich werden Maßnahmen unterstützt, die deutsche Gemeinschaften stärken, ihre Lebensperspektiven verbessern und ihre ethnokulturelle Identität erhalten. Dazu zählen insbesondere die Sprach- und die Jugendarbeit. Die Förderung kann damit sowohl der Bewahrung kultureller Traditionen als auch der Weiterentwicklung der Angebote vor Ort dienen.

Die Aufstockung für deutsche Minderheiten ist Teil eines größeren Maßnahmenpakets. Auch die Förderung nationaler Minderheiten in Deutschland wurde ergänzt, darunter Mittel für die friesische Volksgruppe, die dänische Minderheit, das Niederdeutsche, die minderheitenbezogene Arbeit der FUEN und das Minderheitensekretariat beim Bundesinnenministerium.

Der Ausschussbeschluss ist das Ergebnis der abschließenden Beratungen zum Haushaltsentwurf. Zum Zeitpunkt der Mitteilung des Aussiedlerbeauftragten (Dienstag, 16. November) stand die Schlussabstimmung im Bundestag noch aus. Fest steht damit eine zusätzliche Förderung für deutsche Minderheiten und ein ausdrücklich genanntes Projekt; wie sich die Mittel auf einzelne Länder verteilen, ist bislang nicht ausgewiesen.

DAZ