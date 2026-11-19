Die Gruppenphase der UEFA Nations League 2026/27 brachte für Deutschland und Kasachstan sehr unterschiedliche Ergebnisse. Deutschland beendete die Gruppe A2 mit elf Punkten auf Platz eins und zog ins Viertelfinale ein. Kasachstan blieb in der Liga C ohne Sieg und kam nach sechs Spielen auf drei Punkte. Beide Teams befinden sich dennoch in einer wichtigen Phase ihrer Entwicklung.

Deutschland: Klopps Ideen zeigen Wirkung

Mit Jürgen Klopp begann für die deutsche Nationalmannschaft eine neue Ära. Der frühere Trainer von Borussia Dortmund und Liverpool soll dem Team Selbstvertrauen geben und es wieder zu einem ernsthaften Titelanwärter machen. Dafür kann er auf eine talentierte junge Generation um Florian Wirtz und Jamal Musiala sowie auf erfahrene Führungsspieler wie Joshua Kimmich bauen.

Klopps Spielstil setzt auf intensives Pressing und schnelle Angriffe nach Ballgewinn. Diese Ideen in einer Nationalmannschaft umzusetzen, braucht Zeit, denn die Spieler haben deutlich weniger Gelegenheit, gemeinsam zu trainieren, als sie dies in einem Verein tun.

Der Start in die Nations League verlief wechselhaft: Deutschland spielte gegen die Niederlande und Griechenland unentschieden, verlor gegen Griechenland, gewann aber gegen Serbien. Im November folgten dann zwei überzeugende Auftritte: ein 3:1-Auswärtssieg gegen Serbien und ein 5:0 gegen die Niederlande. Besonders stark war die zweite Halbzeit gegen die Niederländer, in der Deutschland innerhalb von 18 Minuten vier Tore erzielte. Wirtz traf doppelt.

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass sich die Mannschaft allmählich an Klopps Vorstellungen anpasst. Bis zu einer vollständigen Umstellung ist es noch ein weiter Weg, doch der Gruppensieg und der Einzug ins Viertelfinale sind ein ermutigendes Zeichen.

Kasachstan: Gute Ansätze, fehlende Konstanz

Kasachstan spielte in Liga C, der dritthöchsten Spielklasse, in einer Gruppe mit der Slowakei, Moldau und den Färöer-Inseln. Unter Trainer John van ’t Schip blieb die Mannschaft in sechs Spielen ohne Sieg: Sie holte drei Unentschieden und verlor dreimal. Mit drei Punkten belegte sie den letzten Platz. Der kasachische Fußballverband hat inzwischen bestätigt, dass van ’t Schips Vertrag Ende dieser Woche ausläuft und nicht verlängert wird.

Zum Abschluss der Gruppenphase zeigte das Team gegen die Slowakei seine offensiven Möglichkeiten. Islam Chesnokow und Jan Worogowski brachten Kasachstan zweimal in Führung. Doch in der fünften Minute der Nachspielzeit gelang Adrian Kapralik der Ausgleich zum 2:2.

Die Partie zeigte, dass Kasachstan auch gegen höher eingeschätzte Gegner Chancen herausspielen kann. Zugleich machte der späte Gegentreffer erneut deutlich, wie schwer es der Mannschaft fällt, Führungen zu halten und in den entscheidenden Minuten konzentriert zu bleiben.

Unterschiedliche Ausgangslagen, gemeinsame Arbeit

Deutschland kämpft in der höchsten Liga A um den Einzug in die Endrunde. Kasachstan muss sich in der Liga C festigen und seine Wettbewerbsfähigkeit Schritt für Schritt verbessern. Die Ergebnisse der beiden Teams lassen sich deshalb nicht direkt vergleichen.

Für Kasachstan ist die sieglose Saison enttäuschend, aber sie zeigt auch, woran die Mannschaft arbeiten muss: an der Abstimmung zwischen den Mannschaftsteilen, der Konzentration in den Schlussminuten und daran, spielerische Vorteile in echte Siege umzuwandeln. Die zweimalige Führung gegen die Slowakei lässt erkennen, dass der dafür nötige Kampfgeist und genügend offensives Potenzial vorhanden sind.

Deutschland will unter Klopp seine Ambitionen bestätigen. Kasachstan muss Selbstvertrauen aufbauen und das Vertrauen der Fans zurückgewinnen. Für beide Teams werden die kommenden Spiele zeigen, ob sie aus dieser Gruppenphase die richtigen Schlüsse gezogen haben.

In der UEFA Nations League treten die europäischen Nationalmannschaften in vier Spielklassen an: Liga A ist die höchste, danach folgen Liga B, Liga C und Liga D. Jede Liga ist in Gruppen unterteilt. Die Gruppensieger aus Liga A ziehen in die K.-o.-Phase ein. In den unteren Ligen können die Teams in eine höhere Spielklasse aufsteigen oder in eine niedrigere absteigen.

Ruslan Mussirep