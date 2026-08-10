Lufthansa, Emirates oder American Airlines sind fast jedem geläufig, insbesondere wenn die nächste Fernreise vor der Tür steht. Doch wie verhält es sich, wenn man eine Reise nach Kasachstan bucht und dafür eine kasachstanische Fluggesellschaft in Betracht zieht? Air Astana befindet sich auf Expansionskurs und hat sich bereits als verlässliche Luftbrücke zwischen Europa und Zentralasien etabliert. Kann die Fluglinie mit anderen Wettbewerbern mithalten? Unser Autor hat es für Sie herausgefunden.

Der Online-Buchungsprozess gestaltet sich übersichtlich und ohne Komplikationen. Bis zu 14 verschiedene Sprachenstehen dabei zur Auswahl. Ich habe direkt über die Website von Air Astana gebucht von Frankfurt nach Almaty, wobei auch Flüge nach Astana und Uralsk im Programm der stehen. Neben der Business Class werden drei unterschiedliche Economy-Class Tarife angeboten, jeweils mit oder ohne Aufgabegepäck, sowie mit verschiedenen Meilengutschrifts- und Umbuchungsoptionen.

Positiv fällt auf, dass die Sitzplatzauswahl kostenlos ist im Gegensatz zu den meisten westlichen Airlines, die hierfür Gebühren verlangen. Neben den gängigen Zahlungsmöglichkeiten per internationaler Debit- oder Kreditkarte, besteht auch die Möglichkeit mittels PayPal, Kaspi oder China Union Pay. Der Check-In verläuft ab 24 Stunden vor Abflug problemlos online und die Bordkarten können bequem in der Apple Wallet abgespeichert werden.

Eine Fluglinie – viele Angebote

Auf der Strecke kommt ein moderner A321neoLR zum Einsatz, welcher mit komfortablen Ledersitzen ausgestattet ist. Die Verbindung wird fünf Mal wöchentlich bedient. In der Economy-Class werden zwei Speisen und Getränke kostenlos ausgegeben.

Auf Wunsch werden den Passagieren durch das Bordpersonal Kissen und Decken ausgehändigt. Letzteres ist keine Selbstverständlichkeit und wird so nicht bei allen Flügen der Konkurrenz angeboten. Ein weiteres Highlight ist das vielfältige Unterhaltungsprogramm, welches neben Spielfilmen auch Musik und Podcasts umfasst in mehr als fünf Sprachen. Ein USB-C Anschluss zum Aufladen elektronischer Geräte ist vorhanden.

Für neugierige Transitreisende mit wenig Zeit bietet Air Astana die Chance für ungefähr 30 Euro einen Kurzausflug ins Stadtzentrum während eines Zwischenstopps in Almaty oder Astana zu unternehmen, was aber nur dann möglich ist, wenn die Wartezeit zwischen den Air Astana-Anschlussflügen mehr als 10 Stunden beträgt.

Ebenso ist es möglich, einen Hotelaufenthalt zu buchen mit ausgewählten Partnern der Fluggesellschaft. Enthalten in einer solchen Übernachtungsoption sind zudem der Transfer vom Flughafen zum Hotel und am nächsten Tag der Rücktransport erneut zum Flughafen, ein bis 250 MB, kostenfreier Internetzugang sowie ein Frühstück im Hotel. Die Buchung des myStoppover-Programms muss mindestens 96 Stunden, also 4 Tage vor dem Abflug erfolgen.

Ein unkompliziertes Reiseerlebnis

Air Astana ist in am Frankfurter Flughafen am brandneuen Terminal 3 beheimatet. Die Sicherheitskontrolle ist schnell passiert, sodass ich mich ohne Verzögerung auf den Weg zu meinem Gate begebe. Während des Boardings werde ich freundlich vom Bordpersonal freundlich begrüßt und nehme in der Mitte der Kabine platz.

Der Flug ist nicht ausgebucht, weshalb ich gefragt werde, ob ich am Notausgang sitzen möchte, womit ich eine ganze Reihe für mich haben würde. Dies ist ein Vorteil, da dieser Platz am Notausgang mehr Beinfreiheit bietet, welche ohnehin schon großzügig bemessen ist. Die Kabine ist modern eingerichtet und in schwarz-graue Elemente getaucht.

Dennoch wirkt sie einladend durch ihre helle Beleuchtung und das cremefarbene Interieur. Die Sitze sind mit traditionellen kasachstanischen Mustern versehen und mit höhenverstellbaren Kopfstützen ausgestattet. Somit beginnt das kulturelle Reiseerlebnis bereits beim Einsteigen. Der Abflug erfolgt um 18:30 Uhr. Mit einer Flugzeit von rund sieben Stunden, ist Almaty ein schnell zu erreichendes Reiseziel.

Exzellenter Bordservice

Der Bordservice wird bei Air Astana großgeschrieben. Bereits kurz nach dem Start wird ein warmes Erfrischungstuch gereicht. Nachdem der Reiseflug erreicht ist, besteht die Wahl zwischen drei verschiedenen vegetarischen oder fleischhaltigen Gerichten.

Darüber hinaus fällt auf, dass die Fluggesellschaft auch in der Economy-Class echtes Metallbesteck in der Economy-Class verwendet, ein Akzent, der bei vielen Airlines in dieser Klasse fehlt. Ich wähle das Hähnchen mit Reis und dazu einen Orangensaft. Die Mahlzeit ist ansprechend angerichtet und schmeckt für ein Gericht, das in 10 000 Metern Höhe serviert wird, überraschend gut.

Nach ein paar Stunden Schlaf beginnt etwa anderthalb Stunden vor der Landung der Frühstücksservice, welcher einen Kaffee sowie ein Sandwich umfasst. Hervorzuheben ist außerdem, dass drei geräumige Toiletten im hinteren Teil der Kabine zur Verfügung stehen, sodass sich keine Warteschlangen bilden. Die Toiletten machen einen sauberen Eindruck und behindertengerecht eingerichtet.

Zusätzliche Annehmlichkeiten

Positiv überrascht hat mich das Amenity Kit von Air Astana. Es ist in einem schlichten, dennoch qualitativ hochwertigen Design gehalten. Kasachstanische Kulturschaffende haben das Design kreiert. Insgesamt besteht die aktuell verwendete Kollektion aus mehr als 14 Designs.

Das Amenity Kit ist aus nachhaltigem RPET-Material gefertigt und beinhaltet eine Bambuszahnbürste, eine Schlafmaske, einen Kugelschreiber aus Kraftpapier sowie Socken aus recycelten Fasern. Es wird ab einer Flugdauer von mehr als drei Stunden angeboten.

Die Economy-Sleeper Class

Ferner bietet Air Astana einen besonderen Service für mehr Komfort und Privatsphäre an: die Economy Sleeper Class. Dazu wird eine ganze Sitzreihe (14 ABC) blockiert, eine Matratze sowie Bettwäsche bereitgestellt. Die Economy Sleeper Class ist nur auf bestimmten Langstrecken verfügbar, etwa auf der Route Frankfurt – Almaty / Astana und wird lediglich saisonal angeboten.

Zusätzlich erhält der Passagier / die Passagierin in der Economy Sleeper-Class ein Business-Class Amenity Kit, sowie eine Freigepäckmenge von zwei Aufgabegepäckstücken. Für diese Tarifoption sind die Flugtickets bei Bedarf umbuchbar und vollständig erstattungsfähig.

Eine echte Alternative bei Fernreisen

Air Astana bietet ein ausgezeichnetes Reiseerlebnis sowohl für Zentralasienreisende als auch Transitpassagiere. Meiner Erfahrung nach verbindet Air Astana ein angenehmes Flugerlebnis mit einem Höchstmaß an Sicherheit, Zuverlässigkeit und Gastfreundschaft, das sich in allen Reiseabschnitten bemerkbar macht.

Trotz der hohen Preisespanne von 750 – 1400 Euro für Hin- und Rückflug, ist das Serviceniveau vortrefflich und hebt sich deutlich von der Konkurrenz ab. Wenn Sie Ihre nächste Zentralasienreise planen, empfehle ich Ihnen Air Astana mit gutem Gewissen weiter.

Rupert Hess