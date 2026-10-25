Vertrauen, Wachstum und Freundschaft: Zum Nationalfeiertag Kasachstans empfingen Botschafter Nurlan Onzhanov und seine Gattin Rita Gäste aus Politik und Wirtschaft in Berlin. Im Mittelpunkt standen die erfolgreiche Partnerschaft und die engen Beziehungen zwischen den Menschen beider Länder.

Es war ein Abend der gelebten Diplomatie und des hochkarätigen Austausches. Anlässlich des Nationalfeiertags der Republik Kasachstan luden der Botschafter, Seine Exzellenz Nurlan Onzhanov, und seine Gattin Rita Onzhanova zu einem feierlichen Empfang in die Bundeshauptstadt ein.

Zahlreiche geladene Gäste, darunter Botschafter und weitere Mitglieder des diplomatischen Korps, Bundestagsabgeordnete sowie namhafte Vertreter aus Wirtschaft und Gesellschaft, folgten der Einladung, um die tiefen Bande der Freundschaft zwischen beiden Nationen zu würdigen.

Tradition trifft Moderne: Ein Land im Wandel

In seiner Begrüßungsrede hieß S.E. Nurlan Onzhanov die hochkarätige Gesellschaft herzlich willkommen. In einer anschließenden kurzen und prägnanten Ansprache zog der Botschafter eine beeindruckende Bilanz der jüngeren Entwicklung Kasachstans.

Der Botschafter machte deutlich, dass die Republik heute tiefgreifende Veränderungen und umfassende Modernisierungen erlebe und sich zu einem konkreten Ort des Wandels entwickelt habe. Gleichzeitig betonte er mit Stolz, dass dieser dynamische Fortschritt Hand in Hand gehe mit der Bewahrung der eigenen Identität: Die vielfältige Kultur, die traditionsreichen Werte und die großen Helden vergangener Zeiten werden im modernen Kasachstan stets in Ehren gehalten.

Umfassende Verfassungsreformen und neue Institutionen

Als ein zentrales Element dieses innenpolitischen Reformprozesses verwies der Botschafter auf das erfolgreiche Verfassungsreferendum und die daraus resultierenden Verfassungsreformen. Mit der neuen Verfassung wurde ein solides Fundament für ein gerechtes, starkes und fortschrittliches Kasachstan geschaffen.

Diese tiefgreifenden Änderungen leisten einen nachhaltigen Beitrag für die Zukunft der kommenden Generationen. Im Zuge dieses Wandels wurden die zentralen Institutionen des Landes umfassend erneuert. Besonderen Bezug nahm der Botschafter dabei auf den Kurultai, der auf tiefen historischen Wurzeln begründet ist. Nun wird er in einer modernisierten Struktur fortgeführt.

Nach dem erfolgreichen Übergang zur neuen Verfassung und den darauf beruhenden Parlamentswahlen hat die neue Regierung bereits ihre Arbeit aufgenommen, um die Geschicke des Landes zukunftsorientiert zu lenken.

Wirtschaftliche Rekordwerte und globale Vernetzung

Untermauert wurde dieser erfolgreiche Weg durch beeindruckende Rekordwerte in der Wirtschaft des Landes. Diese präsentierte der Botschafter in seiner Rede. So ist das Bruttoinlandsprodukt Kasachstans in den vergangenen sieben Jahren um stolze 29 Prozent gestiegen. Für das laufende Jahr 2026 wird ein weiteres solides Wirtschaftswachstum von 5 Prozent erwartet. Das vorrangige Ziel bleibe dabei der konsequente Aufbau einer diversifizierten, hochtechnologischen Wirtschaft. Hierfür werden insbesondere die verarbeitende Industrie und der Dienstleistungssektor gezielt gestärkt.

Dass dieser Kurs auch international Früchte trägt, zeigt das enorme Vertrauen der Märkte: Bislang konnten 162 Milliarden US-Dollar an ausländischem Kapital angezogen werden, was die hohe Investitionsattraktivität Kasachstans eindrucksvoll belegt.

Ein stabiler Pfeiler ist zudem der Mittelstand. Der Anteil kleinerer und mittlerer Unternehmen an der gesamten Wirtschaftsleistung liegt mittlerweile bei über 40 Prozent. Gleichzeitig expandiert der Handel auf globaler Ebene. Kasachische Erzeugnisse werden heute in mehr als 130 Länder weltweit exportiert. Darüber hinaus gewinnt das Land als bedeutender, kontinentaler Verkehrsknotenpunkt immer mehr an Gewicht.

Um diese logistische Schlüsselrolle im eurasischen Raum weiter auszubauen, plant Kasachstan in den kommenden Jahren eine massive Infrastrukturoffensive: Die Transportkapazitäten des strategisch wichtigen Mittleren Korridors (auch Transkaspische Internationale Transportroute genannt) sollen zielgerichtet auf jährlich 20 Millionen Tonnen erhöht werden.

Ein Meilenstein in der industriellen Wertschöpfung

Besonderes Augenmerk legte der Botschafter zudem auf den jüngsten Besuch des kasachischen Präsidenten Kassym-Schomart Tokajew in Deutschland. Dieser Besuch markiert einen echten Meilenstein in den bilateralen Beziehungen. Der Botschafter verdeutlichte, dass Kasachstan hierbei seine strategisch wichtige Rolle als Rohstoff- und Seltene-Erden-Lieferant konsequent weiterentwickelt.

Das gemeinsame Ziel sei es vielmehr, die industrielle Wertschöpfung intensiv in Kasachstan zu vertiefen. Über gemeinsame Technologie- und Verarbeitungspartnerschaften soll eine zukunftsweisende Brücke auf Augenhöhe gebaut werden. Die traditionell hervorragenden deutsch-kasachischen Beziehungen wachsen somit hochgradig dynamisch. Sie sind von tiefem gegenseitigem Vertrauen geprägt.

Diese positive Bilanz wurde auch von deutscher Seite eindrucksvoll bekräftigt. Der Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt und Mitglied des Deutschen Bundestages, Gunther Krichbaum, würdigte in seiner anschließenden Festrede ebenfalls die exzellente Partnerschaft beider Länder.

Er lobte das große Engagement Kasachstans im internationalen Dialog. Außerdem hob er hervor, wie wichtig das Land als strategischer Partner für Deutschland und Europa geworden ist. Gerade in wirtschaftlich und geopolitisch herausfordernden Zeiten ist dies wichtig.

Gelebte Freundschaft und kulturelle Identität

Über die harten Fakten von Wirtschaft und Politik hinaus machten beide Redner jedoch eines unmissverständlich deutlich. Eine solche, verlässliche Partnerschaft lebt nicht von Verträgen allein. Es sind die Menschen, die diese Freundschaft tragen. Zudem sind es die tiefen persönlichen Beziehungen, die über Jahre hinweg ein stabiles Fundament des gegenseitigen Vertrauens geschaffen haben.

Parallel zu den politischen und ökonomischen Fortschritten wird auch der kulturelle Austausch zwischen beiden Ländern fortlaufend intensiviert und vertieft. Erst durch diese gelebte Nähe und das gegenseitige kulturelle Verständnis wird die strategische Allianz mit echtem Leben gefüllt.

Zukunftsperspektiven: Ein neues Kapitel der eurasischen Partnerschaft

Der glanzvolle Abend in Berlin verdeutlichte eindrucksvoll, dass die Beziehungen zwischen Deutschland und Kasachstan eine neue qualitative Stufe erreicht haben. Die dynamische Modernisierung der kasachischen Staatsinstitutionen und die ambitionierten Pläne zur Diversifizierung der Wirtschaft führen jetzt zu innovativen Kooperationen. Zusammen mit dem Ausbau des Mittleren Korridors eröffnet sich der deutschen Wirtschaft so ein großes Feld neuer Zusammenarbeit. Diese Kooperationsfelder gehen weit über den klassischen Rohstoffhandel hinaus.

Der Ausblick zeigt eine klare Richtung. Mit einer stark modernisierten Infrastruktur, einer engagierten und geförderten Jugend sowie dem klaren Bekenntnis zu einer tieferen, industriellen Wertschöpfung vor Ort, positioniert sich Kasachstan als der zentrale, verlässliche Zukunftspartner Europas in Zentralasien.

Im Anschluss an den offiziellen Teil bot der feierliche Empfang im festlichen Rahmen den idealen Raum für ebendiese tiefergehenden, persönlichen Gespräche. Bei kulinarischen Spezialitäten nutzten die anwesenden Diplomaten, Parlamentarier und Freunde Kasachstans die Gelegenheit. Sie pflegten bestehende Netzwerke und setzten neue Impulse für die bilaterale Zusammenarbeit.

Als besonderes kulinarisches und kulturelles Highlight durfte dabei natürlich auch Kumis, die traditionelle fermentierte Stutenmilch, die ein Nationalgetränk Kasachstans ist, nicht fehlen. Sie ist ein Symbol für die tiefe Gastfreundschaft des Landes, das bei den Gästen großen Anklang fand. Es war ein rundum gelungener Abend, der einmal mehr zeigte: Die Brücke zwischen Berlin und Astana ist stark, zukunftsorientiert und tragfähig.

Christian Grosse