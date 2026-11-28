Seit 30 Jahren besteht der Verband der deutschen Jugend Kasachstans (VDJK), der viele Clubs im ganzen Land vereint. Anlässlich dieses Jubiläums sprechen wir mit den Leiterinnen und Leitern über ihre Motivation für die Jugendarbeit und über die Herausforderungen, denen sie heute begegnen. Diesmal im Gespräch: Alina Karajewa, Leiterin des Clubs „Hoffnung“ in Schymkent.

Liebe Alina, wie bist du selbst in deinen Jugendclub gekommen und was hat dich dort gehalten?

Mein Weg in den Jugendclub begann mit meinem Interesse an der deutschen Sprache. Durch das Projekt „Model United Nations auf Deutsch“ habe ich den Club kennengelernt. Anfangs wollte ich vor allem neue Menschen treffen und an verschiedenen Veranstaltungen teilnehmen. Besonders die offene Atmosphäre, die Menschen und die vielen neuen Möglichkeiten haben mich dazu bewegt, dem Club treu zu bleiben.

Welche Aufgaben hast du als Leiterin und wie sieht dein Alltag im Jugendclub aus?

Als Leiterin organisiere ich Veranstaltungen, plane Projekte, entwickle neue Ideen und versuche, weitere junge Menschen für die Arbeit des Clubs zu begeistern. Mein Alltag ist abwechslungsreich: Neben organisatorischen Aufgaben und der Vorbereitung von Veranstaltungen gehören auch der regelmäßige Austausch mit den Mitgliedern und die gemeinsame Planung neuer Aktivitäten dazu.

Oft beginnt alles mit einer Idee, über die wir gemeinsam sprechen und die wir Schritt für Schritt weiterentwickeln. Es ist schön zu sehen, wie daraus ein gemeinsames Projekt wird, an dem sich viele beteiligen und auf das alle stolz sein können.

Was ist aktuell die größte Stärke eures Jugendclubs?

Unsere größte Stärke ist unser Team: der Zusammenhalt, die gegenseitige Unterstützung und die Initiative unserer Mitglieder. Jeder bringt eigene Fähigkeiten, Interessen und Ideen mit. Wir möchten einen Raum schaffen, in dem sich alle willkommen fühlen, sich einbringen und Neues ausprobieren können.

Wenn die Mitglieder gemeinsam Verantwortung übernehmen und sich gegenseitig motivieren, entstehen besondere Projekte und eine starke Gemeinschaft. Diese Verbundenheit macht unseren Club lebendig und gibt uns die Kraft, auch neue Vorhaben anzugehen.

Welche Herausforderungen begegnen euch in der Jugendarbeit vor Ort?

Eine der größten Herausforderungen ist es, junge Menschen für den Club zu begeistern und ihre Aktivität langfristig zu fördern. Dabei gilt es auch, die unterschiedlichen Interessen und Lebenssituationen zu berücksichtigen, denn neben dem Club hat jeder Schule, Studium, Arbeit und persönliche Verpflichtungen. Die Zeit und die Möglichkeiten der Mitglieder sind also verschieden. Deshalb ist es uns wichtig, abwechslungsreiche Angebote zu schaffen und aufmerksam zuzuhören, was die Jugendlichen interessiert. Gleichzeitig möchten wir eine Atmosphäre bewahren, in der sich niemand unter Druck gesetzt fühlt und jeder in seinem eigenen Tempo mitmachen kann.

Welche Bedeutung hat der Jugendclub für junge Menschen in deiner Region?

Der Jugendclub ist ein Ort der Begegnung, an dem junge Menschen miteinander ins Gespräch kommen, Freundschaften schließen und neue Erfahrungen sammeln können. Gleichzeitig leistet der Club einen wichtigen Beitrag dazu, die deutsche Sprache, Kultur und Traditionen lebendig zu halten und sie an die nächste Generation weiterzugeben. So verbindet er gemeinsames Lernen und Erleben mit dem Gefühl, einer Gemeinschaft anzugehören.

Was bedeutet dir das 30-jährige Jubiläum des Verbandes der Deutschen Jugend Kasachstans persönlich?

Das 30-jährige Jubiläum steht für mich für Zusammenhalt, Entwicklung und die Weitergabe von Erfahrungen und Traditionen über Generationen hinweg. In diesen Jahren haben viele Menschen ihre Zeit, ihre Ideen und ihr Engagement eingebracht und damit die Organisation geprägt. Ich freue mich, selbst Teil dieser großen Geschichte zu sein. Das Jubiläum ist für mich auch ein Anlass, dankbar auf das bereits Erreichte zu schauen und mit Zuversicht nach vorn zu blicken.

Wenn du in die Zukunft blickst: Was wünschst du dir für deinen Jugendclub und für die Jugend in Kasachstan?

Ich wünsche mir, dass sich unser Jugendclub weiterhin entwickelt, viele engagierte Mitglieder gewinnt und ein Ort bleibt, an dem junge Menschen sich willkommen fühlen und ihre Ideen verwirklichen können. Für die Jugend in Kasachstan wünsche ich mir viele Möglichkeiten, sich einzubringen, Neues zu lernen und gemeinsam etwas zu bewegen. Und natürlich wünsche ich uns allen immer wieder frische Ideen, Freude an der Zusammenarbeit und den Mut, diese Ideen in die Tat umzusetzen.

Vielen Dank für das Gespräch.

Das Interview führte Annabel Rosin.