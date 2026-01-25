Schülerinnen und Schüler des 18. Gymnasiums behandelten vor kurzem die Vor- und Nachteile des Handykonsums unserer Gesellschaft. Zwei Schüler teilen ihre Ansichten.

Ich möchte über die Vorteile der Handynutzung sprechen. Sie fragen sich vielleicht, warum dieses Thema so interessant für mich ist. Ich kann Ihnen sagen, dass es sehr wichtig ist, weil unsere Handys unser Miteinander sind. Wir haben über dieses Thema schon im Deutschunterricht gesprochen, und alle Schüler haben ihre Meinungen dazu geäußert. Jetzt möchte ich darüber mehr erzählen, weil es für mich ein sehr interessantes Thema ist. Momentan habe ich ein Handy, dass ich als Navigationsgerät benutze, im Internet surfe, mit Freunden chatte und sogar Filme sehe.

Ich lerne in der Schule und benutze mein Handy nur während Pausen, denn bei uns ist verboten, dieses im Unterricht zu verwenden. Ab und zu geben die Lehrer im Unterricht solche Aufgaben, die wir selbstständig mit Hilfe unserer Telefone erfüllen müssen.

Ich nutze auch oft soziale Netzwerke, am meisten Instagram und TikTok. Außerdem spielt mein Handy eine große Rolle bei der Kommunikation mit Freunden und Verwandten. Ich habe viele Verwandte mütterlicherseits im Ausland, die wir leider selten besuchen können. Aber wir haben jederzeit die Möglichkeit, über WhatsApp oder Telegramm miteinander zu chatten und Fotos und Sprachnachrichten zu schicken.

In unserer Familie gibt es nur einen Computer, auf dem oft mein Vater arbeitet, deshalb erfülle ich meine Hausaufgaben auch mit dem Handy. Beispielsweise suche ich Informationen für Projektarbeit oder für meine Beiträge. Wenn ich Schwierigkeiten beim Lernen habe, einige Themen nicht verstehe und demzufolge Wissenslücken habe, kann ich diese Themen selbstständig mit meinem Handy machen. Gewöhnlich sehe ich auf YouTube notwendige Themen. Aber ich muss unbedingt erwähnen, dass ich immer versuche, nicht lange an meinem Handy zu sein. Ibragim Aikorkem

Ich bin Alen. Ich lerne in der 7. Klasse und wir haben im Deutschunterricht über Handynutzung gesprochen, weil dieses kleine glänzende Gerät in unserer Gesellschaft weit verbreitet ist. Es hat nicht nur Vorteile, sondern auch Nachteile, über die ich sprechen will.

Das Handy hat solche Nachteile wie Abhängigkeit, Sicherheit, Cybermobbing und Gesundheitsprobleme. Zuerst will ich über Abhängigkeit sprechen. Wenn man übermäßig das Handy benutzt, dann wird man abhängig und will immer online sein. Man verliert reale Kontakte. Leider wirkt sich die Handynutzung stark auf die Gesundheit aus, demzufolge bekommt man Stress, Schlafstörung, Kopfschmerzen und besonders Probleme mit den Augen. Das ist sehr schädlich für die Gesundheit der Kinder. Heute ist leider Cybermobbing stark entwickelt. Man kann mit dem Handy jemanden belasten, beleidigen oder bedrohen. Auch wenn das Handy keine PIN hat, kann man die persönlichen Daten mit bösen Absichten benutzen. Ich denke, dass das Handy Teil unseres Alltags ist, deswegen muss man dieses immer verantwortungsvoll benutzen, niemanden bedrohen, auf die Gesundheit und auf die Zeitnutzung achten. Alen Janysbayev