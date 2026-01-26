Das Kulturzentrum BKDR und der Literaturkreis der Deutschen aus Russland (LITO) schreiben erneut einen Literaturwettbewerb für junge Autorinnen und Autoren aus.

Einsendeschluss: 15.04.2026

Ein Literaturwettbewerb für junge Autorinnen und Autoren im Alter bis 40 J. (einschließlich Jahrgang 1986). Eine unabhängige Jury, bestehend aus etablierten Autorinnen und Autoren, wird sich der eingesandten Beiträge annehmen und je einen Preisträger in folgenden drei Kategorien bestimmen: Prosa, Lyrik und publizistische Beiträge/Essays aus dem Bereich Literatur (z. B. Rezensionen, Autorenporträts, Interviews etc.)

Es können unveröffentlichte Kurzgeschichten, Lyrik (max. 10 Gedichte) oder Essay in deutscher Sprache eingereicht werden. Die Ausschreibung ist mit insgesamt 900 EUR dotiert, das Preisgeld wird wie folgt aufgeteilt:

Kategorie Kurzgeschichte: 300 EUR

Kategorie Lyrikbeitrag: 300 EUR

Kategorie Essay bzw. Literaturjournalismus: 300 EUR

Die Gewinnertexte sowie weitere sieben Beiträge werden in der nächsten Anthologie bzw. Almanach des BKDR Verlags und LITO veröffentlicht (voraussichtlich 2026) und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit auf medialen Kanälen des BKDR und seiner Projektpartner verwendet.

Nora Pfeffer als Autorin und das Thema der Ausschreibung

Nora Pfeffer gehörte mit ihrer schriftstellerischen Leistung zu den bedeutendsten russlanddeutschen Autorinnen der Nachkriegszeit. Jahrzehntelang hat sie die Entwicklung der deutschsprachigen Literatur in der ehemaligen Sowjetunion mitgeprägt – als Lyrikerin, Übersetzerin, Nachdichterin, Essayistin und Literatur-kritikerin. Pfeffers Werke sind in mehreren Einzelbänden erschienen, darunter mehrere Bücher für Kinder, Lyriksammlungen und Bücher mit Nachdichtungen. Förderung von jungen Autorinnen und Autoren war stets eines ihrer wichtigsten Anliegen. Um ihre Lebensleistung zu würdigen und die Erinnerung an sie wachzuhalten, wurde 2022 ein ihr gewidmeter Literaturwettbewerb ins Leben gerufen. Mehr über Nora Pfeffer erfahren Sie unter dem Link: https://nora-pfeffer.lmdr.de/

Die Wettbewerbsbeiträge sollten sich thematisch optimalerweise mit deutschen Spuren in den Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion, mit dem Leben der Deutschen dort früher und heute, mit Verlust der Heimat(-en), mit dem Ein- und Zusammenleben in Deutschland oder auch mit außergewöhnlichen Lebensgeschichten von zugewanderten Deutschen bzw. sogenannten (Spät)-Aussiedlern hierzulande befassen. Dabei spielt die Herkunft von Autorinnen und Autoren keine Rolle, wir begrüßen ausdrücklich anders gewichtete Blickwinkel auf diese Thematik, bitten aber zugleich, auf die Einsendung von politischen und tendenziösen Beiträgen zu verzichten. Bei publizistischen Beiträgen wünschen wir uns eine Auseinandersetzung mit Literatur der sogenannten russlanddeutschen Autorinnen und Autoren. Als einführende Info siehe dazu den folgenden Link: www.literaturkreis-autoren-aus-russland.de/rd-literatur/

Formelles:

– Mit Ihrer Einsendung räumen Sie dem BKDR Verlag das eingeschränkte Publikationsrecht ein und stimmen der honorarfreien und unbefristeten Nutzung ihrer Beiträge im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Kulturzentrums BKDR sowie seiner Projektpartner zu.

– Mit der Einsendung versichert der/die Teilnehmer/in gleichzeitig, dass die Beträge frei von Rechten Dritter sind und der eingesandte Textbeitrag von ihm/ihr selbst verfasst wurde (KI-generierte Beiträge sind von der Teilnahme ausgeschlossen!) Bei etlichen möglichen Ansprüchen Dritter in Bezug auf Urheber- und Nutzungsreche werden wir auf diese öffentliche Ausschreibung verweisen, die Verantwortung dafür liegt vollständig bei den Teilnehmenden an dieser Ausschreibung. Es gibt keinen Rechtsanspruch auf Publikation und Auszeichnung der eingesandten Beiträge.

Formatierung: Die Beiträge bitte als offenes Textdokument (doc, odt oder rtf) einsenden. Schrift: Times New Roman, Abstand: 1,5 Zeilen.

Umfang: Prosa (Kurzgeschichte und Essays/Bericht) zwischen 5 bis 10 Normseiten (je 1.800 Zeichen je Seite), Lyrik: max.

10 Gedichte. Mehrere Gedichte fassen Sie bitte in einer einzigen Datei zusammen!

Bitte schicken Sie mit Ihrem Beitrag separat eine Kurzvita von etwa 5 bis 10 Zeilen sowie Ihre Kontaktdaten (mit Anschrift) ein, damit wir Ihnen im Falle einer Publikation ein Belegexemplar zusenden können.

Ihre Einsendungen richten Sie bis zum 15.04.2026 an die Redaktion des BKDR Verlags. E-Mail-Adresse: redaktion@bkdr.de

Wir freuen uns auf Ihre Einsendungen! Redaktion, BKDR Verlag