Der BKDR Verlag und der Literaturkreis der Deutschen aus Russland (LITO) sammeln Beiträge für den nächsten Literaturalmanach (Anthologie 2026-2027).

Einsendeschluss: 15.08.2026

Wir sammeln für den nächsten Literaturalmanach unveröffentlichte Beiträge aller Art: Kurzprosa, Lyrik, (literaturwissenschaftliche) Essays, Rezensionen, Interviews, Nachdichtungen, kultur- bzw. literaturhistorische Textbeiträge in deutscher Sprache sowie Bilder/Fotos.

Thema: Die Beiträge sollten sich optimalerweise mit Themenschwerpunkten wie Spuren der deutschen Kultur in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion, außergewöhnlichen Schicksalen von Deutschen aus und im postsowjetischen Raum, ihrem Ein- und Zusammenleben mit anderen Menschen in Deutschland sowie mit Erfahrungen bei der Suche nach einem Platz in der neuen (alten) Heimat befassen.

Zielgruppe und Teilnahmebedingungen: Alle künstlerisch talentierten Autorinnen und Autoren, Künstlerinnen und Künstler unabhängig von Religion, Herkunft, Alter und Geschlecht sind herzlich eingeladen, ihre Beiträge für den Literaturalmanach einzureichen (sofern sie thematisch passen).

Grundsätzlich gilt es: Bitte lassen Sie Ihre Textbeiträge vor der Einsendung unbedingt professionell Korrektur lesen. Bei einer übermäßigen Fehleranzahl im Text behält sich die Redaktion vor, den entsprechenden Beitrag auszusortieren. Für aufwendige Korrekturen haben wir leider keine Kapazitäten und bitten Sie dafür um Verständnis.

Bei mehreren Prosa-Einsendungen wird in der Regel nur ein Beitrag ausgewählt.

Mit Ihrer Einreichung räumen Sie dem Verlag und Herausgeber automatisch das eingeschränkte (einfache) Nutzungsrecht ein, d. h. Sie erlauben, Ihren Beitrag im Rahmen dieser Ausschreibung in einem Buch honorarfrei zu veröffentlichen und Auszüge daraus für die Bewerbung des Buches öffentlich zu nutzen (gedruckt oder als eBook bzw. PDF, die nach Ablauf einer Schutzfrist von drei Jahren auf unseren oder auf den Onlineplattformen unserer Kooperationspartner, wie z. B. Landesbibliotheken und Archiven, vornehmlich für wissenschaftliche Zwecke zum Download zur Verfügung gestellt werden).

Mit der Einsendung eines Beitrags bzw. eines Bildes versichert der/die Teilnehmer/in gleichzeitig, dass der eingesandte Beitrag frei von Rechten Dritter ist und von ihm/ihr selbst und ohne Zuhilfenahme einer KI verfasst wurde. Bei jeglichen Ansprüchen Dritter in Bezug auf Urheber- und Nutzungsreche werden wir auf diese öffentliche Ausschreibung verweisen. Die Verantwortung liegt vollständig bei den Teilnehmenden an dieser Ausschreibung. Allein durch die Einsendung entsteht kein Anspruch auf Publikation der eingesandten Beiträge.

Formatierung: Die Beiträge bitte als Text-Dokument (doc oder rtf) einsenden. Bei Bildern/Fotos: im jpg- oder tiff-Format. Bitte verwenden Sie in Ihren Texten die in Deutschland verbreitete Form von „…“, bekannt als „Gänsefüßchen“ oder „Anführungszeichen“.

Umfang: Prosa: etwa 3 bis 10 Normseiten; Lyrik: etwa 5 bis 10 Gedichte; Bilder: 5 bis 10 Bilder, (bitte in ausreichender Auflösung und im jpg- oder tiff-Format zusenden). Mehrere Gedichte bitte in einer einzigen Datei zusammenfassen!

Mit Ihrem Beitrag reichen Sie bitte eine Kurzvita von etwa 8 bis max. 10 Zeilen ein (auch Bibliografie, wenn vorhanden). Ihre Kurzvita und Anschrift platzieren Sie bitte auf der Seite 1 Ihres Dokuments. Wenn Sie keine aktuelle Anschrift angeben, können wir Ihnen im Falle einer Publikation kein Belegexemplar zusenden. Jede/r Autor/in erhält in der Regel im Falle der Veröffentlichung des eingesandten Beitrags ein kostenfreies Belegexemplar des Literaturalmanachs 2026-27. Das Buch wird im BKDR Verlag erscheinen und voraussichtlich auf der nächsten Leipziger Buchmesse vorgestellt. Informationen zum Verlag finden Sie auf www.bkdr.de/verlag

Ihre Einsendungen schicken Sie bitte per E-Mail bis zum 15.08.2026 an die Redaktion des deutschsprachigen Almanachs: redaktion@bkdr.de

Infos zum Literaturkreis der Deutschen aus Russland finden Sie auf: www.literaturkreis-autoren-aus-russland.de. Details zu unserem letzten, 2025 erschienenen Literaturalmanach mit dem Titel „Unser Schnee von heute“ samt einer Leseprobe finden Sie unter dem Link: www.bkdr.de/jubilaeumsalmanach-2025/.