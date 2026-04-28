Die Russische Föderation hat angekündigt, den Transport von kasachischem Rohöl nach Deutschland über die Druschba-Pipeline ab Anfang Mai vorübergehend auszusetzen. Die Maßnahme betrifft eine zentrale Versorgungsroute für die Raffinerie im ostdeutschen Schwedt. Diese Raffinerie versorgt große Teile von Berlin und Brandenburg mit Treibstoffen.

Offiziell werden technische Gründe für den Lieferstopp genannt. Branchenkenner und politische Beobachter zweifeln jedoch daran, dass es sich ausschließlich um eine rein operative Entscheidung handelt. Vor dem Hintergrund der angespannten Beziehungen zwischen Russland und der Europäischen Union wird der Schritt vielfach auch als geopolitisches Signal interpretiert.

Eines der größten Pipeline-Netze der Welt

Die Druschba-Pipeline gehört zu den größten Pipeline-Netzen der Welt. Sie verbindet seit den 1960er Jahren russische Ölfelder mit Raffinerien in Mittel- und Osteuropa. Nachdem Deutschland seine direkten Ölimporte aus Russland infolge des Ukraine-Krieges weitgehend eingestellt hatte, gewann kasachisches Öl als Alternative an Bedeutung. Dieses wird zwar nicht in Russland gefördert, nutzt aber weiterhin russisches Territorium als Transitroute. Diese Abhängigkeit erweist sich nun erneut als Schwachstelle.

Für Deutschland ist die Unterbrechung besonders spürbar. Die PCK-Raffinerie in Schwedt gilt als systemrelevant für die Energieversorgung im Nordosten des Landes. Zwar wurden in den vergangenen Jahren alternative Lieferwege über Häfen wie Rostock und Danzig aufgebaut. Doch können diese die Pipelinekapazitäten bislang nicht vollständig ersetzen. Sollte der Lieferstopp länger andauern, könnten Engpässe bei bestimmten Kraftstoffen in Brandenburg und Berlin nicht völlig ausgeschlossen werden.

Auch für Kasachstan hat die Entscheidung wirtschaftliche Folgen. Das Land ist stark auf den Export von Rohstoffen angewiesen und nutzt bei der Ausfuhr zu einem großen Teil russische Infrastruktur für den Transport in Richtung Europa. Die aktuelle Entwicklung unterstreicht die strategische Herausforderung für Astana, seine Exportwege zu diversifizieren und unabhängiger von Transitkorridoren über Russland zu werden. Bereits seit einiger Zeit bemüht sich Kasachstan, alternative Routen über das Kaspische Meer sowie den Südkaukasus auszubauen.

Alternative Routen immer wichtiger

Hinzu kommt, dass die Energieinfrastruktur in der Region zunehmend unter Druck gerät. Immer wieder kommt es im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine zu Schäden an Anlagen oder zu Störungen im Betrieb. Solche Faktoren erschweren eine verlässliche Planung für alle beteiligten Länder und Unternehmen.

Die Bundesregierung verfolgt die Lage aufmerksam. Aus Regierungskreisen heißt es, man sei auf mögliche Unterbrechungen vorbereitet. Dennoch bleibe die Situation angespannt. Energiepolitisch zeigt der Vorgang erneut, wie wichtig eine breitere Aufstellung bei den deutschen Importen sowie der Ausbau erneuerbarer Energien für die langfristige Versorgungssicherheit in Deutschland sind.

Der vorläufige Stopp der Öllieferungen macht deutlich, dass selbst indirekte Abhängigkeiten von Russland weiterhin erhebliche Auswirkungen auf Europa haben können. Gleichzeitig rückt die Frage stärker in den Fokus, wie schnell alternative Lieferketten aufgebaut werden können und wie stabil diese in Zeiten geopolitischer Krisen tatsächlich sind.

DAZ