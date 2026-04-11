Jedes Jahr bereiten sich die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Nr. 68 auf die DSD I-Prüfung, die sie im März schreiben, vor. In diesem Artikel stellen die Schülerinnen und Schüler kurz die Themen ihrer Präsentationen, die sie während der mündlichen Kommunikation hatten, vor.

Ehrenamtliche Tätigkeit

„Der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt“, hat Friedrich Schiller gesagt.

Unter dem Begriff ehrenamtliche Tätigkeit versteht man, dass Menschen Wohltätigkeit ohne Bezahlung ausüben.

In Deutschland sind viele Menschen in Bereichen wie Soziales, Sport, Kultur oder Umweltschutz ehrenamtlich tätig. Das Ehrenamt ist gut organisiert, und viele Organisationen bieten Unterstützung an. Auch in Kasachstan gibt es viele Ehrenamtliche, besonders unter jungen Menschen. Sie helfen bei Schul- und Jugendprojekten, kulturellen Veranstaltungen, Sportevents und sozialen Aktionen.

Als Ehrenamtliche sammelt man neue Erfahrungen, arbeitet im Team, schließt Freundschaften, hilft anderen und entwickelt Eigenschaften wie Verantwortung und Selbstständigkeit. Gleichzeitig stärkt man sein Portfolio für die Zukunft. Allerdings investieren Freiwillige oft viel Zeit, was manchmal schwer mit der Schule zu verbinden ist. Die ehrenamtliche Tätigkeit kann auch emotional anstrengend sein.

Es ist eine große Arbeit, freiwillig tätig zu sein, die nicht jeder sieht. Aber mir bereitet sie Freude, und die Tatsache, dass ich Menschen helfe, erfüllt mich mit Stolz.

Sana Sandybaeva

Mobbing in der Schule

Mobbing in der Schule ist ein ernstes und aktuelles Problem für Jugendliche. Unter dem Begriff Mobbing versteht man absichtliche und wiederholende Gewalt, die sich gegen eine einzelne Person oder eine kleine Gruppe richtet.

Typisch für Mobbing ist auch ein Ungleichgewicht der Kräfte: Das Opfer ist oft schwächer und kann sich nicht gut verteidigen. Es gibt drei Hauptformen vom Mobbing: körperliches, verbales und sozial-psychologisches Mobbing. Die Gründe für Mobbing können verschieden sein.

Betroffene fühlen sich oft unsicher, traurig oder ängstlich. Viele Kinder haben dadurch Probleme in der Schule und ihre Leistungen werden schlechter. Mobbing kann sehr ernste Folgen für Kinder und Jugendliche haben.

Man könnte einige Lösungsvorschläge gegen Mobbing nennen. Kinder sollen lernen, tolerant zu sein und andere zu respektieren. Man soll lernen, Konflikte zu lösen. Es sollen verschiedene Veranstaltungen gegen Mobbing durchgeführt werden. Erwachsene sollen Mobbing möglichst früher erkennen und Kinder sollen zu Hause unterstützt werden.

Wenn Mobbing lange dauert, kann es die Menschen auch später im Leben negativ beeinflussen. Deshalb soll man zu diesem Problem aufmerksam sein und die Betroffenen unterstützen.

Jaroslava Samoilova

Wie können die Jugendlichen Stress effektiv bekämpfen?

Stress ist ein Zustand der Angst oder mentalen Anspannung, der durch eine schwierige Situation verursacht wird.

Stress hat negative Auswirkungen auf Körper (Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit, geschwächtes Immunsystem) und auch auf die Psyche (Angstzustände, Depressionen). Stress im Jugendalter führt zu geringem Selbstwertgefühl und mangelnder Motivation, Lernproblemen, Aggression, Rückzug in virtuelle Welten und schädlichen Süchten.

Schlaf ist ein wichtiges Mittel zur Stressbewältigung, da durch eine ausreichende Nachtruhe der Körper genügend Zeit für die Regeneration hat. Sport hilft Stress und Probleme zu vergessen und sich mental zu entspannen. Meditation kann erheblich stressmindernd wirken.

Man soll verstehen, dass die Gesundheit von der Psyche stark abhängt. Deswegen ist es notwendig, dass die Jugendlichen weniger Stress haben und genug Unterstützung in der Familie, in der Schule und unter den Freunden haben.

Daniya Omarova

Gesunde Ernährung im Alltag von Jugendlichen

Gesunde Ernährung ist der ausgewogene Konsum verschiedener Lebensmittel.

Es gibt bestimmte Arten von gesunder Ernährung: vermischte Ernährung, vegane Ernährung, vegetarische Ernährung, diätische und medizinische Ernährung.

Gesunde Ernährung ist sehr wichtig für den Körper, weil sie mehr Energie gibt, um sich den ganzen Tag aktiv zu fühlen. Außerdem unterstützt sie ein attraktives Aussehen und ist für die allgemeine Gesundheit gut. Gesunde Ernährung heißt auch, dass man mit dem Essen nicht übertreibt und in Maßen isst, weil dadurch die Konzentration und die Stimmung verbessert werden. Eine gesunde Ernährung kann auch helfen, Krankheiten zu vermeiden und länger zu leben.

Aber gesunde Lebensmittel sind oft teuer. Dazu noch ist es für viele Menschen schwierig, sich an eine gesunde Ernährungsweise zu gewöhnen. Man muss auf Süßigkeiten, Fast Food und andere Lieblingsprodukte verzichten, was nicht immer leicht ist.

Die gesunde Ernährung ist für Jugendliche sehr wichtig. Auch wenn es manchmal schwierig ist, sollte man versuchen, sich bewusst und ausgewogen zu ernähren.

Damelya Shamshiden

Graffiti als Jugendkultur

Man kann Graffiti auf Häusern, Brücken oder Zügen sehen. Sie werden mithilfe von Spraydosen gemalt, weil die Künstler mit Sprayfarben sie schnell und bunt malen können. Modernes Graffiti entstand in großen Städten, besonders in New York, in den 1970er Jahren.

Jugendliche und junge Menschen schrieben ihre Namen oder Spitznamen auf Wände und U-Bahnen.

Später wurden die Bilder größer und bunter, und so entstand eine neue Form von Straßenkunst. Es ist wichtig zu erwähnen, dass Graffiti während der Popularität der Hip-Hop-Kultur entstand.

Es gibt verschiedene Stile von Graffiti. Der einfachste Stil heißt Tag, was eine schnelle Unterschrift bedeutet. Dann gibt es Throw-ups. Das sind größere Buchstaben. Ein sehr komplizierter Stil heißt Wildstyle. Die Buchstaben sind sehr kreativ und es ist schwer sie zu lesen.

Graffiti kann ein Problem sein, weil es die Meinung gibt, dass Graffiti Vandalismus ist. Aber in einigen Städten gibt es legale Wände, wo Künstler Graffiti malen dürfen. Manche Menschen finden Graffiti sehr schön und kreativ. Heute wird Graffiti auch in Museen und Galerien gezeigt, was bedeutet, dass das Graffiti zur modernen Kunst gehört.

Artemiy Serebryanskiy

Die Wirkung sozialer Medien auf Jugendliche

Unter sozialen Medien versteht man digitale Kommunikationskanäle, die der Vernetzung dienen. Die wichtigsten Funktionen der sozialen Medien sind Verbindung, Kommunikation und Unterhaltung. Zusätzlich dienen die sozialen Medien für die Mitteilung von Nachrichten, Fotos und Informationen.

Dank den sozialen Medien bleibt man in Kontakt mit anderen Menschen. In sozialen Medien sammelt man neue Ideen, nützliche Informationen und findet manchmal sogar Motivation und Kreativität. Aber es ist bekannt, dass soziale Medien Desinformationen verbreiten können.

Es gibt verschiedene Aspekte, warum die Jugendlichen soziale Medien gern nutzen und das sind soziale Vernetzung, Selbstdarstellung und Informationsquellen. Aber durch die Nutzung der sozialen Medien können psychische Belastungen, nicht korrekte Schönheitsideale, Suchtpotential und Formulierung der falschen Meinung entstehen. Nicht alle Jugendlichen können in sozialen Medien bestimmte Gefahren erkennen.

Aber wenn man im Voraus versteht, dass man soziale Netzwerke korrekt nutzen soll, kann man viele gute Sachen in sozialen Netzwerken finden.

Adelina Otepbergen

Die Rolle der Bücher in der modernen Gesellschaft

Man hört heutzutage, dass Bücher nicht so eine große Rolle spielen, weil viele Leute es bequemer finden, das Internet anstatt der Bücher zu benutzen, um Informationen zu erfahren. Es existiert auch die Meinung, dass moderne Kinder und Jugendliche keine Bücher lesen möchten, und das ist ein Problem, weil Bücher bei der Konzentration helfen und das Allgemeinwissen erweitern.

Wenn man Bücher liest, verbessert man Sprachkenntnisse, weil es in meisten Büchern viele neue Wörter und Grammatikkonstruktionen gibt. Bücher helfen mit der Konzentration, weil Lesen viel Aufmerksamkeit braucht.

Für viele Leute ist das Lesen der Bücher eine Methode zum Entspannen, weil das das Nervensystem beruhigt und Bücher uns vom echten Leben und vielen Problemen abhalten. Und natürlich bietet Lesen die Möglichkeit, die Fantasie zu entwickeln und zu nutzen, deshalb verbessern Bücher auch die Kreativität.

Aber das Lesen der Bücher ist ein sehr zeitaufwendiger Prozess, deshalb können nicht alle Leute sich das leisten. Augenbelastung ist auch ein sehr großes Problem, aber es passiert nur dann, wenn man nicht auf die richtige Beleuchtung achtet. Man soll nicht Rückenschmerzen vergessen, die wegen der unbequemen Position beim Lesen passieren können.

Obwohl es die Meinung gibt, dass die Jugendlichen heute weniger lesen, bin ich der Meinung, dass viele Jugendliche sehr gerne Bücher lesen, weil das spannend ist. Die Bücher sind nach wie vor relevant, weil man aus ihnen viel Wissen gewinnen kann.

Diana Artemyeva

Der Artikel entstand mit Unterstützung der Deutschlehrerinnen M. Akhmetzhanova, G. Badygulova.