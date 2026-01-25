Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 9–11 unseres Gymnasiums Nr. 27 haben die Schule würdig bei der Deutsch-Olympiade „Daryn“ vertreten und dabei ein hohes Wissensniveau, Zielstrebigkeit und großes Interesse an Fremdsprachen gezeigt.

Besondere Glückwünsche gehen an Aischa Kaldan, Schülerin der 9. Klasse. Sie belegte den 1. Platz bei der Bezirksolympiade und erhielt auf Stadtebene eine Ehrenurkunde für die Teilnahme, womit sie ihr großes Potenzial und ihren Willen zur Weiterentwicklung unter Beweis stellte.

Nicht weniger erfolgreich war Rumilyam Akbarova, ebenfalls Schülerin der 9. Klasse: 2. Platz bei der Bezirksolympiade und 3. Platz auf Stadtebene – ein Ergebnis von Fleiß und sicheren Kenntnissen.

Ein besonderer Stolz unserer Schule ist Ruslan Suleimanow, Schüler der 10. Klasse. Er erreichte den 1. Platz bei der Bezirksolympiade und bestätigte seine Führungsposition mit dem 1. Platz auf Stadtebene. Schon bald wird Ruslan am republikanischen (landesweiten) Olympiadenfinale teilnehmen, worauf die ganze Schule sehr stolz ist.

Sehr gute Ergebnisse erzielte auch Karina Abdyschewa, Schülerin der 10. Klasse: 2. Platz bei der Bezirksolympiade und 3. Platz auf Stadtebene, was ein würdiger Lohn für ihre Bemühungen ist.

Unter den Abschlussklassen zeichnete sich Anastasiya Shvartsman, Schülerin der 11. Klasse, aus. Sie belegte den 2. Platz bei der Bezirksolympiade und erhielt auf Stadtebene eine Ehrenurkunde für die Teilnahme, womit sie ihren Auftritt auf einem hohen Niveau abschloss.

Diese Erfolge sind das Ergebnis der gemeinsamen Arbeit von Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften, ihrer Ausdauer und ihres Strebens nach Wissen. Das Gymnasium Nr. 27 ist zu Recht stolz auf seine Schülerinnen und Schüler und wünscht ihnen weitere Siege und viel Erfolg in der Zukunft!

Rumilyam Akbarova, Karina Abdyschewa, Anastasiya Shvartsman