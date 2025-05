Am Gymnasium Nr. 27 in Almaty ist es eine langjährige und allseitig geschätzte Tradition, zum Ende des Schuljahres die besonderen Leistungen der Schülerinnen und Schüler zu würdigen. Im festlichen Rahmen des Festivals „Helle Sterne des Gymnasiums“ werden die aktivsten und engagiertesten Lernenden in verschiedenen Kategorien ausgezeichnet. Zu den etablierten Auszeichnungen zählen beispielsweise „Bester Absolvent“, „Intellektuelle Ehre“ oder „Sportstars“. All das sind Ehrungen, die die Vielfalt der Talente an der Schule widerspiegeln.

Da das Gymnasium Nr. 27 auch an dem internationalen Projekt „Schulen: Partner der Zukunft“ (PASCH) teilnimmt, wurde im vergangenen Jahr eine weitere Auszeichnungskategorie eingeführt: „PASCH-Projekt in Aktion“. In dieser Kategorie werden Schülerinnen und Schüler gewürdigt, die die deutsche Sprache mit besonderer Motivation erlernen und sich aktiv an verschiedenen vom Goethe-Institut Almaty initiierten und begleiteten Projekten beteiligen. Die PASCH-Initiative, getragen vom Auswärtigen Amt und umgesetzt durch Partner wie das Goethe-Institut, setzt sich weltweit für die Förderung der deutschen Sprache und für interkulturellen Austausch ein. Dies ist ein Anliegen, das auch am Gymnasium Nr. 27 mit großer Begeisterung verfolgt wird.

In diesem Schuljahr wurden für das Festival zahlreiche talentierte Jugendliche nominiert: darunter die Gewinnerinnen und Gewinner der vom Goethe-Institut veranstalteten Deutsch-Olympiade, Schülerinnen und Schüler mit Sprachzertifikaten auf den Niveaustufen A2, B1 und B2, Stipendiatinnen und Stipendiaten des PASCH-Programms sowie engagierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer der schulischen Freiwilligenarbeit. Sie alle verbindet nicht nur ihr Interesse an der deutschen Sprache, sondern auch ihr Einsatz für die Gemeinschaft und ihr Beitrag zum kulturellen Leben an der Schule.

Die Urkunden und Geschenke wurden von den Vertreterinnen des Goethe-Instituts, Aisulu Niyazbekova und Regina Bayramova, feierlich überreicht. Ihre Anwesenheit unterstrich die Bedeutung des Programms und verlieh dem Anlass einen besonderen Glanz.

Ein leuchtender Stern in der Kategorie „PASCH-Projekt in Aktion“ war in diesem Jahr die Elftklässlerin Alisa Denebayeva. Sie überzeugte nicht nur durch hervorragende sprachliche Leistungen als Inhaberin eines B2-Zertifikats und mehrfache Preisträgerin der städtischen Deutsch-Olympiade, sondern auch durch ihr soziales Engagement in der Freiwilligenarbeit. Ihr Einsatz macht sie zu einer würdigen Vertreterin des PASCH-Gedankens und zu einem inspirierenden Vorbild für ihre Mitschülerinnen und Mitschüler.

Das Festival „Helle Sterne des Gymnasiums“ war erneut ein gelungenes Ereignis, auf dem nicht nur Auszeichnungen verliehen wurden, sondern das vor allem eines deutlich machte: Engagement, Begeisterung und Teamgeist leuchten am Gymnasium Nr. 27 heller denn je.

Elena Pjatowa