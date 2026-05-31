Am 21. Mai 2026 fand im Gymnasium Nr. 27 die feierliche Veranstaltung „Helle Sterne des Gymnasiums 2025-2026“ statt. An diesem besonderen Tag wurden die besten und aktivsten Schülerinnen und Schüler unserer Schule ausgezeichnet. Diese Veranstaltung ist sehr wichtig, weil sie die Erfolge der Schülerinnen und Schüler zeigt und ihre Arbeit belohnt.

Es gab verschiedene Nominierungen: „Intellektueller Stolz“, „PASCH-Projekt in Aktion“, „Kreatives Talent“, „Aktive Position“, „Sterne des Sports“, „Teamgeist“ und „Bester Absolvent“. Besonders wichtig war die Nominierung „PASCH-Projekt in Aktion“. In diesem Schuljahr waren die Schülerinnen und Schüler sehr aktiv. Sie nahmen an vielen Projekten des Goethe-Instituts teil, arbeiteten als Freiwillige und machten bei Olympiaden und Wettbewerben mit.

Diese Projekte halfen ihnen, ihre Deutschkenntnisse zu verbessern und neue Erfahrungen zu sammeln. Ich wurde Gewinnerin dieser Nominierung. Für mich war diese Auszeichnung ein großes Ziel. Das ganze Schuljahr bemühte sie sich, aktiv zu sein und an allen Projekten teilzunehmen, die mit der deutschen Sprache verbunden waren.

Ich habe an vielen Veranstaltungen teilgenommen, neue Erfahrungen gesammelt und immer versucht, mein Bestes zu geben. Es war nicht immer leicht, aber ich habe weitergearbeitet und mein Ziel nicht aufgegeben. Dieser Sieg bedeutet mir sehr viel. Ich bin sehr glücklich und stolz, dass ich diese Auszeichnung bekommen habe. Dieser Erfolg zeigt mir, dass Fleiß und Interesse gute Ergebnisse bringen.

Ein großes Dankeschön an meine Lehrerinnen und Lehrer in mir das Interesse an der deutschen Sprache geweckt und mich immer unterstützt. Ohne ihre Hilfe und Motivation hätte ich diese Auszeichnung nicht gewonnen. Aljana Sadybekova, 10. Klasse

Das ist ein interessantes Ereignis, das jedes Jahr in unserer Schule stattfindet. In der Nominierung „Bester Absolvent“ erhielt ich den Stern des Gymnasiums und eine Urkunde für den Sieg. Für die Nominierung „Intellektueller Stolz“ bekam ich ebenfalls eine Urkunde. Außerdem erhielt ich zwei Urkunden für Projektarbeit – für Debatten und das PASCH-Projekt – sowie ein kleines Geschenk. Syrymbek Turarbekov, Klasse 9a

Seit vielen Jahren besteht im Gymnasium Nr. 27, das am PASCH-Projekt teilnimmt, die Tradition, am Ende des Schuljahres das Festival „Helle Sterne des Gymnasiums“ zu veranstalten. Dort werden die Ergebnisse des Schuljahres zusammengefasst und Schülerinnen und Schüler ausgezeichnet, die besondere Erfolge im Lernen, Sport und kreativen Bereich erreicht haben.

Bereits zum dritten Mal wurde beim Festival die Nominierung „PASCH-Projekt in Aktion“ vorgestellt. Daran nehmen Schülerinnen und Schüler teil, die sich aktiv an PASCH-Projekten, Veranstaltungen des Goethe-Instituts und am Deutschlernen beteiligen. Das Festival ist sehr beliebt. Viele Schülerinnen und Schüler möchten nominiert werden, und die Besten erhalten den Stern. Elena Pjatowa, Deutschlehrerin und Koordinatorin des PASCH-Projekts am Gymnasium

Das Festival „Helle Sterne des Gymnasiums“ ist für mich schon zu einer besonderen und wichtigen Tradition geworden. Ich nehme seit der zweiten Klasse daran teil, schon seit vier Jahren, und jedes Mal ist es ein spannendes und unvergessliches Ereignis. Besonders interessant ist, dass man sich in verschiedenen Nominierungen zeigen kann – intellektuell, kreativ und in vielen anderen Bereichen – und sieht, wie viele talentierte und zielstrebige Schülerinnen und Schüler an unserem Gymnasium lernen.

Jedes Jahr macht die festliche Atmosphäre das Festival zu etwas Besonderem. Der aufregendste Moment ist die Bekanntgabe der Gewinnerinnen und Gewinner und die Verleihung der Sterne. Die Teilnahme am Festival hat mir viele schöne Emotionen geschenkt und mich motiviert, neue Ziele zu erreichen. Mir gefällt besonders, dass an unserem Gymnasium die Erfolge jedes einzelnen Schülers gesehen und geschätzt werden. Inessa Li, 6 Klasse

Die Veranstaltung zeigte erneut, dass das Gymnasium Nr. 27 viele fleißige, talentierte und aktive Schülerinnen und Schüler hat. Wir wünschen für die Zukunft weiterhin viel Erfolg.