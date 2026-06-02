Am vergangenen Montag kamen in Berlin die Leiterinnen und Leiter kasachischer und deutscher Hochschulen zu einem gemeinsamen Treffen zusammen. Die Veranstaltung markierte einen weiteren wichtigen Schritt zur Vertiefung der bilateralen Zusammenarbeit in den Bereichen Bildung und Wissenschaft.

An dem Treffen nahmen der Präsident der Deutsch-Kasachischen Universität Prof. Dr. Wolrad Rommel, der Präsident der Hochschule Hof Prof. Dr. Jürgen Lehmann, der Rektor der Jessenow-Universität Prof. Dr. Berik Achmetow teil. Zudem waren Bildungsvertretende aus Kasachstan und Deutschland anwesend.

Bildung in den kasachisch-deutschen Beziehungen

In seiner Eröffnungsrede betonte der Botschafter der Republik Kasachstan in der Bundesrepublik Deutschland Nurlan Onzhanov, dass die Zusammenarbeit in den Bereichen Bildung, Wissenschaft und Innovation einen besonderen Stellenwert in den kasachisch-deutschen Beziehungen einnehme.

Er würdigte die dynamische Entwicklung des Kasachisch-Deutschen Instituts für nachhaltige Ingenieurwissenschaften (KINI) in Aktau. Außerdem zeigte er sich überzeugt, dass die Erweiterung des Partnernetzwerks des Instituts zur Ausbildung gefragter Fachkräfte beitragen werde. Ferner werde sie auch zur Umsetzung vielversprechender Forschungsprojekte beitragen.

Prof. Dr. Wolrad Rommel stellte den Teilnehmern die bisherigen Ergebnisse des KINI vor, das 2023 auf Initiative zweier Hochschulen gegründet wurde. Nach seinen Angaben studieren derzeit 148 Studierende am Institut. Zum kommenden akademischen Jahr wird die Aufnahme von weiteren rund 150 Studierenden erwartet.

Besonderes Augenmerk legte er auf das internationale Ausbildungsmodell. Es bietet den Studierenden die Möglichkeit, ihr Studium an der Deutsch-Kasachischen Universität sowie an deutschen Partnerhochschulen fortzusetzen. Dabei können sie einen Doppelabschluss erwerben.

Prof. Dr. Berik Achmetow präsentierte die Leistungen der Jessenow-Universität beim Ausbau des Instituts. Zudem hob er die Bedeutung des KINI für die Ausbildung einer neuen Generation von Ingenieuren hervor. Er berichtete über die Schaffung moderner Studienbedingungen in Aktau. Weiter berichtete er über die Entwicklung von Studienprogrammen mit Schwerpunkt auf Energiewende, grünen Technologien, Logistik und nachhaltiger Industrie.

Prof. Dr. Jürgen Lehmann erläuterte seine Vorstellungen zur weiteren Entwicklung der Partnerschaft. Danach erklärte er die Bereitschaft der Hochschule Hof, die Zusammenarbeit mit den kasachischen Partnern auszubauen. Seiner Auffassung nach wird die Bündelung der Kräfte die Kooperation insbesondere in den Bereichen Wasserstoffwirtschaft, nachhaltige Technologien und anwendungsorientierte Forschung auf eine neue Ebene heben.

Beitritt der Hochschule Hof

Höhepunkt der Veranstaltung war die Unterzeichnung der Dokumente über den Beitritt der Hochschule Hof als dritte Mitgründerin des Kasachisch-Deutschen Instituts für nachhaltige Ingenieurwissenschaften. Dieser Schritt stärkt den internationalen Status des KINI und erweitert die Möglichkeiten für akademische Mobilität, gemeinsame Forschungsprojekte sowie die Ausbildung hochqualifizierter Fachkräfte nach internationalen Standards.

Heute ist das KINI nicht nur ein Bildungsprojekt, sondern auch eine wirksame Plattform für wissenschaftlichen Austausch, die Einführung von Innovationen und die Stärkung einer langfristigen Partnerschaft zwischen Kasachstan und Deutschland.

Die Jessenow-Universität (Kaspische Universität für Technologie und Ingenieurwesen) ist die führende Hochschule der Region Mangystau. Sie bildet Fachkräfte in den Bereichen Ingenieurwesen, Öl- und Gasindustrie, Transport, Logistik und Meerestechnologien aus. Die Universität entwickelt ihre internationale Zusammenarbeit sowie ihre Forschungsaktivitäten kontinuierlich weiter.

Die Deutsch-Kasachische Universität (DKU) gilt als eines der erfolgreichsten Beispiele der kasachisch-deutschen Zusammenarbeit im Hochschulbereich. In Kooperation mit führenden deutschen Hochschulen bietet sie Studienprogramme nach internationalen akademischen Standards an und bildet hochqualifizierte Fachkräfte aus.

Die Hochschule Hof ist eine bayerische Hochschule für angewandte Wissenschaften mit Schwerpunkten in den Bereichen nachhaltige Technologien, Wasserstoffwirtschaft, Digitalisierung und angewandte Forschung. Sie engagiert sich aktiv in internationalen Forschungs- und Bildungsprojekten.

Quelle: gov.kz