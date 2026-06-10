Der Generalkonsul der Bundesrepublik Deutschland in Almaty, Matthias Kiesler, besuchte Anfang der Woche gemeinsam mit einer 24-köpfigen Delegation des Verbandes der Deutschen Wirtschaft (VDW) die westkasachstanische Stadt Uralsk.

Ziel des Besuchs war es, das wirtschaftliche Potenzial der Region kennenzulernen, bestehende Kontakte zu vertiefen und den deutsch-kasachischen Austausch in den Bereichen Wirtschaft, Bildung und Kultur weiter zu stärken.

Im Rahmen ihres Besuchsprogramms besichtigte die Delegation sechs bedeutende Unternehmen der Region: Nostrum Oil & Gas (Zhaikmunai), die Unternehmensgruppe Kondensat, Ural Oil and Gas GmbH, die Westkasachische Maschinenbaugesellschaft, das Uralsker Zenit-Werk sowie das Konservenkombinat „Kublei“. Die Gäste erhielten dabei Einblicke in die Produktionsprozesse, die wirtschaftliche Entwicklung der Unternehmen sowie deren Bedeutung für die Region.

Die Delegation wurde auch vom stellvertretenden Akim der Region Westkasachstan, Kalyjar Aitmuchambetow, empfangen. In diesem Gespräch wurden aktuelle wirtschaftliche Herausforderungen und Perspektiven der Region sowie Möglichkeiten einer weiteren Vertiefung der deutsch-kasachischen Zusammenarbeit.

Neben den wirtschaftlichen Terminen nahm auch der Austausch mit der deutschen Gemeinschaft vor Ort einen wichtigen Platz im Besuchsprogramm ein. Generalkonsul Kiesler besuchte die PASCH-Schule in Uralsk und informierte sich über die Bildungsarbeit sowie die Förderung der deutschen Sprache.

Darüber hinaus traf er sich mit Repräsentantinnen der Regionalvertretung der Stiftung „Wiedergeburt“. Im Gespräch wurden aktuelle Projekte, die Arbeit der Stiftung sowie die Situation der ethnischen Deutschen in der Region erörtert.

DAZ