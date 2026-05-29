Der Präsident der Russischen Föderation, Wladimir Putin, ist zu einem offiziellen Staatsbesuch in Kasachstan eingetroffen. In der Hauptstadt Astana wurde er von Präsident Kassym-Schomart Tokajew empfangen.

Im Anschluss an die offizielle Begrüßung begannen die Gespräche zwischen beiden Staatschefs zunächst im engen Format. In diesem vertraulichen Rahmen tauschten sich die Präsidenten über zentrale Fragen der bilateralen Zusammenarbeit sowie über aktuelle regionale und internationale Entwicklungen aus. Dabei standen insbesondere die weitere Vertiefung der strategischen Partnerschaft und der Ausbau der Zusammenarbeit in Schlüsselbereichen im Mittelpunkt. Ein weiterer Schwerpunkt der Gespräche lag auf der wirtschaftlichen Kooperation.

Ebenso wurden Fragen der digitalen Transformation, der Investitionsförderung und der industriellen Modernisierung erörtert. Darüber hinaus kommt in Zukunft der Zusammenarbeit im Rahmen eurasischer Integrationsstrukturen besondere Bedeutung zu. Zudem werden beide Seiten auch künftig ihre Positionen innerhalb bestehender regionaler Organisationen und Plattformen koordinieren. Diese sind auf eine wirtschaftliche Integration und gemeinsame Entwicklung im postsowjetischen Raum ausgerichtet.

Auch sicherheitspolitische Themen sowie internationale Fragen wurden im Rahmen dieser Gespräche angesprochen. Das ist insbesondere mit Blick auf Stabilität und Zusammenarbeit in der Region von Relevanz.

Im weiteren Verlauf des Staatsbesuchs sind erweiterte Gespräche unter Teilnahme hochrangiger Delegationen beider Länder vorgesehen. Zudem wird der russische Präsident an Veranstaltungen des Eurasischen Wirtschaftsforums teilnehmen. Außerdem nimmt er an der Sitzung des Obersten Eurasischen Wirtschaftsrates in Astana teil.

DAZ