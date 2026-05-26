Kasachstan und die Europäische Union vertiefen ihre Kooperation beim Ausbau der Kapazitäten des Transkaspischen internationalen Transportkorridors. Im Fokus stehen die Modernisierung der Infrastruktur, die Digitalisierung von Logistikprozessen und die Beseitigung von Engpässen entlang der Route zwischen Zentralasien und Europa. Ziel ist es, die Transportzeiten deutlich zu verkürzen. Dadurch wird die Wettbewerbsfähigkeit des Mittleren Transportkorridors nachhaltig gestärkt.

Kasachstan und die Europäische Union treiben die gemeinsame Entwicklung des Transkaspischen internationalen Transportkorridors weiter voran. Sie haben in Astana ihre Zusammenarbeit auf institutioneller Ebene erneut bekräftigt.

Im Rahmen eines Treffens zwischen dem stellvertretenden kasachischen Verkehrsminister und einem Vertreter der Generaldirektion der Europäischen Kommission für internationale Partnerschaften stand insbesondere die Weiterentwicklung der bestehenden Kooperationsplattform im Mittelpunkt. Diese dient als zentrales Abstimmungsinstrument für Infrastrukturprojekte, Investitionen und logistische Maßnahmen entlang der gesamten Route.

Handelsverbindung zwischen Asien und Europa

Der Transkaspische Korridor gilt als multimodale Handelsverbindung zwischen Asien und Europa und verläuft von China über Kasachstan, das Kaspische Meer, den Südkaukasus und die Türkei bis in die Europäische Union. Vor dem Hintergrund der zunehmenden Diversifizierung globaler Lieferketten und der Suche nach stabileren Transportwegen gewinnt diese Route kontinuierlich an strategischer Bedeutung und wird zunehmend als Alternative zu nördlichen Korridoren betrachtet.

Im Zentrum der Gespräche stand die weitere Steigerung der Effizienz des Korridors. Beide Seiten betonten die Notwendigkeit, bestehende infrastrukturelle Engpässe entlang der Strecke zu beseitigen. Außerdem soll die Leistungsfähigkeit der gesamten Logistikkette erhöht werden. Ziel bleibt es, die Transportzeiten perspektivisch auf rund 15 Tage oder noch weniger zu reduzieren. Dadurch wird die Wettbewerbsfähigkeit der Route im internationalen Güterverkehr nachhaltig gestärkt.

Ein wesentlicher Schwerpunkt liegt dabei auf dem Ausbau der physischen Infrastruktur. Dazu zählen insbesondere die Modernisierung und Erweiterung der Schienen- und Straßenverbindungen in Kasachstan sowie den anderen Transitstaaten. Ebenso ist die Weiterentwicklung der Hafeninfrastruktur am Kaspischen Meer von Bedeutung. Häfen wie Aktau und Kuryk spielen dabei eine zentrale Rolle als Umschlagpunkte zwischen Land- und Seeverkehr. Sie gelten als entscheidend für die Leistungsfähigkeit des gesamten Korridors.

Darüber hinaus wurde die Bedeutung einer besseren Koordination zwischen den beteiligten Ländern hervorgehoben. Die heute oft noch unterschiedlichen Standards, Verfahren und Abläufe im grenzüberschreitenden Transport sollen stärker harmonisiert werden, um den Warenfluss entlang der Route zu beschleunigen und Verzögerungen an Übergangsstellen zu reduzieren.

Ausbau elektronischer Systeme

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Zusammenarbeit ist die Digitalisierung der Transport- und Logistikprozesse. Vorgesehen ist der Ausbau elektronischer Systeme im Güter- und Zollverkehr sowie eine stärkere Automatisierung von Dokumentations- und Genehmigungsprozessen. Diese Maßnahmen sollen nicht nur die Effizienz erhöhen, sondern auch die Transparenz und Planbarkeit des gesamten Transportsystems verbessern.

Neben der EU und Kasachstan sind auch weitere Staaten Zentralasiens und des Südkaukasus sowie internationale Finanzinstitutionen an der Entwicklung des Korridors beteiligt. Die Europäische Union unterstützt das Projekt im Rahmen ihrer „Global Gateway“-Strategie. Diese Strategie zielt auf den Ausbau nachhaltiger, resilienter und strategisch bedeutender Infrastrukturverbindungen zwischen Europa und seinen weltweiten Handelspartnern ab.

Insgesamt soll die vertiefte Zusammenarbeit dazu beitragen, den Transkaspischen internationalen Transportkorridor langfristig als stabile, leistungsfähige und wettbewerbsfähige Handelsachse zwischen Europa und Asien zu etablieren und seine Rolle im globalen Güterverkehr weiter auszubauen.

DAZ