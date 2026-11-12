Im Außenministerium der Republik Kasachstan fand eine weitere Runde politischer Konsultationen zwischen Kasachstan und Deutschland statt.

Die kasachische Delegation wurde vom stellvertretenden Außenminister Arman Issagalijew geleitet. Die deutsche Delegation führte Joachim Bertele, Beauftragter des Auswärtigen Amts für Ostasien, Südostasien und den Pazifik.

Die Seiten erörterten den Stand und die Perspektiven der bilateralen Beziehungen. Besonderes Augenmerk galt der Umsetzung der Vereinbarungen, die während des offiziellen Besuchs des kasachischen Präsidenten Kassym-Schomart Tokajew in Deutschland am 29. und 30. September dieses Jahres getroffen worden waren.

Der stellvertretende Außenminister informierte über die innenpolitischen Reformen in Kasachstan. Er begrüßte die rege Entwicklung der Kontakte auf höchster und hoher Ebene und unterbreitete konkrete Vorschläge, um die Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen zu vertiefen und gemeinsame Projekte voranzubringen.

Konstruktiver Dialog zwischen Astana und Berlin

Bertele betonte die Bedeutung eines konstruktiven Dialogs zwischen Astana und Berlin, auch in multilateralen Foren. Er bekräftigte Deutschlands Bereitschaft, die für beide Seiten vorteilhafte Partnerschaft mit Kasachstan weiter auszubauen.

Im Mittelpunkt der Konsultationen standen die industrielle Zusammenarbeit sowie gemeinsame Vorhaben in den Bereichen kritische Rohstoffe, Energie, Verkehr und Logistik, Digitalisierung und Spitzentechnologien. In diesem Zusammenhang erörterten die Seiten den Stand der Umsetzung ihrer gemeinsamen Roadmap für die industrielle, technologische und rohstoffbezogene Zusammenarbeit in den Jahren 2026 bis 2028.

Auch die Perspektiven einer engeren Zusammenarbeit in Kultur, Bildung und Wissenschaft wurden besprochen. Dazu zählt der Ausbau der Hochschulbeziehungen und die Ausbildung qualifizierter Fachkräfte. Die Seiten hoben zudem die wichtige Rolle der deutschen Gemeinschaft in Kasachstan für die freundschaftlichen Beziehungen zwischen beiden Ländern hervor.

35 Jahre diplomatische Beziehungen

Weitere Themen waren die Zusammenarbeit im Format „Zentralasien – Deutschland“, mit der Europäischen Union und im Rahmen der Vereinten Nationen und der OSZE sowie aktuelle Fragen der regionalen und internationalen Politik.

Zum Abschluss bekräftigten beide Seiten ihr Interesse an einem aktiven politischen Dialog und am weiteren Ausbau der für beide Seiten vorteilhaften Zusammenarbeit. Die Konsultationen fanden im Vorfeld des 35. Jahrestags der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Kasachstan und Deutschland im Jahr 2027 statt.

DAZ