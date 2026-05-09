Er gehörte zu den ersten Soldaten, die den Reichstag erreichten, doch jahrzehntelang blieb sein Name im Schatten. Rachimschan Koschkarbajew kämpfte nicht nur an der Front, sondern auch gegen das Vergessen. Seine Geschichte ist ein Beispiel für Mut, Würde und die späte Rückkehr der Wahrheit.

Die Geschichte von Rachimschan Koschkarbajew ist weit mehr als eine militärische Chronik. Sie ist ein Beispiel dafür, wie der „Sohn eines Volksfeindes“ zu einem nationalen Symbol wurde. Er überlebte die Hölle von Berlin und danach noch viele Jahre des politischen Schweigens. Sein Lebensweg war ungewöhnlich und voller Widerstände, denn für jeden Schritt zur Wahrheit musste er doppelt kämpfen.

Rachimschan wurde 1924 im Dorf Taitobe in der Region Aqmola geboren. Seine Kindheit war von Verlusten und Härte geprägt. Mit vier Jahren verlor er seine Mutter, mit dreizehn wurde er faktisch zur Vollwaise, als sein Vater 1937 repressiert wurde. Er wuchs im Kinderheim auf und trug das schwere Stigma, der „Sohn eines Volksfeindes“ zu sein, was in der damaligen Zeit über die gesamte Zukunft eines Menschen entscheiden konnte. Dennoch entwickelte er weder Bitterkeit noch Hass, sondern bewahrte sich Würde, Disziplin und innere Stärke.

1942 erreichte er es trotz aller Hindernisse, an die Front geschickt zu werden. Er absolvierte eine Militärschule erfolgreich, wurde zum Leutnant ernannt und übernahm das Kommando über einen Aufklärungszug des 674. Schützenregiments der 150. Division. Diese Position verlangte nicht nur Mut, sondern auch Verantwortungsbewusstsein, denn Aufklärer gehörten zu denjenigen, die sich zuerst in unbekanntes und oft lebensgefährliches Gelände vorwagen mussten.

Im April 1945 erreichten die Kämpfe in Berlin ihren Höhepunkt. Vor dem Reichstag lagen nur noch 300 Meter offenes Gelände, doch jeder einzelne Meter wurde von deutschen Maschinengewehren beherrscht. In dieser Situation zeigten Koschkarbajew und der neunzehnjährige Soldat Grigorij Bulatow außergewöhnlichen Mut. Sie krochen sieben Stunden lang unter ununterbrochenem Beschuss vorwärts, suchten Schutz in jedem Krater, in jeder Unebenheit des Bodens und bewegten sich Zentimeter für Zentimeter auf ihr Ziel zu.

Um 14:25 Uhr kam es zu dem entscheidenden Moment: Koschkarbajew hob seinen Kameraden auf die Schultern, und gemeinsam befestigten sie eine rote Fahne an der Treppe des Haupteingangs des Reichstags. Diese Fahne war die erste, die im Gefechtsjournal des Regiments dokumentiert wurde. Sie erschien neun Stunden vor der bekannten Fahne von Michail Jegorow und Meliton Kantaria auf der Kuppel des Gebäudes. Dennoch blieb diese Leistung lange Zeit im Schatten der offiziellen Version der Geschichte.

Eigentlich ein „Held der Sowjetunion“

Obwohl Koschkarbajew für den Titel „Held der Sowjetunion“ vorgeschlagen wurde, erhielt er lediglich den Orden des Roten Banners. Die Gründe lagen nicht in seiner Tat, sondern in den damals herrschenden politischen Umständen und seiner als problematisch geltenden Herkunft. In einem System, in dem Biografien genau geprüft wurden, konnte die Vergangenheit der Familie der jeweiligen Person über eine Anerkennung oder ein Verschweigen der Taten dieser Person entscheiden.

Über Jahrzehnte hinweg wurde seine Rolle kaum erwähnt. Erst durch das Engagement mutiger und hartnäckiger Menschen kehrte sein Name in das historische Gedächtnis zurück. Der legendäre Kommandeur Bauyrschan Momyschuly setzte sich persönlich für ihn ein, studierte Dokumente und wandte sich mit Briefen an hohe Instanzen.

Der Journalist und Staatsmann Kachimschan Kasibajew führte umfangreiche Recherchen durch, fand Zeugen und veröffentlichte Artikel sowie Bücher, darunter „Kerneu“, die zur Wiederentdeckung des Helden beitrugen. Der Historiker Bulat Asanow arbeitete jahrelang im Zentralarchiv des Verteidigungsministeriums der Russischen Föderation und fand entscheidende Belege. Schließlich bestätigte das Institut für Militärgeschichte im Jahr 2007 offiziell die Tat von Koschkarbajew und Bulatow.

Das Leben nach dem Krieg

Nach dem Krieg begann für Koschkarbajew ein neues Leben, das ebenso von Verantwortung geprägt war. Er arbeitete zunächst im Gebietsexekutivkomitee der Region Aqmola und zog später nach Alma Ata. Dort wurde er Direktor des bekannten Hotels Alma Ata, eine Position, die er mehr als zwanzig Jahre lang innehatte. Unter seiner Leitung wurde das Hotel zu einem wichtigen Treffpunkt des kulturellen Lebens. Er begegnete Schriftstellern, Künstlern und Intellektuellen und genoss großen Respekt, unter anderem auch den von Muchtar Äuesow. Trotz seiner Verdienste blieb Koschkarbajew ein bescheidener Mensch, der nie öffentliche Anerkennung einforderte.

Rachimschan Koschkarbajew starb am 10. August 1988. Erst 1999 wurde ihm durch ein Dekret des Präsidenten der Republik Kasachstan posthum der höchste Titel „Halyk Kaharmany“ (Held des Volkes) verliehen.

Heute ist sein Name an vielen Orten lebendig. Sein Heimatdorf, das einst Romanowka hieß, trägt inzwischen seinen Namen und dort erinnert eine Büste an ihn. In Astana wurden ein großer Prospekt und ein elf Meter hohes Denkmal nach ihm benannt. In Almaty tragen eine Straße und eine Gedenktafel am Gebäude des ehemaligen Hotels Alma Ata seinen Namen. Auch außerhalb Kasachstans wird seiner gedacht: In Moskau ist er auf der Poklonnaja Gora im Museum des Sieges in den Ehrenlisten verzeichnet und im Diorama des Sturms auf Berlin dargestellt. In der Region Kirow wird sein Andenken gemeinsam mit dem seines Kameraden Grigorij Bulatow bewahrt.

Das Leben von Koschkarbajew vermittelt eine klare Botschaft: Menschen wie er blieben ihren Idealen bis zum Ende treu und verkauften ihr Gewissen nicht für Titel oder Vorteile. Sein Beispiel zeigt, dass echter Patriotismus nicht in lauten Parolen besteht, sondern in einer inneren Haltung, die Verantwortung, Mut und Aufrichtigkeit vereint. Heldentum bedeutet nicht nur, unter Beschuss voranzugehen, sondern auch unter schwierigen Umständen Mensch zu bleiben.

Gerade wenn man sich die Schrecken des Krieges vor Augen führt, wird deutlich, wie wertvoll der Frieden ist. Das Leben ist einmalig und sollte dazu genutzt werden, aufzubauen statt zu zerstören. Koschkarbajew ging unter Kugeln vorwärts, damit kommende Generationen frei leben können, ohne die Welt in „eigene“ und „fremde“ zu teilen.

Er führte ein würdiges Leben, blieb bescheiden und verlangte keine Auszeichnungen. Damit bewies er, dass wahre Helden keine Bestätigung von oben brauchen. Er lebt im Gedächtnis der Menschen weiter, und das Licht einer aufrichtigen Seele kann selbst der längste Schatten des Vergessens nicht auslöschen.

Im Zentralen Staatsarchiv der Republik Kasachstan werden einzigartige Fotografien von Koschkarbajew aufbewahrt. Diese Bilder wurden nun erstmals veröffentlicht und waren der Öffentlichkeit zuvor nicht zugänglich. Sie zeigen nicht nur einen Soldaten, sondern einen Menschen, dessen Lebensweg für Mut, Würde und historische Gerechtigkeit steht.

Rukhsara Seitova