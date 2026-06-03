Die Mitglieder der deutschen Gesellschaft „Wiedergeburt“ in Semei hatten die Gelegenheit, Ira Peter kennenzulernen – Journalistin, Bloggerin und Autorin. Sie engagiert sich in Deutschland für die Vermittlung der Geschichte und Kultur der Russland- und Kasachstandeutschen.

Obwohl Ira nur wenige Tage in Semei verbrachte, war ihr Besuchsprogramm sehr vielseitig und bot die Möglichkeit, die Stadt, ihre Geschichte und die deutsche Minderheit vor Ort näher kennenzulernen.

Im Rahmen des Besuchs fand ein Treffen mit kreativen Gruppen statt. Die Gäste besuchten einen Auftritt der Kinder und Jugendlichen des deutschen Ensembles „Einheit“, die Tanz- und Gesangsnummern präsentierten.

Geschichte der Deutschen in Semei

Einen besonderen Platz im Programm nahm eine Stadtführung ein, die von Olga Beder und Maria Gorbatschowa organisiert wurde. Während des Rundgangs besuchten die Teilnehmer für die Geschichte der Deutschen in Semei bedeutende Orte. Außerdem erhielten sie Einblicke in Vergangenheit und Gegenwart der deutschen Gemeinschaft der Stadt. Die Geschichte der ethnischen Deutschen in Semei wurde anhand einer Route vermittelt. Diese Route wurde im Rahmen des Projekts „Meine deutsche Stadt“ entwickelt und 2021 umgesetzt.

Den Abschluss des Tages bildete ein herzliches Treffen mit den Kursteilnehmern und Sprachkursbesuchern der Gesellschaftlichen Stiftung „Wiedergeburt“. Die Jugendlichen hatten die Möglichkeit, sich mit Ira Peter auf Deutsch zu unterhalten und Fragen zum Leben in Deutschland, zum Journalismus, zur Bewahrung kultureller Identität sowie zu ihren persönlichen Erfahrungen bei der Beschäftigung mit der Geschichte der Deutschen in Kasachstan zu stellen.

Lesen Sie in der nächsten Ausgabe ein ausführliches Interview mit Ira Peter.

Maria Gorbatschowa