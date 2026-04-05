Neuer Podcast „STEPPE AHEAD“ gestartet

Mit „STEPPE AHEAD“ startet ein neuer Podcast über Zentralasien, moderiert von DAZ-Autor Jonas Prien. Gemeinsam mit Thomas Baier und Thorsten Guttmann spricht er über politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklungen zwischen Kaspischem Meer und chinesischer Grenze.

Das Format bietet einen leicht zugänglichen Einstieg in eine komplexe Region. In regelmäßigen Folgen beleuchtet das Trio Hintergründe, erklärt Zusammenhänge und erzählt Geschichten mit einem besonderen Fokus auf Kasachstan, Usbekistan und Kirgisistan.

In der aktuellen Episode spannen die Hosts einen Bogen von Kultur bis Wirtschaftspolitik: Es geht unter anderem um das Frühlingsfest Nauryz, das für Erneuerung und Gemeinschaft steht und tief in den Traditionen der Region verwurzelt ist. Außerdem wird der bevorstehende Beitritt Usbekistans zur Welthandelsorganisation (WTO) thematisiert, ein bedeutender Schritt zur stärkeren Integration in die Weltwirtschaft. STEPPE AHEAD macht komplexe Themen verständlich, ohne an inhaltlicher Tiefe zu sparen. Der Podcast richtet sich an alle, die sich für Geopolitik, Wirtschaft oder Kultur interessieren und Zentralasien besser verstehen möchten.

STEPPE AHEAD ist auf allen gängigen Podcast-Plattformen verfügbar, darunter Spotify, Apple Podcasts und YouTube. Bei Fragen oder Anregungen können Sie sich direkt an Jonas Prien unter prien@ostwirtschaft.de wenden.