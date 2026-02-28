Deutschlernen findet nicht nur im Klassenzimmer statt. Seit die Schule regelmäßig Ihre Zeitung (DAZ) liest und aktiv Beiträge verfasst, hat sich der Deutschunterricht grundlegend verändert. Die DAZ bietet den Schüler*innen eine Plattform, auf der sie ihre Sprachkenntnisse in der echten Welt testen können. Dafür möchten sie sich bei dem gesamten Team herzlich bedanken.

Schüler*innen 10 W Klasse, Gymnasium 18, Almaty

Dieses Jahr steht

im Zeichen der Zeit

DAZ jubelt ihren

wertvollen Geburtstag

Es wurden große

Erfolge erreicht,

Auch erfüllt sie ihren Auftrag

Seit sowjetischer Zeit

Haben Sie Ziele verfolgt:

Immer suchen in Details

Wahrheit,

Und verbindet Menschen,

Sprachen und Land

Daher gratulieren wir

von Herzen

Zu diesen besonderen Jahren

Und wünschen auf ihrem

Weg keine Grenzen

Immer mehr große

Erfolge wahren

Mischa Yakimzev

Vor drei Jahren habe ich begonnen, Deutsch zu lernen – damals waren selbst einfache Sätze eine Herausforderung. Heute blicke ich stolz auf meine Fortschritte zurück, und Ihre Zeitung hat dabei eine entscheidende Rolle gespielt.

Ich möchte mich bei Ihnen bedanken, denn Sie geben uns die Möglichkeit, für die Zeitung Beiträge zu schreiben, die Sprache zu entwickeln und unsere Geschichten mit anderen zu teilen. Ich wünsche Ihrer Zeitung Bekanntheit und zuverlässige Leserinnen und Leser.

Aidana Rakhimbekova

Die Zeitung DAZ ist eine Zeitung, die in den 60 Jahren ihres Bestehens einen enormen Beitrag zur Popularisierung der deutschen Sprache in Kasachstan, zur Integration der deutschen und kasachischen Kulturen sowie zur Zusammenführung der Jugend geleistet hat.

Mit der Zeitung DAZ verbindet mich vor allem eines meiner bedeutenden Erfolge – der Sieg bei der städtischen Olympiade in deutscher Sprache. Damals wurden von mir sowie von anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern dieser Olympiade Interviews über unsere Eindrücke und Emotionen geführt. Dank dieses Interviews habe ich verstanden, dass das, was wir tun, nicht umsonst ist und einen Sinn hat.

Darüber hinaus begleitete die Zeitung DAZ mich und meine Mitschüler*innen bei der Umsetzung von Projekten mit Bezug zu Deutschland. Dort berichteten wir über die Ziele dieser Projekte, ihre Bedeutung und unsere Eindrücke. Ich danke der Zeitung für ihr Interesse und ihre Präsenz in unserem Schulleben. Ich wünsche weiterhin kreative Erfolge und viel Erfolg auf dem eingeschlagenen Weg.

Yan Mashkov

Sechs Jahrzehnte redaktionelle Arbeit spiegeln die Verantwortung gegenüber den Leser*innen sowie gegenüber der Gesellschaft wider, wofür die Redaktion und die Gründer in der Öffentlichkeit großen Respekt verdienen. Publikationen, analytische Materialien und Beiträge aus unterschiedlichen Bereichen trugen zur Bewahrung der sprachlichen Vielfalt, zur Darstellung kultureller Initiativen und zur Begleitung der jungen Generation auf ihrem Bildungsweg bei.

Zudem gilt der Redaktion besonderer Dank dafür, dass unsere Schule die neuen Ausgaben völlig kostenlos und als eine der ersten erhält, sodass die Schülerinnen und Schüler diese für die Prüfungsvorbereitung, zur Erweiterung ihres allgemeinen Horizonts und zur Vertiefung ihrer Kenntnisse über Deutschland nutzen können.

Dieses Jubiläum bedeutet nicht nur einen bedeutenden zeitlichen Meilenstein, sondern auch die über Jahrzehnte gewachsene Kontinuität journalistischer Werte: Sorgfalt, Ausgewogenheit und Offenheit gegenüber unterschiedlichen Standpunkten. Es besteht die aufrichtige Hoffnung, dass die Publikation auch weiterhin als Plattform für fundierte Information, kulturelle Annäherung und konstruktiven Dialog dient und ihre Bedeutung im Medienraum auch in Zukunft bewahrt.

Timur Aznabakieyv

Herzlichen Glückwunsch zum 60-jährigen Jubiläum der Zeitung DAZ! Seit sechs Jahrzehnten steht die DAZ für verlässliche Information, kritische Perspektiven und eine lebendige Verbindung zwischen Menschen, Ideen und Kulturen. Sie hat Generationen begleitet, Debatten angestoßen und wichtige Themen mit journalistischer Verantwortung sichtbar gemacht. Wir wünschen der Redaktion weiterhin Mut, Inspiration und Leserinnen und Leser, die neugierig bleiben. Möge die DAZ auch in Zukunft ein starkes, unabhängiges Wort in der Medienlandschaft sein!

Safiya Namazbaeyva

60 Jahre DAZ

Seit 60 Jahren Wort und Zeit,

für Wahrheit, Dialog,

Offenheit.

Mit Blick nach vorn,

mit festem Sinn,

bleibt DAZ dort,

wo Menschen sind.

Wir gratulieren herzlich heut’

und wünschen Mut und

Zuversicht.

Auf viele Jahre, klar und frei

DAZ schreibt Geschichte

Jahr für Jahr!

Daniel Bekhmetov